bvse unterstützt Kampagne Mülltrennung wirkt

Eric Rehbock, Hauptgeschäftsführer des bvse-Bundesverband

Sekundärrohstoffe und Entsorgung:

“Der Start der bundesweiten Kampagne “Mülltrennung wirkt” ist ein guter Tag für

mehr Recycling und Kreislaufwirtschaft in Deutschland. Wer Recycling will, der

muss sich für die getrennte Sammlung schon bei den privaten Haushalten

einsetzen. Je besser die Mülltrennung, desto mehr Recycling und Klimaschutz ist

möglich, denn Recycling spart gegenüber der Produktherstellung mit Rohstoffen

jede Menge Energie und vermindert dadurch den CO2-Ausstoß. Deshalb brauchen wir

gute Sammelqualitäten, denn auch die besten Sortieranlagen kapitulieren, wenn

der Input schlecht ist. Wir haben jahrelang eine nachhaltige bundesweite

Kampagne gefordert. Das Verpackungsgesetz hat diese neue Kampagne möglich

gemacht und die dualen Systeme stellen sich ihrer Verantwortung. Der bvse und

die Recycling- und Entsorgungsunternehmen in Deutschland werden diese Kampagne

nach besten Kräften unterstützen.”

Pressekontakt:

Jörg Lacher

Pressesprecher

Tel. 0177/8884927

Mail: lacher@bvse.de

bvse-Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/50117/4542382

OTS: BVSE Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V.

Original-Content von: BVSE Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V., übermittelt durch news aktuell