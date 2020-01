Antwort auf das von der IG Metall vorgeschlagene Stillhalteabkommen – Renkhoff-Mücke und Wolf: “Arbeitgeber im Süden stehen für Verhandlungen zu Sicherung von Wettbewerb und Beschäftigung bereit”

Die Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektroindustrie (M+E)

in Bayern und Baden-Württemberg, vbm – Verband der Bayerischen Metall- und

Elektro-Industrie e. V. und Südwestmetall, werden den IG-Metall-Bezirksleitungen

ihrer Tarifgebiete zeitnah Terminvorschläge für die Aufnahme von

Tarifverhandlungen unterbreiten. Sie gehen damit auf das Angebot der IG Metall

ein, unmittelbar in regionale Verhandlungen zu einem Zukunftspaket einzusteigen,

um vor Ende der Friedenspflicht zu einem Tarifergebnis zu kommen. “Wir erwarten,

mit der IG Metall ergebnisoffen und ohne Vorbedingungen ins Gespräch zu kommen”,

erklärten vbm Verhandlungsführerin Angelique Renkhoff-Mücke und Südwestmetall

Vorsitzender Stefan Wolf am Donnerstag im Anschluss an eine Präsidiumssitzung

ihres Dachverbands Gesamtmetall.

vbm und Südwestmetall stimmten mit der IG Metall überein, dass angesichts der

aktuellen Herausforderungen für die M+E-Industrie – Transformation und

Konjunktur – der Fokus auf der Zukunftssicherung der Unternehmen und der

betrieblichen Beschäftigungssicherung liegen müsse. “Wir begrüßen auch die

Bereitschaft der IG Metall, zu diesem Zwecke die ausgetrampelten Pfade zu

verlassen und auf die üblichen Rituale in Tarifauseinandersetzungen zu

verzichten”, sagten Renkhoff-Mücke und Wolf.

Allerdings dürfe die IG Metall, wenn sie es ernst meine, diese Bereitschaft

nicht an überzogene oder gar unerfüllbare Erwartungen knüpfen: “Wir als Verbände

können beispielsweise keine verbindlichen Zusagen machen, die den Betrieben

Maßnahmen zum Personalabbau, zu Ausgliederungen, Produktverlagerungen oder

Standortschließungen untersagen. Dafür muss die IG Metall Verständnis haben”,

sagten Renkhoff-Mücke und Wolf.

Die beiden Verbände sehen – in Abstimmung mit allen anderen

Metallarbeitgeberverbänden in Deutschland – die von der IG Metall mit dem

Angebot eines Stillhalteabkommens vorgebrachten Vorgaben als Themenvorschläge

für die anstehenden Tarifgespräche. “Auch wir haben unsererseits Anliegen, über

die wir mit der IG Metall nun zeitnah ins Gespräch kommen wollen”, sagten

Renkhoff-Mücke und Wolf.

Konkret benennen vbm und Südwestmetall sechs Punkte:

1. vbm und Südwestmetall sagen Ja zu einem echten Belastungs-Moratorium

(Stillhalteabkommen) als langfristigem Commitment zwischen den Metall- und

Elektroarbeitgeberverbänden und der IG Metall mit einer Laufzeit von mindestens

fünf Jahren.

2. vbm und Südwestmetall sagen Ja zu betrieblichen Möglichkeiten der

Beschäftigungssicherung, eine Unternehmenssicherung ist jedoch

Grundvoraussetzung für wettbewerbssichere und zukunftsfähige M+E-Unternehmen in

Deutschland.

3. Es ist und bleibt unternehmerische Aufgabe, den Wandel und damit Innovationen

und zukünftige Geschäftsmodelle zu gestalten. Dabei werden wir die

Arbeitnehmervertreter im Rahmen der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen

selbstverständlich mitnehmen.

4. vbm und Südwestmetall setzen mit einem fixen Gesamtprozentsatz möglicher

Entgeltbestandteile in einem fünfjährigen Moratorium darauf, die konjunkturell

schwierige Lage betriebsindividuell zu meistern und den laufenden

Transformationsprozess vor Ort zu gestalten.

5. Die schwierige Gesamtsituation der M+E-Industrie in Deutschland mit

unterschiedlichen Ursachen und Ausprägungen fordert geradezu dazu auf, nicht auf

einheitliche Detail-Regelungen zu setzen, sondern betriebsindividuelle

Lösungsansätze vor Ort zu ermöglichen.

6. Wichtig ist und bleibt es, alle Mitarbeiter in einem Unternehmen fair und

gerecht zu behandeln und nicht durch Extrazuwendungen für

Gewerkschaftsmitglieder zu verunsichern und damit den Betriebsfrieden zu

gefährden. Ausgehend von diesen Positionen sind vbm und Südwestmetall bereit,

die Überlegungen der IG Metall aufzunehmen und unverzüglich in Gespräche in den

Regionen einzusteigen. Dazu werden die beiden Verbände in ihren jeweiligen

Regionen zügig Gesprächstermine anbieten.

Pressekontakt:

Tobias Rademacher, Tel. 089-551 78-399, E-Mail:

tobias.rademacher@ibw-bayern.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58439/4506918

OTS: IBW Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft

Original-Content von: IBW Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft, übermittelt durch news aktuell