Bibani Solutions: Warum eine gute Website allein noch keine neuen Kunden bringt

Eine Website zu besitzen ist nicht dasselbe, wie online Kunden zu gewinnen

Viele Unternehmen haben mittlerweile eine eigene Website. Teilweise investieren sie zusätzlich in Suchmaschinenwerbung, Social-Media-Kampagnen oder andere digitale Marketingmaßnahmen. Trotzdem bleibt die Zahl der eingehenden Kundenanfragen häufig hinter den Erwartungen zurück.

Ein möglicher Grund: Die verschiedenen Bestandteile des Online-Marketings werden nicht immer aufeinander abgestimmt.

Eine Website kann optisch ansprechend sein und trotzdem kaum Anfragen generieren. Ebenso kann ein Unternehmen eine gute Dienstleistung anbieten, aber online nur schwer gefunden werden.

Bibani Solutions beschäftigt sich deshalb mit einer grundlegenden Frage: Wie können Unternehmen ihre digitale Präsenz so aufbauen, dass sie nicht nur sichtbar werden, sondern auch tatsächlich neue Kunden erreichen?

Der erste Schritt: Potenzielle Kunden müssen ein Unternehmen finden

Bevor ein Interessent eine Anfrage stellen kann, muss er das passende Unternehmen überhaupt entdecken.

Dabei spielt die Auffindbarkeit in Suchmaschinen weiterhin eine wichtige Rolle. Gerade für regionale Dienstleister kann lokale Suchmaschinenoptimierung entscheidend sein.

Dazu gehören unter anderem:

Eine technisch und inhaltlich optimierte Website

Relevante Inhalte zu den angebotenen Dienstleistungen

Ein gepflegtes Google-Unternehmensprofil

Hochwertige und thematisch passende Backlinks

Regelmäßige Blogbeiträge mit echtem Informationswert

Regionale Unterseiten für tatsächlich bediente Städte und Gebiete

Insbesondere Unternehmen, deren Dienstleistungen nicht nur am eigenen Unternehmensstandort angeboten werden, können von einer gezielten regionalen Ausrichtung profitieren.

Mit sogenannten digitalen Standorten lassen sich zusätzliche Städte und Regionen thematisch passend auf der Website abbilden. Voraussetzung ist, dass die jeweiligen Leistungen dort tatsächlich angeboten werden und die Inhalte einen eigenen Mehrwert bieten.

Neue Suchgewohnheiten durch künstliche Intelligenz

Neben klassischen Suchmaschinen gewinnen KI-gestützte Anwendungen zunehmend an Bedeutung.

Immer mehr Menschen nutzen Systeme wie ChatGPT, um sich über Dienstleistungen zu informieren, Anbieter zu vergleichen oder erste Empfehlungen einzuholen.

Für Unternehmen entsteht dadurch eine zusätzliche Herausforderung: Informationen über das eigene Angebot sollten klar strukturiert, nachvollziehbar und auf vertrauenswürdigen Quellen verfügbar sein.

Eine gute technische Grundlage, hilfreiche Inhalte, nachvollziehbare Unternehmensinformationen und eine konsistente digitale Präsenz können dabei unterstützen, dass Unternehmen auch in KI-gestützten Suchumgebungen besser verstanden und berücksichtigt werden.

Eine konkrete Platzierung oder Empfehlung durch KI-Systeme lässt sich allerdings nicht garantieren.

Warum die Website nach dem ersten Klick überzeugen muss

Gute Sichtbarkeit ist nur ein Teil der digitalen Kundengewinnung.

Wenn ein potenzieller Kunde auf eine Website gelangt, entscheidet der erste Eindruck häufig darüber, ob er sich näher mit dem Unternehmen beschäftigt oder die Seite wieder verlässt.

Dabei spielen mehrere Faktoren zusammen:

Ist sofort verständlich, welche Leistungen angeboten werden?

Wirkt das Unternehmen professionell und vertrauenswürdig?

Sind Referenzen und Kundenbewertungen vorhanden?

Werden wichtige Fragen potenzieller Kunden beantwortet?

Sind Telefonnummer und Kontaktformular leicht erreichbar?

Funktioniert die Website auch auf mobilen Geräten?

Die Conversion-Optimierung beschäftigt sich genau mit diesen Fragen. Ziel ist es, vorhandene Besucher besser durch die Website zu führen und ihnen die Kontaktaufnahme zu erleichtern.

