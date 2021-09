agiLOGO – pragmatischer Sparring Partner und nachhaltige Beratung für KMU-Manager in Norddeutschland

Kleine und mittelständische Inhaber und Führungskräfte tragen eine große Verantwortung – und das mit Blick auf die internen Strukturen häufig allein auf weiter Flur. Unternehmensverbände, Handels- und Handwerkskammer unterstützen hochwertig, aber ihr Angebot ist primär punktuell und Problem bezogen. Wer einen langfristigen, pragmatischen und preis-werten Beratungs-Partner in Norddeutschland sucht, findet bei agiLOGO einen kompetenten Sparring Partner.

Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) bilden das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Mit viel Herzblut führen Inhaber und angestellte Fach- und Führungspersönlichkeiten ihre Organisationen. Die immer schnelllebigere, komplexe, ungewisse und vieldeutige Arbeits- und Geschäftswelt von heute macht es nicht einfacher.

Was tun, wenn es mal nicht läuft? Wenn schwierige Themen unter den Nägeln brennen? Gerade in kleineren Strukturen ist es oft einsam rund um den Chefposten. Mit Vertrauten in der Belegschaft kann und will man einiges, aber eben auch nicht alles teilen. Viele Kleine und Mittelständler (KMU) organisieren sich in Unternehmensverbänden, um einen kostengünstigen Zugang zu Beratung zu erhalten. Auch in Norddeutschland gibt es attraktive Verbände, die fundierte Beratung für KMU liefern können. Naturgemäß ist dieser Beratung für KMU durch Verbände und Institutionen jedoch Grenzen gesteckt. Sie konzentrieren sich auf das Lösen konkreter, überschaubarer Problemstellungen. Für komplexere Fragestellungen und eine nachhaltige Entwicklung braucht es eine professionelle Begleitung – die aber (und darum scheuen viele KMUs diesen Schritt) nicht zu einem Dauerbrenner und „schwarzem Loch“ werden darf.

agiLOGO Geschäftsführerin Dr. Julia Staffa hat es sich zur Aufgabe gemacht, kleine und mittelständische Unternehmen in der heutigen Geschäfts- und Arbeitswelt zu begleiten, um sich nachhaltig erfolgreich zu bewegen.

„Den besten Job haben ich gemacht, wenn ich möglichst schnell wieder weg bin. Ich lebe davon, dass meine Kunden zufrieden sind und mich weiter empfehlen, weil ich ihnen wirk-lich, im Sinne von wirksam, helfen konnte.“ agiLOGO setzt auf die eigene fundierte und langjährige Methoden- und Prozesskompetenz, von der bereits viele Kunden durch die Beratung von KMU in Norddeutschland profitieren konnten. Gepaart mit dem Branchen- und Erfahrungswissen der KMU-Kunden in Hamburg und Umgebung können in Begleitung von agiLOGO langfristige Erfolgsstrategien erarbeitet werden.

„Manchmal braucht es einen Sparring Partner, mit dem man eine Idee durchdenken kann. Manchmal ist es sinnvoller, mit dem ganzen Team zu arbeiten. Und manchmal braucht es ein „Sowohl…, als auch…“, berichtet Dr. Staffa. „Das gilt es zunächst herauszufinden. Unabhängig davon ist mir wichtig, eine gute Balance zu finden zwischen Wertschätzung der erlebten Wirklichkeit der verschiedenen Akteuren auf der einen Seite, und auf der anderen Seite das Einbringen von neuen Ideen und Sichtweisen. Oder anders formuliert: Wer als Berater vermeintlich die Weißheit mit Löffeln gefressen hat, fliegt – zurecht – raus. Gleichzeitig bezahlen mich meine Kunden dafür, neue Ideen und neue Energien ins Unternehmen zu bringen.“

Dieser Balanceakt gelingt leicht durch fundierte und professionelle, systemische und agile agiLOGO- Beratung für alle KMU-Kunden in Norddeutschland. Ob Sparring Partner für den Geschäftsführer, Coaching für Einzelpersonen oder Teams, oder organisationale Maßnahmen. agiLOGO begleitet sie maßgeschneidert, pragmatisch und nachhaltig.