Weinsberg, 6. November 2026. Wer den Job verliert, hat selten Kopf für die Altersvorsorge. Für das Altersvorsorgedepot lässt sich die Lage nach dem Altersvorsorgereformgesetz dennoch klar beschreiben: Die Arbeitslosigkeit selbst kostet keine Förderung, erst eine Auszahlung tut es.

Auf einen Blick

Arbeitslosengeld I: Wer es bezieht, ist rentenversicherungspflichtig, sofern er zuvor versicherungspflichtig war, und bleibt damit im geförderten Kreis.

Grundsicherungsgeld, früher Bürgergeld: Die Förderberechtigung bleibt, wenn die Zeit als Anrechnungszeit zählt und der Betroffene unmittelbar vorher zum geförderten Kreis gehörte. Ein Darlehen genügt nicht.

Zulage: Für ein Beitragsjahr gibt es sie nur bei mindestens 120 Euro Eigenbeitrag.

Pause: Beiträge aussetzen oder den Vertrag ruhen lassen kostet keine Förderung. Wer in den ersten fünf Jahren den Anbieter wechselt, zahlt dem bisherigen höchstens 150 Euro; später ist der Wechsel kostenfrei.

Hinweise für Sparer

Wer kündigt und sich das Geld auszahlen lässt, gibt die erhaltenen Zulagen und die festgestellte Steuerermäßigung zurück; auf den Ertrag fällt zusätzlich Einkommensteuer an. Einen Pauschalsatz kennt das Gesetz nicht, zurück geht nur, was tatsächlich geflossen ist. Die Anrechnung einer Auszahlung auf die Grundsicherung wurde nicht geprüft; hier entscheidet im Einzelfall das Jobcenter. Freiwillig gesetzlich Versicherte sprechen vor einer Kündigung mit der Krankenkasse über die Beiträge.

Hinweise für Berater und Vermittler

Welche Fristen und Kosten für eine Kündigung gelten, steht in den Vertragsbedingungen und gehört vor den Abschluss auf den Tisch. Dasselbe gilt für das Ruhenlassen. Denken Kunden an zwei Verträge, hilft ein Blick auf die Zählung: Zulage gibt es für höchstens zwei Verträge, ab 2027 gilt ein dritter nicht als zertifiziert. Wer festhält, dass er Kündigung, Ruhenlassen und Übertragung gegeneinander gewogen hat, besitzt für spätere Rückfragen eine saubere Grundlage.

Rechner

Der Altersvorsorgedepot-Rechner auf avdepot.expert berechnet den Auszahlungsplan; Kündigungsszenarien sind dort nicht hinterlegt. Für Wechselfragen stehen die kostenlosen Fördervergleichsrechner bereit.

Keine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung.

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