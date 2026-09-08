Bundesbürger haben erhebliche Wissensdefizite bei Erbschaften und Schenkungen mit Fondspolicen / Umfrage von Liechtenstein Life

– Über zwei Drittel der Befragten ist nicht bekannt, dass sich mit bestimmten Policen gezielt Steuerfreibeträge bei Erbschaften und Schenkungen ausschöpfen lassen (69 %).

– Mehr als ein Drittel sieht bei sich hohen oder sehr hohen Beratungsbedarf (35 %).

– Knapp die Hälfte der Befragten erwartet von einer möglichen Reform des Erbrechts keine positiven Auswirkungen für sich selbst (49 %).

Deutschland steht in den kommenden Jahren vor einer der größten Erbschaftswellen seiner Geschichte, aber viele Bürger sind darauf immer noch unzureichend vorbereitet: Insgesamt 69 % räumen ein, nicht zu wissen, dass bestimmte Fondspolicen gezielt zur Nutzung von Steuerfreibeträgen bei Erbschaften und Schenkungen eingesetzt werden können. Nur etwa jeder Fünfte kennt diese Möglichkeiten (21 %). Dies zeigt eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts CIVEY im Auftrag von Liechtenstein Life vom April 2026. Befragt wurden 2500 repräsentativ ausgewählte Bundesbürger, die noch nicht in Rente sind. Die Ergebnisse machen deutlich, dass bei der Vermögensübertragung Informations- und Beratungsbedarf besteht. Vermittler können dabei eine wichtige Rolle spielen.

Sogenannte Generationenversicherungen oder Wealth-Tarife können dazu genutzt werden, Vermögen gezielt zu übertragen und dabei Potenziale zur steuerlichen Optimierung voll auszunutzen. Allerdings ist diese Möglichkeit bislang nur wenigen Verbrauchern bekannt. Beim Wissensstand zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Altersgruppen: Während mit rund 35 % überdurchschnittlich viele 18- bis 29-Jährige diese Möglichkeiten kennen, liegt der Anteil bei den 40- bis 49-Jährigen nur bei 13 %. Ab einem Alter von 50 Jahren steigt er wieder an.

Erbschaftsteuerreform: Viele zweifeln am persönlichen Nutzen

Mit Bezug auf die in der Politik angedachte Reform der Erbschaftsteuer überwiegt die Skepsis gegenüber den zu erwartenden persönlichen Vorteilen. Knapp die Hälfte der Befragten geht davon aus, dass die diskutierten Reformen – zum Beispiel ein lebenslanger Freibetrag in Höhe von einer Million Euro – keine positiven Auswirkungen auf die persönliche Situation haben werden (49 %), während rund ein Drittel mit Vorteilen rechnet (32 %). Nahezu jeder fünfte Befragte bleibt bei der Bewertung unentschlossen.

Beratungsbedarf beim Thema Vermögensübertragung

Zugleich fühlen sich viele Menschen unsicher beim Thema Vermögensübertragung. So geben rund 35 % an, in Fragen des Erbens und Schenkens einen sehr hohen oder eher hohen Beratungsbedarf zu haben. 29 % der Befragten schätzen ihren persönlichen Bedarf nach Unterstützung eher gering ein, 27 % sehen für sich gar keinen Beratungsbedarf. Weitere 9 % können nicht einschätzen, inwiefern sie Unterstützung benötigen.

Orientierung könnten Vermittler geben, wenn es darum geht, steuerliche Gestaltungspotenziale bei Erbschaften und Schenkungen zu erkennen und bei der Auswahl geeigneter Vorsorge- und Nachfolgelösungen zu nutzen.

Das unterschätzte Potenzial von Fondspolicen

Michael Mebesius, Wealth-Experte für Liechtenstein Life, kommentiert die Befragung: „Viele Bundesbürger laufen Gefahr, aufgrund von fehlendem Wissen bei Erbschaften und Schenkungen steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten ungenutzt zu lassen. Moderne Generationenversicherungen bieten langfristige Veranlagung, Absicherung und Vermögensübertragung – nach eigenem Wunsch bei optimaler steuerlicher Behandlung. Vermittler, die die Möglichkeiten innovativer Fondspolicen für ihre Kunden erschließen, schaffen einen echten Mehrwert für sie – und für sich selbst die Chance, das eigene Geschäft vom Verkauf zum langfristigen Begleiter für Versicherung und Vermögensaufbau über Generationen hinweg zu entwickeln.“

Liechtenstein Life zählt zu den führenden Anbietern innovativer, fondsbasierter Lebensversicherungen. Das Unternehmen wurde in den vergangenen Jahren mehrfach für die Qualität seines Investmentangebots ausgezeichnet.

Über Liechtenstein Life

Mit zukunftsweisenden Lösungen zur renditeorientierten privaten Vorsorge- und Vermögensplanung engagiert sich Liechtenstein Life Assurance AG für die finanzielle Unabhängigkeit ihrer Kunden – ein Leben lang und über Generationen hinweg. Das Unternehmen wurde 2008 in Liechtenstein gegründet und ist in Schaan (Liechtenstein) ansässig. Das umfangreiche Anlageuniversum von Liechtenstein Life ist eng verbunden mit ihren Produkten und ermöglicht den Zugang zu weltweit renommierten Investmentmanagern. Liechtenstein Life setzt bewusst den Schwerpunkt auf ESG-Fonds und trägt damit gezielt zu umwelt- und sozialbewussten Finanzlösungen bei. Das Unternehmen gehört zur digitalen Finanzgruppe The Prosperity Company AG, die derzeit rund 130 Mitarbeitende beschäftigt.

Über die Umfrage

Das Meinungsforschungsinstitut CIVEY hat für Liechtenstein Life vom 08.04. bis 15.04.2026 online 2.500 Bundesdeutsche ab 18 Jahren ohne Rentner befragt. Die Ergebnisse sind aufgrund von Quotierungen und Gewichtungen repräsentativ unter Berücksichtigung des statistischen Fehlers von 4,2 bis 4,3 Prozentpunkten beim jeweiligen Gesamtergebnis.

Pressekontakt:

Florian Semle

Digitale Klarheit – Kommunikationsberatung

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