Beste Nachbarschaft: Sitka bohrt auf gleich zwei Goldprojekten im Yukon

Der kanadische Goldexplorer Sitka Gold (CSE SIG / FSE 1RF) hat gleich mehrere Eisen im Feuer. Unter anderem sehr vielversprechende Goldprojekte im Yukon, bei denen es jetzt in die heiße Phase geht. So meldete Sitka erst vor Kurzem die Analyseergebnisse von Oberflächenproben, die man auf dem RC-Projekt entnommen hatte, die mit bis zu 27,8 Gramm Gold pro Tonne sehr ermutigend ausfielen!

Sitka hatte auf RC die so genannte Eiger-Zone als vorrangiges Ziel identifiziert, die eine große Gold-im-Boden-Anomalie mit Werten von mehr als 500 ppb (parts per billion) aufweist – und mehrere Gesteinsproben zur Schnellanalyse eingereicht. Diese Proben erfolgten in Zusammenhang mit einem Diamantkernbohrprogramm, das Sitka gerade auf RC durchführt, und sie stellen die ersten Analyseergebnisse überhaupt dar, die das Unternehmen von dem Projekt erhalten hat!

