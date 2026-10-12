Branding Records und GlobalCom PR Network kooperieren bei internationalen Kommunikations-Etats

München / Mailand / Hongkong, 13. Oktober 2026 – GlobalCom PR Network und Branding Records haben eine strategische Zusammenarbeit vereinbart. Sie unterstützen internationale Unternehmen beim Markteintritt in Greater China, sowie chinesische Unternehmen beim Eintritt und Ausbau ihrer Aktivitäten in Europa und anderen internationalen Märkten.

Branding Records verfügt über Experten-Teams in Hongkong und Shanghai sowie einen Standort für Geschäftsentwicklung in Mailand. Die Agentur ist auf internationale Markenkommunikation, Markteintrittsstrategien, digitales Marketing und Kommunikation spezialisiert. GlobalCom PR Network ist ein weltweites Netzwerk von Kommunikationsagenturen und PR-Fachleuten in mehr als 100 Ländern.

Markteintritt und lokale Umsetzung

Durch die Zusammenarbeit erhält Branding Records Zugang zu den lokalen PR- und Kommunikationsteams von GlobalCom in Europa und weiteren internationalen Märkten. GlobalCom stärkt im Gegenzug seine Kompetenzen in den Bereichen Markenkommunikation, Markteintritt und digitale Kommunikation zwischen Greater China und internationalen Märkten. Gemeinsam können beide Organisationen Unternehmen beim Eintritt in neue Märkte umfassend begleiten – von der Markenpositionierung und Markteintrittsstrategie bis zur lokalen Kommunikation und PR-Umsetzung.

Die Zusammenarbeit trägt der wachsenden Nachfrage nach Kommunikationsstrategien Rechnung, die einen wirksamen Markteintritt mit starker lokaler Umsetzung verbinden.

„Branding Records ergänzt unser Serviceangebot, das wir zwischen China, Europa, den Vereinigten Staaten und Asien gezielt aufgebaut haben, um eine wichtige neue Dimension“, erklärt Ralf Hartmann, Gründer und CEO von GlobalCom PR Network. „Unser Ziel ist es, fundierte lokale Marktkenntnisse mit den internationalen Kommunikationsmöglichkeiten zu verbinden, die Unternehmen beim Eintritt oder dem Ausbau ihres Geschäfts in neuen Märkten benötigen.“

GlobalCom China Gateway und internationale Märkte

Die Zusammenarbeit ergänzt auch den weiteren Ausbau der GlobalCom China Gateway Initiative und der internationalen Markteintrittskompetenzen des Netzwerks. So hat GlobalCom bereits wichtige Standorte in Peking und Shanghai etabliert, mit gezielten Verbindungen nach Europa und die Vereinigten Staaten. Hinzu kommen ein breites asiatisches Netzwerk in Südostasien, Japan und Südkorea, starke lokale Teams in Afrika sowie Brasilien als derzeitiger Hub in Lateinamerika.

Zusammen bilden diese Teams eine koordinierte internationale Plattform für chinesische Unternehmen, die in Auslandsmärkte eintreten oder ihr Geschäft dort ausbauen, sowie für internationale Unternehmen, die sich in China etablieren oder ihre Präsenz dort stärken wollen.

„Diese Zusammenarbeit ermöglicht Branding Records eine starke internationale Erweiterung für die Arbeit zwischen China, Hongkong und Europa“, kommentiert Jacopo Pesavento, CEO von Branding Records. „Wir möchten unsere Marktkenntnis und grenzüberschreitende Erfahrung mit der lokalen Kommunikationsexpertise von GlobalCom verbinden und so neue Expansionsmöglichkeiten für Kunden in beide Richtungen schaffen.“

Pesavento gründete Branding Records im Jahr 2013 und leitet die grenzüberschreitende Arbeit der Agentur zwischen China und internationalen Märkten. Sein beruflicher Hintergrund umfasst die Themen Markenführung, digitales Marketing und Markteintrittsstrategien. Er verfügt unter anderem über Erfahrung in den Bereichen Luxusgüter, Sportbekleidung, Reisen, Finanzdienstleistungen, Lebensmittel und Getränke sowie verschiedensten B2B-Märkten.

„Unsere Arbeit verbindet seit jeher unterschiedliche Märkte, Kulturen und Geschäftsumfelder“, ergänzt Giuliana Zagarella, General Manager von Branding Records Italy. „Wir wollen unsere grenzüberschreitende Marktexpertise mit dem breiten Angebot für lokale Kommunikationsservices von GlobalCom zusammenbringen. So helfen wir Kunden beim Markteintritt und beim Aufbau ihrer Präsenz in China, Europa und weiteren internationalen Märkten.“

Zagarella verfügt über 30 Jahre Erfahrung in Marketing, Geschäftsentwicklung und digitaler Kommunikation. Von Mailand aus unterstützt sie europäische Unternehmen beim Eintritt in den chinesischen Markt sowie chinesische Unternehmen beim Eintritt in den europäischen Markt und beim Ausbau ihrer dortigen Geschäfte. Ihre Schwerpunkte sind Go-to-Market-Strategien, Markenführung, digitale Dienstleistungen und Paid Media. Branding Records verfügt zudem über ein operatives Team in Shanghai unter Leitung von General Manager Omar Paccagnella.

GlobalCom und Branding Records arbeiten bereits gemeinsam an grenzüberschreitenden Geschäftsmöglichkeiten für chinesische Unternehmen, die ihr Geschäft sowie ihre PR- und Kommunikationsaktivitäten international ausbauen wollen.