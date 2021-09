Bis 2028 winken in Deutschland 16,4 Milliarden Euro Garten-Umsatz

Für den „Branchen-REPORT Garten 2021“ befragte das Technologieunternehmen BitBurst GmbH, Monheim am Rhein, insgesamt 3.956 Personen ab 18 Jahren in sechs Ländern rund um das Thema Garden-Living. Die Antworten geben nicht nur tiefe Einblicke in das länder-spezifische Kaufverhalten, sondern auch in die Motive und Pläne der nach Geschlechtern, Alters- und Einkommensklassen, Haushaltsgrößen und Wohnsituation spezifizierten Zielgruppen. So sind Gartencenter bei allen Generationen der Deutschen, Franzosen und Engländer Marktführer in Sachen Garden-Living. Bei den 18- bis 25-Jährigen Österreichern und Schweizern übernimmt diese Position der Möbelhandel, der in Italien sogar für die Generationen bis 45 Jahre die bevorzugte Einkaufsquelle darstellt. Bei den Kaufkriterien ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz nach dem Preis die Optik der Produkte das wichtigste Kaufkriterium. Dagegen legen Italiener auf das Material und die Engländer auf die Funktion besonderen Wert, während in Frankreich die meisten Verfechter der Nachhaltigkeit wohnen – zumindest was das Garden-Living betrifft.Tendenzen, die auch in der Zukunft wichtig bleiben werden, auch wenn die Antworten unter den Vorzeichen der Corona-Pandemie gegeben wurden. Eine Rahmenbedingung, die den Gartenmarkt zu unerwarteter Dynamik verhalf. Denn während in Deutschland die Umsätze für Garden-Living, Gardening und Lebendes Grün von 2010 bis 2019 fast ununterbrochen im Jahresdurchschnitt um plus 0,7 Prozent stiegen, machte der Gartenmarkt im Corona-Jahr 2020 einen Wachstumssatz um gut 5,3 Prozent.Ein Profiteur der Pandemie war auch im deutschen Gartenmarkt der Online-Handel, der deutlich zulegte. Jedoch nicht erst seit Corona. Allerdings bleibt der Distanzhandel mit 1,7 Prozent Marktanteil in 2010 und 4,2 Prozent in 2019 noch einer der kleineren Player. Nach Überzeugung der Szenario-Experten von Marketmedia24 wird sich dessen überdurchschnittliches Wachstum auch nach der Corona-Krise fortschreiben.Auch die übrigen Anbieter, insbesondere beratungs- und serviceorientierte Handelsformate blicken optimistisch auf die nächsten Gartenjahre, in denen allerdings neben Produktinnovationen Themen wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung angepackt werden müssen. Herausforderungen, die vom 5. bis 7. September 2021 im Rahmen der Gartenfachmesse „gardiente 2021“ in Hofheim-Wallau thematisiert werden. Schließlich nutzen in erster Linie der deutsche Fachhandel sowie Kunden aus den angrenzenden Ländern wie Österreich und der Schweiz diese Fachmesse. Für seine Kernbesuchergruppe will Messeveranstalter Muveo GmbH, „nicht nur eine zielgerichtete und bedarfsgerechte Plattform, sondern das relevante Format für den Fachhandel sein“, unterstreicht Geschäftsführer Jens Frey.Zwar sind durch die Corona-Pandemie konkrete Vorhersagen über die zukünftige Entwicklung um einiges schwieriger geworden. Denn gängige und gelernte Vorhersagemodelle greifen nicht mehr, Planungen erfolgen mit großer Vorsicht, da die Vorausschau auf die längerfristigen Marktentwicklungen mit einem Rückblick auf die Vergangenheit beginnt.Der neue „Branchen-REPORT Garten 2021“ kann zwar aufgrund der vielen unbekannten Einflussfaktoren keine eindeutige Antwort auf die Zukunftsfrage geben. Die Studie liefert dennoch tragfähige Szenarien bis zum Jahr 2028 – und dies für den Gartenmarkt insgesamt sowie für die Segmente „Garden-Living“ (Garten- und Balkonmöbel, Auflagen, Gartendekoration, Gartenschirme, Grillen und Licht im Garten), „Gardening“ (Rasenmäher, Gartenhandgeräte, elektrische/motorische Gartengeräte, Gartenhäuser, Wasser und Holz im Garten) und „Lebendes Grün“ (Stauden, Gehölze, Erde, Torf, Pflanzenschutz, Zimmer-, Beet- und Balkonpflanzen).Die neue Studie „Branchen-REPORT Garten 2021“ liefert exklusive Ergebnisse einer Konsumentenforschung in sechs europäischen Ländern (Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, Frankreich, Großbritannien) sowie fundierte Markt- und Vertriebsszenarien für die deutsche Gartenbranche bis zum Jahr 2028. Die Studie ist damit eine wichtige Orientierungshilfe für alle Marktakteure.Der „Branchen-REPORT Garten 2021“ umfasst 155 Seiten mit 96 Charts und ist zum Preis von 1.450,00 Euro zzgl. MwSt. verfügbar.