Mittwoch, 2. Dezember 2026, 17:00 bis 19:00 Uhr

IHK Saarland, Franz-Josef-Röder-Straße 9, 66119 Saarbrücken

Eine Veranstaltung von IHK Saarland und SHS Foundation.

Ein Name erzählt von Herkunft, Identität und persönlichen Lebenswegen. Die Ausstellung „Mein Name ist Eugen“ zeigt die Erfahrungen von dreizehn jungen Erwachsenen, die als russlanddeutsche (Spät-)Aussiedler mit ihren Familien nach Deutschland kamen. Fotografien, Interviews und persönliche Erzählungen des Fotografen Eugen Litwinow geben Einblicke in die Suche nach Identität, das Bewahren familiärer Wurzeln und das Ankommen in einer neuen Gesellschaft. Die Ausstellung macht damit Fragen von Migration, Erinnerung und Zugehörigkeit sichtbar.

Programm

Begrüßung und Ausstellungseröffnung

Vortrag von Edwin Warkentin, Leiter des Kulturreferats für Russlanddeutsche: „Russlanddeutsche Spätaussiedler in der Gesellschaft Deutschlands“

Podiumsgespräch zu den Perspektiven der Zusammenarbeit mit Zentralasien und zu grenzüberschreitenden Netzwerken und Kooperationen

Einblicke von Eugen Klink, Leiter des virtuellen Saarlandbüros Almaty der SHS Foundation

Im Anschluss: kommunikativer Umtrunk

Gäste können sich bis zum 30. November 2026 über die Veranstaltungsseite der IHK Saarland anmelden: Zur Anmeldung.

Journalistinnen und Journalisten melden sich bitte per E-Mail an mathias.hafner@saarland.ihk.de.