Zwei Kundenprojekte mit unterschiedlichen Herausforderungen

Wie unterschiedlich die Ausgangssituationen von Unternehmen sein können, zeigen zwei Projekte aus der Zusammenarbeit von Bibani Solutions.

NP Entrümpelung (https://www.np-entruempelung.de): Regionale Auffindbarkeit als Ausgangspunkt

Bei NP Entrümpelung stand zunächst die Verbesserung der digitalen Sichtbarkeit im Vordergrund.

Ziel war es, die Online-Präsenz auszubauen und zusätzliche Möglichkeiten zu schaffen, über die potenzielle Kunden auf das Unternehmen aufmerksam werden können.

Nach ungefähr vier Monaten verzeichnete das Unternehmen nach Angaben von Bibani Solutions etwa drei bis vier Anfragen pro Monat über die eigene Website.

Das Beispiel verdeutlicht, welches Potenzial eine gezielte Weiterentwicklung der digitalen Auffindbarkeit für regionale Dienstleistungsunternehmen bieten kann.

Mecklenburger Haushaltsauflösungen (https://www.mecklenburger-haushaltsaufloesungen.de): Wenn vorhandene Besucher nicht zu Anfragen werden

Eine andere Ausgangssituation zeigte sich bei Mecklenburger Haushaltsauflösungen.

Das Unternehmen schaltete bereits seit mehreren Jahren Google Ads. Trotzdem kamen über die Website nur wenige Kundenanfragen zustande.

Hier lag die Herausforderung nicht ausschließlich darin, mehr Besucher zu gewinnen. Vielmehr musste auch der Internetauftritt selbst verbessert werden.

Nach der Überarbeitung der Website gingen innerhalb der ersten Wochen nach Angaben aus dem Projekt ungefähr sechs Anfragen ein. Daraus sollen etwa fünf Aufträge entstanden sein.

Das Beispiel zeigt, weshalb Unternehmen nicht automatisch ihr Werbebudget erhöhen müssen, wenn die gewünschten Ergebnisse ausbleiben. Zunächst kann es sinnvoll sein, die bestehende Website und den Weg von der ersten Information bis zur Kontaktaufnahme genauer zu untersuchen.

Warum einzelne Marketingmaßnahmen häufig nicht ausreichen

Die beiden Projekte zeigen unterschiedliche Seiten derselben Herausforderung.

Während bei NP Entrümpelung vor allem die digitale Auffindbarkeit weiterentwickelt wurde, lag der Schwerpunkt bei Mecklenburger Haushaltsauflösungen auf der Verbesserung des bestehenden Internetauftritts.

Für Bibani Solutions ergibt sich daraus ein ganzheitlicher Ansatz: Nicht jede Herausforderung lässt sich mit derselben Marketingmaßnahme lösen.

Das Unternehmen unterstützt kleine und mittelständische Betriebe sowie insbesondere Dienstleistungsunternehmen rund ums Haus bei der Weiterentwicklung ihrer digitalen Präsenz.

Zum Leistungsspektrum gehören:

Webdesign und Website-Entwicklung

Technische und inhaltliche Suchmaschinenoptimierung

Lokale SEO und digitale Standorte

Aufbau hochwertiger Backlink-Strukturen

SEO-orientierte Blogbeiträge und Content-Marketing

Optimierung des Google-Unternehmensprofils

Maßnahmen zur Verbesserung der KI-Sichtbarkeit

Google Ads und Meta Ads

Conversion-Optimierung

Im Mittelpunkt steht dabei nicht die möglichst große Anzahl einzelner Maßnahmen. Entscheidend ist, die tatsächlichen Schwachstellen eines Unternehmens zu erkennen und passende Lösungen miteinander zu verbinden.

Über Bibani Solutions

Bibani Solutions ist eine Digitalagentur unter der Leitung von Alan Bibani. Das Unternehmen unterstützt kleine und mittelständische Unternehmen dabei, ihre digitale Sichtbarkeit auszubauen, Websites zu optimieren und zusätzliche Möglichkeiten zur Kundengewinnung über das Internet zu schaffen.

Der Schwerpunkt liegt auf dem Zusammenspiel von Suchmaschinenoptimierung, regionaler Sichtbarkeit, digitalem Marketing und Conversion-Optimierung.