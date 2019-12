Arbeitsminister Heil will Verlängerung des Kurzarbeitergeldes trotz Widerstands der Union durchsetzen

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat die Union

angesichts wachsender wirtschaftlicher Probleme in wichtigen Industriebranchen

aufgefordert, der Ausweitung der Kurzarbeitergeldes rasch zuzustimmen. “Bisher

können wir die Bezugszeit für das Kurzarbeitergeld von zwölf auf 24 Monate nur

verlängern, wenn eine Gesamtstörung des Arbeitsmarkts vorliegt”, sagte Heil der

Düsseldorfer “Rheinischen Post” (Freitag). “Wir haben aber keine Gesamtstörung,

sondern nur in Teilen der Industrie Eintrübungen. Ich möchte in der Koalition

überzeugen, dass wir das Kurzarbeitergeld auch schon bei solchen Teilstörungen

auf 24 Monate verlängern können”, sagte Heil. Derzeit wird Kurzarbeitergeld nur

für maximal zwölf Monate gewährt. In der Finanzkrise 2009 hatte die Regierung

die Bezugsdauer auf bis zu 24 Monate verlängert. Die von der Rezession

betroffenen Branchen, etwa der Auto- und Maschinenbau, forderten Heil auf, die

Regeln von damals wieder in Kraft zu setzen. “Wir haben vor allem in

Baden-Württemberg und im Saarland Ankündigungen von Entlassungen und Kurzarbeit,

die man ernst nehmen muss”, warnte Heil. Im Januar werde es dazu weitere

Gespräche auf einem Autogipfel mit Vertretern der Branche geben. Der

SPD-Politiker will zudem durchsetzen, dass Beschäftigte die Kurzarbeit stärker

für Qualifizierungen nutzen. Dafür hat er bereits Gesetzespläne vorgelegt.

“Unser Arbeit-von-morgen-Gesetz soll Betroffenen ermöglichen, Zeiten von

Kurzarbeit sinnvoll zu nutzen, um sich weiterzubilden”, sagte Heil.

