APOTHEKENTOUR startet mit mehr als 2800 Gästen in Leipzig die zweite Tourhälfte

Anpfiff für die zweite Saisonhälfte: Während wenige Meter weiter in der Red Bull Arena die Bundesliga wieder Fahrt aufnahm, meldete sich auch die APOTHEKENTOUR powered by APOTHEKE ADHOC und PTA IN LOVE am vergangenen Wochenende aus der Sommerpause zurück. Mehr als 2860 Apotheker:innen, PTA und PKA strömten am 29. und 30. August in die Quarterback Immobilien Arena. An den nächsten beiden Wochenenden geht es in Berlin und München weiter.

Nach sieben Tourstopps und einem starken ersten Halbjahr gastierte die APOTHEKENTOUR in Leipzig. Apothekenteams aus ganz Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und sogar aus Bayern nutzten das Wochenende für den fachlichen Austausch, neue Impulse und persönliche Gespräche mit den teilnehmenden Partnerunternehmen. Mehr als 10.000 Apotheker:innen, PTA und PKA haben sich bereits für die vier weiteren deutschen Standorte der zweiten Jahreshälfte angemeldet. Bis zum Jahresende werden an den insgesamt 12 deutschen Standorten bis zu 30.000 Besucher:innen erwartet. Allein Leipzig zeigt, wie groß die Strahlkraft des Formats inzwischen ist: Seit der ersten Tour 2022 sind die Besucherzahlen am Standort kontinuierlich gewachsen. Mit mehr als 3,5 Stunden durchschnittlicher Verweildauer pro Besucher:in bestätigt die Tour, wie wichtig den Apothekenteams Fachwissen und Fortbildung in einem entspannten Ambiente sind.

Auch inhaltlich präsentierte sich die Tour zum Rückrundenauftakt gewohnt innovativ: Zahlreiche Cases wurden über den Sommer hinweg überarbeitet und neu inszeniert. Mit IhreApotheken und P&G kehrten bekannte Partner zurück, Kiaora und Shower+ feierten Premiere.

„Die APOTHEKENTOUR geht mit enormem Rückenwind in die zweite Jahreshälfte. Mehr als 2850 Gäste in Leipzig und die wachsende Nachfrage bestätigen uns darin, die Tour gemeinsam mit unseren Partnern konsequent weiterzuerzählen. Neue Cases, neue Themen und neue Locations sorgen dafür, dass das Format vertraut bleibt und sich gleichzeitig immer wieder neu anfühlt“, sagt Tom Bellartz, CEO der ELPATO Medien GmbH. „Dieses sehr hohe Niveau werden wir halten und nicht ohne Not immer weiter wachsen, denn uns ist wichtig, dass Aussteller und Gäste möglichst entspannt zueinander finden können.“

Von Leipzig direkt nach Berlin

Nach dem Rückrundenauftakt bleibt kaum Zeit zum Durchatmen: Bereits am 5. und 6. September macht die APOTHEKENTOUR in der Station Berlin Halt. Der denkmalgeschützte ehemalige Bahnhof bringt Berliner Geschichte und urbanen Eventcharakter zusammen. Die lichtdurchflutete Halle schafft einen besonderen Rahmen für das nächste Tourwochenende.

Nach Berlin folgen 2026 noch:

München, 12.-13. September

Stuttgart, 17.-18. Oktober

Karlsruhe, 31. Oktober-1. November

Darüber hinaus wird die APOTHEKENTOUR (https://www.apothekentour.de/) auch in diesem Jahr einen exklusiven Halt in Österreich einlegen. Zum vierten Mal wird sie im November in Wien rund 3.000 Apotheker:innen und PKA begeistern.

Diese Unternehmen (https://www.apothekentour.de/aussteller/) sind 2026 auf der APOTHEKENTOUR in Deutschland vertreten:

Aboca, Alfasigma, ApoVid, Aristo Pharma, Bausch + Lomb, BD Rowa,, Bionorica, CGM Lauer, Curél, Dentinox, DERMASENCE, Dr. Ausbüttel (DRACO), DR. KADE, Dr. Loges + Co., Dr. Willmar Schwabe, Dr. Wolff, ELPATO, Galderma, gesundleben, HALEON, Hartmann, IhreApotheken GmbH & Co. KGaA (ZukunftspaktApotheke), InfectoPharm, Kiaora, Klosterfrau, KORRES, LAPONDO, MEDICE, Naturafit, natüür, NUXE, OMNi-BiOTIC, OmniVision, Opella, Orthomol, P&G Health Germany GmbH, Pohl Boskamp, Pure, Queisser Pharma, ratiopharm, Reckitt, Sandoz, Shower+, STADA, Théa Pharma, Unifarco, URSAPHARM, Wort&Bild Verlag, ZENTIVA.

Apotheker:innen, PTA und PKA aus Vor-Ort-Apotheken haben exklusiv die Möglichkeit, sich kostenfrei auf apothekentour.de anzumelden. Die Ticketanzahl pro Standort ist begrenzt.

Die ELPATO Medien GmbH (https://elpato.de/) produziert in Berlin und Wien mit rund 90 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcare-Branche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live-Events.

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ELPATO Medien GmbH / APOTHEKENTOUR

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