Auf Wachstumskurs als Digitalisierungspartner der Sparkassen: Finanz Informatik erweitert Führungsteam und beruft Stefan Roesler in die Geschäftsführung

Stefan Roesler (54) wird im ersten Halbjahr des kommenden Jahres in die Geschäftsführung der Finanz Informatik (FI), dem Digitalisierungspartner der Sparkassen-Finanzgruppe, eintreten. Die Gesellschafter der FI haben die entsprechenden Beschlüsse zur Erweiterung der Geschäftsführung und der Bestellung von Stefan Roesler einstimmig gefasst. Der erfahrene Digitalisierungsexperte übernimmt die Verantwortung für ein neu geschaffenes Ressort, welches der besonderen Bedeutung der digitalen Kundenschnittstelle für die Wettbewerbsfähigkeit der Sparkassen Rechnung trägt. Mit der Personalentscheidung und der Erweiterung der Geschäftsführung kann die FI das signifikante Wachstum der vergangenen Jahre fortsetzen und in den kommenden Jahren die Investitionen in die Digitalisierung des Sparkassengeschäfts weiter forcieren.

Mit Stefan Roesler gewinnt die FI einen ausgewiesenen Digitalisierungsexperten und Kenner sowohl der Sparkassen-Finanzgruppe als auch der Finanz Informatik: Er ist seit 2004 in verschiedenen Positionen in der Sparkassen-Welt aktiv und war bereits bis 2015 in der FI in verantwortlichen Positionen in der Anwendungsentwicklung tätig. 2015 wechselte er zum Deutschen Sparkassenverlag (DSV) und leitete dort zunächst die Tochter S-Communication Services. Seit 2017 ist er Mitglied der Geschäftsführung der DSV-Gruppe, seit 2025 deren stellvertretender Vorsitzender.

„Die Investitionen der Sparkassen in die Digitalisierung sind in den letzten Jahren signifikant gewachsen und werden insbesondere bei den Lösungen für unsere 50 Millionen Kundinnen und Kunden in den kommenden Jahren weiter steigen. Wir haben hier gezielt nach einer starken Persönlichkeit gesucht und mit Stefan Roesler einen idealen Kandidaten gefunden. Mit ihm gewinnen wir einen erfahrenen Experten für die FI, der die Bedürfnisse unserer Kunden sehr gut versteht“, so Matthias Dießl, Präsident und Verbandsvorsteher des Sparkassenverbands Bayern und Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der FI.

„Die FI ist auf einem starken Wachstumskurs und verantwortet zukünftig ein Entwicklungsbudget von rund 600 Millionen Euro. Daher etablieren wir ein eigenständiges Ressort, welches dem wichtigen weiteren Wachstum der Sparkassen im digitalen Multikanal Rechnung trägt. Künstliche Intelligenz bringt hierbei eine enorme Veränderung im Kundenverhalten mit sich, für die die FI bereits neue Ansätze entwickelt. Hier kann Stefan Roesler seine Erfahrungen und seine Verbindungen zur DSV-Gruppe optimal einbringen,“ ergänzt Prof. Dr. Liane Buchholz, Präsidentin des Sparkassenverbands Westfalen-Lippe und Vorsitzende des Aufsichtsrats der FI.

„Über die Verstärkung unseres Geschäftsführungsteams mit Stefan Roesler freue ich mich auch persönlich sehr,“ so Andreas Schelling, Vorsitzender der Geschäftsführung der Finanz Informatik. „Wir haben bereits lange Jahre erfolgreich zusammengearbeitet. Stefan Roesler kennt die FI aus seiner früheren Tätigkeit sowie aus der heutigen intensiven Zusammenarbeit mit der DSV-Gruppe sehr gut. Ein Unternehmen mit 2,7 Milliarden Euro Umsatz und rund 5.500 Mitarbeitenden braucht ein gut aufgestelltes Führungsteam – dafür ist Stefan Roesler eine Bereicherung.“

Die Geschäftsführung der FI setzt sich mit dem Eintritt von Stefan Roesler wie folgt zusammen: Andreas Schelling verantwortet als Vorsitzender der Geschäftsführung die Unternehmenssteuerung, Detlev Klage führt als stellvertretender Vorsitzender das Ressort Multikanal, Architektur, Produktion. Julia Koch und Stefan Roesler leiten die beiden Ressorts der Anwendungsentwicklung. Michael Schürmann zeichnet für Vertrieb und Beratung verantwortlich und Martin Waldmann für Personal, Finanzen, Interne Services und Risikomanagement.

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