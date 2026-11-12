ARCOTEL Hotels: Ausgezeichnetes Inhouse Social Media Marketing

ARCOTEL Hotels ist mit dem?HSMA Social Media Award 2026 in der Kategorie ??Kommunikation allgemein?ausgezeichnet worden. Für die Hotelgruppe ist der Preis Anlass, den Stellenwert von Social Media innerhalb der Markenkommunikation und die Arbeit des dahinterstehenden Teams sichtbar zu machen. Das Besondere bei ARCOTEL Hotels ist nicht nur, dass der Social Media-Kommunikation seit Jahren ein großer Stellenwert beigemessen wird. Vor allem lagert das österreichische Familienunternehmen das Thema nicht an externe Agenturen aus, sondern produziert mit einem vierköpfigen Team eigenen Content und verantwortet die Strategie.

??Social Media ist für uns längst ein fester Bestandteil der Markenkommunikation und häufig einer der ersten Kontakte mit ARCOTEL Hotels. Gäste informieren sich dort, vergleichen und bekommen einen Eindruck von unseren Häusern, bevor sie buchen??, sagt?Jennifer Ross-Domas, Head of Marketing & Sales bei ARCOTEL Hotels. ??Umso schöner ist es, wenn diese Arbeit durch eine Auszeichnung sichtbar wird. Entscheidend ist für mich aber, dass der Award im Kontext unseres Teams und von ARCOTEL Hotels gesehen wird.??

Konsequente Kommunikation über den gesamten Markenauftritt

Die fünfköpfige Jury für den HSMA-Award hat die eingegangenen Bewerbungen anhand verschiedener Kriterien bewertet, der finale Sieger wurde durch ein Publikumsvoting bestimmt. ??Zum Finalisten und schließlich zum Gewinner der diesjährigen HSMA Social Media Awards in der Kategorie Kommunikation Allgemein macht ARCOTEL Hotels unter anderem der positive Umgang mit der Bauphase der Tabakfabrik noch vor Eröffnung des Hauses. Auf dem Markenaccount?wurde?die Baustelle nicht ausgeblendet, sondern durch aktives Storytelling authentisch in Szene gesetzt??, begründet Anna-Luise Baum, Teamlead Social Media von Online Birds und Sponsor des Awards, die Entscheidung. ??So?konnten?bei der Community schon vor der Eröffnung Neugier und Vorfreude aufkommen – sie?wurde?aktiv auf der Reise mitgenommen und?konnte?miterleben, wie Schritt für Schritt ein neues Hotel entsteht. Das ist konsistente?Kommunikation?über den gesamten Markenauftritt hinweg.??

Inhouse-Produktion mit klarer Strategie und hohem Qualitätsanspruch

Die Social Media-Strategie verfolgt klare Ziele: Markenbekanntheit stärken, Relevanz bei bestehenden und neuen Gästen erhöhen, Vertrauen aufbauen und Direktbuchungen fördern. Ein wesentlicher Bestandteil ist dabei die?Inhouse-Produktion. Ideen, Texte, Shootings, Videos, Schnitt und Umsetzung entstehen nahezu vollständig im eigenen Marketingteam. Nur bei klassischer Produktfotografie arbeitet ARCOTEL Hotels mit zwei Fotografen zusammen.

Immer im Blick sind eine stimmige Bild- und Textsprache, Storytelling und Ästhetik, die bei authentisch erzählten, echten Momenten oder einem Blick hinter die Kulissen auch mal zurücktreten darf – Hauptsache, Inhalt, Bild und Text passen zusammen und transportieren glaubwürdig die Marke ARCOTEL Hotels. So zahlt Social Media nicht nur auf einzelne Kampagnen ein, sondern auf die Marke insgesamt ?? über Wiedererkennbarkeit, Sprache, Bildwelt und Atmosphäre. Denn für viele Gäste entsteht dort bereits ein Bild von ARCOTEL Hotels, lange bevor sie einchecken.

Stärkung der Teamkompetenz durch Eigenverantwortung und Weiterbildung

??Ich möchte Kompetenz im Team aufbauen und den Kolleginnen und Kollegen echte Verantwortung geben. Sie sollen eigene Ideen einbringen und bestehende Ansätze hinterfragen. Unterschiedliche Meinungen gehören für mich dazu??, so Ross-Domas. Das Team ist von der Ideenfindung bis zur Umsetzung eng eingebunden, viele Entscheidungen werden gemeinsam getroffen.

Das Team arbeitet seit mehr als einem Jahr in dieser Konstellation zusammen und hat sich fachlich wie menschlich weiterentwickelt. ??Gute Arbeit entsteht dort, wo Menschen Vertrauen bekommen, Verantwortung übernehmen und offen miteinander diskutieren können. Genau diesen Rahmen möchte ich als Führungskraft schaffen??, erklärt Ross-Domas. Für sie passt dieser Ansatz auch zu ARCOTEL Hotels als Familienunternehmen, bei dem der Mensch seit eh und je im Mittelpunkt steht. Die Inhouse-Kompetenz wird gezielt durch externe Expertise ergänzt. Weiterbildungen, fachlicher Austausch und die Zusammenarbeit mit Expertinnen, Experten und Partnern bringen neue Perspektiven ins Unternehmen.

Messbare Performance

Auch die Performance wird kontinuierlich gemessen. Die ARCOTEL-Sommerkampagne erreichte?mehr als 650.000 Personen und erzielte über zwei Millionen Ausspielungen. Bei Paid Social werden neben Reichweite und Klicks auch konkrete Handlungen und die Conversion auf der Website betrachtet, was ein großer Vorteil gegenüber klassischer, kaum messbarer Printwerbung ist. Nur einen prozentualen Anteil von Social Media an den Gesamtbuchungen weist ARCOTEL Hotels derzeit bewusst nicht aus, da die Buchungsstrecke noch nicht lückenlos zugeordnet werden kann – aber auch das wird nur eine Frage der Zeit sein.