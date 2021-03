Brandt Hülsen GmbH: Büroleiterin Sabine Hohmann feiert zehnjähriges Mitarbeiterjubiläum

Oberleichtersbach. Familienunternehmen sind nach wie vor das Herz der deutschen Wirtschaft. Oft stehen sie für Ideenvielfalt, menschlichen Umgang innerhalb der Belegschaft und Fairness gegenüber Kunden und Mitbewerbern. In diese Kategorie fällt auch die Brandt Hülsen GmbH & Co. KG mit Sitz in Oberleichtersbach.

Wie es in einer Familie üblich ist, werden besondere Tage gebührend gewürdigt. Dazu zählen insbesondere Mitarbeiterjubiläen, vor allem dann, wenn es sich um die „gute Seele im Haus“ handelt. So wertschätzend bezeichnet Juniorchefin Ilona Brandt ihre Mitarbeiterin Sabine Hohmann, die am 1. März 2011, also vor zehn Jahren, den Weg zum unterfränkischen Spezialverpackungshersteller gefunden hat.

Anfangs kümmerte sich die ausgebildete Bürokauffrau um die Bearbeitung von Aufträgen. Im Lauf der Zeit durfte sie immer mehr Verantwortung übernehmen. Büromanagement steht heute auf ihrer Visitenkarte, was bedeutet, dass sie die Büroleitung innehat und im Haus für die Betreuung der Kunden zuständig ist. Ihr Aufgabenbereich reicht von A wie Angebote erstellen bis Z wie Zeitmanagement. Nach dem Motto „Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg“ sucht und findet die sympathische Mittfünfzigerin mit dem gewinnenden Lächeln passende Lösungen für nahezu jedes Anliegen.

Wie das „Allroundtalent“ seinen Aufgabenbereich scheinbar mühelos managt, schätzen auch ihre Vorgesetzten und geben ihr anlässlich des „Zehnjährigen“ ausschließlich Bestbewertungen. „Auf sie kann man sich zu 100 Prozent verlassen: 100-prozentig zuverlässig, engagiert und immer freundlich“ bringt es Ilona Brandt auf den Punkt und hofft, dass die gute Seele, die im benachbarten Landkreis Fulda lebt, dem Unternehmen noch sehr lange erhalten bleibt.

Die Chancen stehen gut, denn auch Sabine Hohmann gibt ihrem Arbeitgeber gute Noten. Als vertrauenswürdig, offen, fair und flexibel lobt sie ihre „Familienoberhäupter“ und gibt damit zu verstehen, dass sie sich am unterfränkischen Arbeitsplatz sehr wohl fühlt. Unter diesen Voraussetzungen darf man getrost auf die nächsten zehn Jahre anstoßen.