Bundesparteitag der ÖDP in Chemnitz wählt Führungsmannschaft

(Berlin/Chemnitz/Würzburg)- Die Einführung einer Doppelspitze und die Aufforderung an alle im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien zur Diskussion einer Bilanz des in 80 Jahren Bundesrepublik und fast 40 Jahre nach der Wiedervereinigung Erreichten stehen vom 16. bis 18. Oktober 2026 auf dem Programm des 67. Bundesparteitags der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP -Die Naturschutzpartei). Die Delegierten treffen sich dazu im LUXOR Kongress- und Veranstaltungszentrum (Hartmannstraße 9-11) in Chemnitz. Auf der Tagesordnung stehen zudem die Neuwahl des Bundesvorstands sowie die Beratung des Haushalts und öffentlichen Aktionen der Partei u.a. mit ihrem ÖDP-Demokratiewagen in der sächsischen Textil- und Industriestadt am Fuß des Erzgebirges.

Die ÖDP lädt Medienvertreter zu ihrem Parteikonvent ein, sich vor Ort ein Bild der Beratungen und Abstimmungen zu machen. Am Sonntag (18.10.2026) informiert sie auf einer Pressekonferenz im Veranstaltungszentrum ab 12 Uhr über die Ergebnisse der Beratungen und Wahlen. Vor Ort dabei ist neben Vertretern des Bundesvorstands dann auch der Landesvorsitzende der sächsischen ÖDP, Jens Gagelmann.

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Die Pressekonferenz können Medienvertreter, die nicht nach Chemnitz kommen, auch ONLINE MITVERFOLGEN. Die ÖDP hat dafür eine Online-Version erstellt. Der Zugangslink ist: app.bbbserver.com/join/e0855e68-3d9a-4e7b-a703-14cb52f28516 Alternativ kann die Online-Teilnahme per Telefon erfolgen. Rufnummer: 02195 9449 964. PIN: 080 143 146