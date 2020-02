Bauern und Bäume brauchen bessere Preise – Fairtrade auf der Süßwarenmesse ISM (FOTO)

Ein Kakaopreis, der eine gute Zukunft ermöglicht – die Realität inden größten Anbauländern Elfenbeinküste und Ghana sieht leider anders aus, alsdieser schlichte Wunsch: “Der Weltmarktpreis ist zu niedrig, um einexistenzsicherndes Einkommen zu erreichen. Dazu kommen oft kleine Anbauflächenund niedrige Ernten”, erklärt Anne Marie Yao, Cocoa Manager von FairtradeAfrica, auf der Süßwarenmesse ISM. Neben Armut gefährden Klimawandel und dieAbwanderung der Jugend die Lieferketten. Die positive Nachricht: Immer mehrUnternehmen wollen ihre Lieferketten nachhaltiger gestalten und setzen beimRohstoffeinkauf auf Fairtrade. 2019 wuchs der Kakaoabsatz nach erstenHochrechnungen um 28 Prozent auf etwa 70.000 Tonnen Fairtrade-Kakao. Inzwischenliegt der Marktanteil bei rund 15 Prozent. Trotz des Erfolgs fordert Fairtradeein Lieferkettengesetz: “Partner, die sich ernsthaft für Nachhaltigkeitengagieren, haben höhere Kosten und dadurch einen Wettbewerbsnachteil”, sagteTransFair-Vorstandsvorsitzender Dieter Overath. “Es ist an der Zeit, dass diePolitik nachhaltige Produkte und ethischen Konsum fördert und für einen fairenWettbewerb im Sinne der Schwächsten sorgt. “

Über Zertifizierung hinaus: Projektearbeit vor Ort

Wie langfristiges Engagement vor Ort aussieht, zeigt beispielsweise Lidl:

Gemeinsam mit der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) baute der

Discounter die Landwirtschaftsschule PROCACAO in der Elfenbeinküste auf, die

nach acht Jahren nun auf eigenen Beinen steht. In dieser Zeit wurden dort über

18.000 Farmer im nachhaltigeren Kakaoanbau ausgebildet. Sie konnten ihre Erträge

deutlich steigern und geben zudem ihr erlerntes Wissen weiter. Mit Fairtrade

internationalisierte Lidl in Ghana ein langfristig angelegtes Projekt, bei dem

die Kakaolieferkette von Schokoladentafeln physisch rückverfolgbar ist. “Unser

Engagement in der Elfenbeinküste und in Ghana trägt dazu bei, Lieferketten

transparenter und fairer zu gestalten”, so Florian Schütze, Prokurist CSR

Einkauf bei Lidl International. “Um langfristige Verbesserungen zu erreichen,

hat Lidl sich im Januar im Rahmen der Internationalen Grünen Woche freiwillig zu

existenzsichernden Einkommen in den Lieferketten seiner Eigenmarken

verpflichtet.”

Bäume als Bollwerk gegen den Klimawandel

Der Preisdruck hat nicht nur eine negative Wirkung auf die Menschen. Mehr als 90

Prozent der Urwälder Westafrikas sind verschwunden. Sie fielen unter anderem dem

Kakaoanbau zum Opfer. Um der Zerstörung entgegenzuwirken startete der Schweizer

Schokoladenhersteller Chocolats Halba zusammen mit Fairtrade Africa und weiteren

Partnern ein Projekt in Ghana. 2.500 Bauern werden unterstützt, ihre

Kakao-Monokulturen in biologisch vielfältige Agroforstparzellen umzuwandeln. In

den nächsten drei Jahren werden 400 Hektar Kakaopflanzungen durch Fruchtbäume,

Edelhölzer und Kulturpflanzen, wie Bohnen und Mais, aufgewertet. “Durch die

Methode der dynamischen Agroforstkultur kann die Produktivität der

Kakaopflanzungen wesentlich gesteigert werden. Auf der gleichen Parzelle können

die Bauern Nahrungsmittel und Edelhölzer anbauen, was wesentlich zur Steigerung

ihres Einkommens, zur Klimaresilienz und zum Walderhalt beiträgt”, ist Petra

Heid, Leiterin Nachhaltigkeit Chocolats Halba/Sunray überzeugt.

Vielfältige Probleme brauchen vielfältige Lösungen

Anne Marie Yao von Fairtrade Africa bestätigt, dass verschiedene Ansätze nötig

sind, um die Situation zu verbessern: “Unser Ziel ist es, den Anbau zu

diversifizieren, damit die Menschen Einkommen jenseits von Kakao generieren. Wir

fördern zudem gezielt Frauen, denn sie sind oft diejenigen mit der meisten

Arbeit und dem geringsten Einkommen.” Yao appelliert an Süßwarenbranche, Politik

und Verbraucher, konsequent auf Fairtrade zu setzen: “Der Mindestpreis gibt

Stabilität und Planungssicherheit. Die Fairtrade-Prämie leistet einen wichtigen

Beitrag, um vor Ort Gemeinschaftsprojekte umzusetzen.” Fairtrade begrüßt zudem

die Ankündigung Ghanas und der Elfenbeinküste, einen staatlichen Aufschlag für

Kakaopreise einzuführen. “Grundsätzlich ist das eine gute Initiative, von der

alle Bauern, auch die nicht zertifizierten, profitieren könnten”, so Yao.

Fairtrade-Zucker und Honig sowie neue Partner

Auch fairer Zucker und Honig verzeichnen Zuwächse. Insgesamt wurden in

Deutschland 2019 rund 11.700 Tonnen fairer Zucker eingesetzt, ein Plus von 17

Prozent. Die Hälfte kommt als Haushaltszucker auf den Markt, der Rest

verarbeitet in Soft Drinks, Eis und Süßwaren. Die Fairtrade-Honigabsätze stiegen

um acht Prozent auf 1.400 Tonnen.

Als neuer Partner bringt Zentis in diesem Jahr Produkte mit Fairtrade-Kakao auf

den Markt. Die Werbemittelbranche setzt verstärkt auf fair gehandelten Kakao,

darunter CD-Lux, Kalfany Süße Werbung, Vogel´s Süße Werbe Ideen oder Jung Since

1828.

