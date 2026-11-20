Frankfurt am Main, 20. November 2026?– CMC Markets ( www.cmcmarkets.com), ein im FTSE 250 gelistetes Unternehmen und weltweit tätiger Multi-Asset-Finanzdienstleister, hat eine zwölfmonatige Partnerschaft mit dem zweimaligen Schwergewichts-Weltmeister Anthony Joshua geschlossen. Der britische Boxer wird künftig als globaler Markenbotschafter von CMC Markets auftreten. Die Zusammenarbeit beginnt mit dem Sponsoring von Joshuas Boxkampf gegen Tyson Fury am 11. Dezember 2026 im Principality Stadium in Cardiff, der weltweit auf Netflix übertragen wird.

Die Partnerschaft ist Teil der internationalen Markenkampagne ??For the Passion?? von CMC Markets. Im Mittelpunkt stehen gemeinsame Werte wie Ehrgeiz, Disziplin, Widerstandsfähigkeit und das Streben nach Spitzenleistungen. Gleichzeitig soll die Zusammenarbeit die internationale Bekanntheit von CMC Markets stärken und das weitere Wachstum des Unternehmens unterstützen.

Beim Kampf gegen Tyson Fury wird das Logo von CMC Markets unter anderem auf Joshuas Boxshorts und seiner Jacke für den Einmarsch in den Ring zu sehen sein. Über den Kampf hinaus sind während der kommenden zwölf Monate gemeinsame Inhalte, öffentliche Auftritte und exklusive Erlebnisse für Fans geplant.

??Anthony Joshua ist einer der bekanntesten Namen im Weltsport, und sein Kampf gegen Tyson Fury wird ein bedeutender Moment für den britischen Boxsport sein??, freut sich Peter Cruddas, Gründer und CEO von CMC Markets, über die Partnerschaft. ??AJ verkörpert viele der Werte, die auch für uns bei CMC Markets wichtig sind: Ehrgeiz, Disziplin, Widerstandsfähigkeit und die unermüdliche Konzentration auf Leistung. Besonders beeindruckend sind die harte Arbeit und die Hingabe, die hinter den Momenten stehen, die Millionen Menschen verfolgen.??

Cruddas weiter: ??Wir sind stolz auf die Partnerschaft mit AJ, und das gesamte Team von CMC Markets wird ihn am Kampfabend unterstützen. Wir wünschen beiden Boxern alles Gute, aber natürlich werden wir unserem AJ die Daumen drücken.??

Auch Anthony Joshua freut sich auf die Zusammenarbeit: ??Ich freue mich sehr auf die Partnerschaft mit CMC Markets, während ich mich auf meinen nächsten Kampf am 11. Dezember vorbereite. Das Team plant einige großartige Erlebnisse für die Fans während der Kampfwoche. Aber diese Partnerschaft geht weit über einen einzigen Abend hinaus. Ich freue mich darauf, im kommenden Jahr mit CMC Markets zusammenzuarbeiten.??