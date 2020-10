Boyden ernennt Dirk Niederberghaus zum Managing Partner in Deutschland

?Derzeit greifen viele Unternehmen auf Interim-Manager zurück, da sie die aktuelle Situation nutzen wollen, um sich für die Post-Corona-Zeit bestmöglich aufzustellen. Wir möchten unseren Kunden daher ein noch breiteres Angebot an Erfahrungen mit Sondersituationen bieten?, erläutert Jörg Kasten, Chairman der Boyden World Corporation und Managing Partner von Boyden Deutschland. ?Boyden konnte mit Dirk Niederberghaus einen Manager gewinnen, der sowohl über internationales Projekt-Know-how verfügt als auch profunde Erfahrungen als Berater und Linienmanager im Finanzbereich mitbringt. Schon seit vielen Jahren besetzt er Executive Interim Management Positionen auf der ersten und zweiten Führungsebene aller Fachbereiche?, so Kasten weiter.

?Wir sind davon überzeugt, dass Dirk Niederberghaus als Interim-Management-Spezialist einen wichtigen Beitrag leisten wird, um unsere Partnerschaft in den nächsten Jahren weiter voranbringen zu können?, erklärt Kasten abschließend. ?Ich freue mich sehr auf die kommenden Aufgaben, die jetzt vor uns liegen?, erklärt Dirk Niederberghaus. ?Zusammen mit meinen Kollegen sind wir Sparringspartner unserer Kunden und gemeinsam entwickeln wir individuelle Konzepte für jegliche Sondersituationen, um erfolgreich aus der Krise zu kommen.?

Auf Basis seiner über 20-jährigen Erfahrung als Direktor einer Unternehmensberatung und in Konzernleitungsfunktionen, sowohl in Deutschland als auch in den USA, verfügt Dirk Niederberghaus über fundiertes Wissen in der Umsetzung von globalen Projekten in komplexen Organisationen. Seine persönliche Industriekenntnis umfasst die Branchen Automobilzulieferer, Chemie, Maschinen- und Anlagenbau, FMCG, Healthcare, Handel und Dienstleistung und Logistik.

In Deutschland ist Boyden mit 26 Partnern in Büros in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München vertreten und deckt somit alle für die deutsche Wirtschaft relevanten Märkte ab.