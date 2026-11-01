Aktienmarkt-Bewertung November 2026: Weltmarkt 13,5 % über dem Fair Value

Knittelfeld, 1. November 2026. Der weltweite Aktienmarkt liegt in der Monatsausgabe November 2026 der Aktienmarkt-Bewertungs-Statistik von Fair Value Calculator 13,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Grundlage sind 24.613 Aktien, deren Fair Value aus 26 Bewertungsmodellen berechnet und nach Börsenwert gewichtet zusammengefasst wird (Stand der Zahlen: 1. November 2026).

Die drei Kernzahlen der Ausgabe:

1. Weltmarkt: +13,5 % gegenüber dem aggregierten Fair Value.

2. Sektoren: Am teuersten ist der Sektor Versorger mit +33,8 %, am günstigsten der Sektor Kommunikationsdienste mit -16,8 %.

3. Länder: Am teuersten ist der Markt Schweiz mit +44,8 %, am günstigsten der Markt Hongkong mit -28,4 %. Berücksichtigt sind 27 Länder mit jeweils mindestens 150 bewerteten Aktien.

Die Prozentwerte geben den nach Börsenwert gewichteten Abstand der Kurse zum Fair Value der jeweiligen Gruppe an. Ein positiver Wert bedeutet, dass die Kurse über dem berechneten Fair Value liegen, ein negativer Wert, dass sie darunter liegen.

Die vollständige Monatsausgabe mit allen Tabellen nach Sektor, Region und Land: https://www.fairvalue-calculator.com/studien/2026-11-global-equity-fair-value-report/

Die täglich neu berechnete Statistik-Seite mit Methodik und Daten als CSV und JSON, frei zitierbar unter CC BY 4.0: https://www.fairvalue-calculator.com/aktienmarkt-bewertung-statistiken

Quelle: Fair Value Calculator, Aktienmarkt-Bewertungs-Statistiken (November 2026), Stand 2026-11-01.

Keine Anlageberatung.