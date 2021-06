bluecue zum 8. Mal mit Beratersiegel ausgezeichnet

Grundlage des Wettbewerbs ist eine Befragung mittelständischer Unternehmen, die zuvor mit den teilnehmenden Beratungshäusern zusammengearbeitet hatten. Die von bluecue benannten Referenzkunden gaben beispielsweise Auskunft darüber, wie professionell die Unternehmensberater auftraten, wie zufrieden sie mit der Beratungsleistung sind und auch, ob sie bluecue weiterempfehlen würden. Im Auftrag von compamedia führte die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) aus Bonn die wissenschaftliche Befragung durch und nahm dabei die Teilnehmer genau unter die Lupe. Entscheidend ist laut WGMB ?eine kundengerechte, mittelstandsorientierte Beraterleistung? (weitere Informationen zu den Prüfkriterien unter www.top-consultant.de/pruefkriterien).

bluecue hat es geschafft und gehört zu den besten Mittelstandsberatern. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2013 haben sich die Bielefelder Berater vor allem mit ihrer Expertise im Bereich IT- und Digitalisierungsstrategien einen Namen gemacht. ?Wir sind ein Digitalisierungsunternehmen. Das bedeutet zwar, dass wir die richtigen Technologien auswählen, aber maßgeblich für unsere Beratung ist immer der Mensch?, betont der geschäftsführende Gesellschafter Nico Lüdemann. Aufgaben und Berufsfelder verändern sich, vor allem im Zuge der zunehmenden Digitalisierung. Das erfordert auch neue Kompetenzen. So ist zum Beispiel das Thema Wissensaustausch oft Inhalt der Beratungen. Seit dem Beginn der Pandemie, in der viele Beschäftigte remote arbeiten, liegt der Schwerpunkt der Projekte häufig auf dem Gebiet der digitalen Kompetenz: Wie funktioniert Führung auf Distanz? Wie kann auch aus der Ferne Teammotivation und Zusammenhalt gefördert werden? ?Technische Lösungen allein motivieren nicht?, sagt Nico Lüdemann.

Ein ausführliches Porträt über bluecue findet sich auf dem Onlineportal www.beste-mittelstandsberater.de.

Prof. Dr. Dietmar Fink, Professor für Unternehmensberatung an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, leitet gemeinsam mit Bianka Knoblach die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung. Sie entscheiden, wer zum Top-Consultant ernannt wird. ?Wichtig ist, dass die Beratungsunternehmen die speziellen Bedürfnisse ihrer mittelständischen Kunden kennen und darauf eingehen?, sagt Prof. Dr. Dietmar Fink.

Am 26. November gibt es noch einmal einen Anlass zum Feiern: Dann kommen alle Top-Consultants des Jahrgangs 2021 zum TOP CONSULTANT-Finale im Rahmen des 7. Deutschen Mittelstands-Summit zusammen. Als Mentor des Wettbewerbs wird Bundespräsident a. D. Christian Wulff jedem Top-Consultant persönlich gratulieren.

Über den Beratervergleich TOP CONSULTANT

Entscheidend für die Auszeichnung mit dem Qualitätssiegel TOP CONSULTANT ist eine kundengerechte, mittelstandsorientierte Beraterleistung. Das Teilnehmerfeld des seit 2010 von compamedia organisierten Wettbewerbs besteht größtenteils aus Management-, IT- und Personalberatern. Diese Unternehmen stellen sich der Untersuchung durch die wissenschaftliche Leitung des Wettbewerbs: Prof. Dr. Dietmar Fink, Professor für Unternehmensberatung an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, und Bianka Knoblach. Beide leiten die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) in Bonn. Mentor von TOP CONSULTANT ist Bundespräsident a. D. Christian Wulff. Medienpartner ist das manager magazin.