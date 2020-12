Aus Spiel wird Realität: Das virtuelle P1-Rennfahrzeug des Ford Teams Fordzilla feiert sein Debüt in der echten Welt (FOTO)

Exklusives Team Fordzilla P1-Rennfahrzeug: von Gamern gewählt, entworfen und gebaut von Ford

Per Livestream enthüllt Team Fordzilla am 16. Dezember das reale Modell des extremen P1-Rennwagens

Das Fahrzeug-Design wurde über Twitter mit der Gaming-Community abgestimmt, fast eine Viertelmillion Votings wurden während des Wahlprozesses abgegeben

Als erster Automobilhersteller enthüllt Ford am 16. Dezember 2020 ein virtuelles P1-Rennfahrzeug als maßstabsgetreues Modell in einem Livestream. In Zusammenarbeit mit der Gaming-Community hat der deutsche Hersteller ein virtuelles Fahrzeug entwickelt und nun physisch zum Leben erweckt. Üblicherweise werden echte Fahrzeuge als grafische Modelle auf Computerspiele übertragen. Die Reise des P1-Rennwagens begann im März dieses Jahres, als die Gamer-Community gebeten wurde, über das Paket und die Funktionen des Autos auf Twitter abzustimmen, einschließlich Sitzkonfiguration, Motorposition und Cockpit-Design. Fast eine Viertelmillion Fan-Votings wurden während der gesamten Abstimmungsphase abgegeben.

„Was für ein beeindruckendes Fahrzeug. Ich liebe jedes Detail des Rennwagens. Entscheidend war für mich, als wir Anfang des Jahres verschiedene Entwürfe besprochen haben, dass es sich unverwechselbar um einen Ford handelt“, sagte Stuart Rowley, Präsident Ford Europa. „Besonders innovativ war der kooperative Designprozess, bei dem die Gaming-Community mit unserem hochambitionierten Designteam zusammengearbeitet hat“.

Team Fordzilla P1: Innovatives Design

Der innovative P1-Rennwagen des Teams Fordzilla verfügt über ein von Arturo Ariño entworfenes Äußeres und ein Interieur von Robert Engelmann, beide sind Ford-Designer, die im Ford Design Center in Dunton und Köln arbeiten.

Der Rennwagen ist um eine Monocoque-Struktur herum aufgebaut, die teilweise von einem großen, aerodynamischen Top im Jet-Fighter-Stil bedeckt ist, welches Fahrer und Beifahrer schützt. Das hypertransparente Verdeck verwischt nicht nur die Grenzen zwischen außen und innen, sondern betont auch die Formel 1- ähnliche Formgebung des Rennwagens.

Das Erscheinungsbild des P1 kombiniert eine schlanke GT-ähnliche Front mit eindrucksvollen vorderen Kotflügeln und extrem geformten Karosserieelementen. Das Heck ist komplett freigelegt und zelebriert die rohe Kompromisslosigkeit eines Rennfahrzeugs. Im Cockpit befinden sich LED-Instrumente, mit denen Fahrer und Beifahrer über den Streckenstatus auf dem Laufenden gehalten werden. Darüber hinaus ermöglicht ein integrierter Bildschirm am Lenkrad den Live-Datenaustausch mit dem Team in der Boxengasse. Der gesamte Innenraum soll dem Rennfahrer helfen, jede Art von Ablenkung während des Rennens zu minimieren und die Freude am Rennen zu maximieren.

„Spaß am Fahren ist der Kern unseres menschenzentrierten Designs. Ist es toll, in diesem außerordentlichen Automobil zu sitzen und damit zu fahren? Nun, im Fall des P1-Rennfahrzeugs ist die Antwort auf diese Frage ein ganz klares JA“, sagte Amko Leenarts, Design Direktor, Ford Europa.

In nur sieben Wochen vom CAD-Modell zum realen Hypercar-Rennfahrzeug

Das Team Fordzilla P1 ist das erste Auto von Ford, das rein digital ohne persönliche Interaktion während des gesamten Prozesses gebaut wurde. Aufgrund der aktuellen Pandemie wurde es von einem Team entworfen, das sich noch nie getroffen hatte, teilweise von zu Hause aus arbeitete, sich über fünf verschiedene Länder verteilte und in nur sieben Wochen ein atemberaubendes Fahrzeug auf die Räder stellte – das ist weniger als die Hälfte der Zeit, die normalerweise dafür erforderlich ist. Der fertige Aufbau ist ein Full-Size-Modell mit extremen Proportionen und wahrhaft unverwechselbarem Charakter.

Das von Spielern mitentwickelte Hypercar bietet einige besondere Details, welche speziell die Racing-Community ansprechen. Auf dem Boden vor dem Beifahrersitz befindet sich eine AFK-Meldung (Away From Keyboard), die spielerisch daran erinnert, dass die Insassen dieses Sitzes nicht an der Tastatur sitzen. Eine #levelup-Grafik bestätigt, dass Spieler und Rennfahrer sich jedes Mal verbessern können, wenn sie spielen oder Rennen fahren, während eine #liftoff-Grafik eine Anspielung auf das Abheben des Rennwagens aus der virtuellen Welt und den Übergang in die reale Welt darstellt. Auf der Vorderseite des Autos befindet sich am unteren Spoiler eine weitere wichtige Botschaft in Form eines Großbuchstaben-Kürzels: GLHF steht für „Good Luck Have Fun“ und fordert Spieler wie Rennfahrer auf, Spaß zu haben und die Fahrt ultimativ zu genießen.

Online-Enthüllung des Team Fordzilla P1 am 16. Dezember

Besuchen Sie http://www.Teamfordzilla.com am 16. Dezember 2020 um 16.00 Uhr und erleben Sie online die Live-Enthüllung des P1-Rennfahrzeugs. Im Anschluss können Sie an einem exklusiven Q&A mit Amko Leenarts, Design Direktor Ford Europa, teilnehmen (Passwort: 3425).

Abmessungen des Team Fordzilla P1-Rennwagens:

– Länge: 4731 mm

– Breite: 2000 mm

– Höhe: 895 mm

– Bereifung vorne 315 x 30 x r21, Bereifung hinten 355 x 25 x r21

