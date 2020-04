Über zwei Jahrzehnte Sprachrohr für Unterneh-men

Begonnen hatte Gründerin Tonya Schulz mit der Idee eines Redaktionsbüros. Dies lag für die ausgebildete Redakteurin nahe. Durch ihre Spezialisierung auf Tourismusmarketing war der Grundstein für eine viel breitere Leistungspalette gelegt. Denn der Markt zeigte schnell, dass Unternehmen nicht nur Texte suchen, sondern komplette Lösungen.

Dank des Rhön-Saale-Gründerzentrums in Bad Kissingen war schnell ein Netzwerk aufgebaut. Erste wichtige Partnerin war und ist bis heute die Münnerstädter Diplom-Grafikdesignerin Christine Schikora. Bald kam die gelernte Schriftsetzerin Katja Zinn hinzu. Auch die inzwischen in Italien lebende Rhönerin ist texTDesign bis heute treu geblieben. Jüngstes Mitglied im Team ist die Wahl-Berliner Grafikdesignerin Eileen Hehn. ?Wer einmal zu texTDesign kommt, bleibt in aller Regel auch. Das gilt für Mitwirker genauso wie für Kunden?, freut sich Tonya Schulz.

Vier Angestellte zählt die Agentur inzwischen, um die zahlreichen Aufträge pünktlich und maßgeschneidert zu realisieren. Ute Schmidt-Ritzmann ist die Frau am Telefon. Sie pflegt die Kontakte zur bundesweiten Presse und sorgt dafür, dass die Presseinformationen der Kunden manchmal sogar in Millionenhöhe erscheinen. Betriebswirtin Sandra Söder aus Sandberg ist kompetente Ansprechpartnerin für Internet und Social Media. Diesen immer stärkeren Bereich unterstützt auch die staatlich geprüfte Kommunikationsdesignerin Celina-Christin Wüst aus Ostheim. Die Frau für die Zahlen im Team ist Buchhalterin Silke Hesselbach. Tonya Schulz selbst steuert Pressetexte und die Konzeption von Print- und web-Medien bei. Weiterhin kommt kreativer Input je nach Bedarf von freien Mitarbeitern und Partnern.

In familiärer und gleichwohl professioneller Atmosphäre entsteht eine Fülle an Projekten für Unter-nehmen aus den unterschiedlichsten Branchen. Die Landratsämter der Region fordern ebenso Unterstützung an wie Hilfsorganisationen, touristische Einrichtungen, Autohäuser und viele weitere Betriebe. ?Wir pflegen bewusst einen bunten Kundenmix. So können wir das Knowhow der unterschiedlichen Branchen perfekt miteinander vernetzen?, erläutert Tonya Schulz. Das macht bei Großaufträgen wie dem Rhöner Wurstmarkt, den Freizeitverkehren der Landkreise Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld, der Modernisierung des Kurhauses Bad Bocklet besonders Sinn. Neben der ganzheitlichen Vermarktung von Dienstleistungen und Produkten steht das texTDesign Team gerne auch für kleinere Aktionen mit Rat und Tat zur Seite.

?Wir sind immer wieder begeistert, wie viele mutige und innovative Unternehmer es in der Region und darüber hinaus gibt?, weiß die Werbeexpertin. ?Unsere Arbeit ist unglaublich spannend und abwechslungsreich. Wir freuen uns enorm, wenn wir wieder einmal zum Erfolg unserer Kunden beitragen konnten.? Junge Leute, die sich für die Werbebranche interessieren, wenden sich an texTDesign. Viele junge Leute haben im Lauf der letzten 20 Jahre ein Praktikum in der Agentur gemacht. Die Nachwuchsförderung ist für die Ostheimer selbstverständlich. Wer das Unternehmen kennenlernen möchte, wendet sich texTDesign, Tel. 09777 32 35, ,