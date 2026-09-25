ChatGPT geht bei Kaufempfehlungen eigene Wege (Studie 2026)

Hamm, [25.09.2026]. ChatGPT stützt seine Kaufempfehlungen auf nahezu andere Quellen als Perplexity und Google Gemini. Das zeigt eine Auswertung von ki-sichtbarkeit.info, einem Angebot der Online-Marketing-Agentur Revier59. Für die Studie wurden den drei KI-Systemen je 50 typische Kaufberatungsfragen aus zehn Branchen gestellt. Die 150 Antworten enthielten über 3.000 Quellenangaben von 927 Websites. Je Frage überschnitten sich die Quellen von ChatGPT mit denen der beiden anderen Systeme nur zu 4 bis 5 Prozent, zwischen Perplexity und Gemini zu 19 Prozent. Bei Perplexity stammte fast die Hälfte der Quellen von Nachrichtenmedien und Vergleichsportalen. Gemini setzte vor allem auf Vergleichsportale wie Verivox und Check24, Perplexity auf Nachrichtenseiten wie Handelsblatt und n-tv.

„Wer nur in einem KI-System prüft, ob seine Marke genannt wird, sieht nur einen Ausschnitt“, sagt Benjamin Kaim, Gründer von Revier59. „In Märkten mit klaren Marktführern tauchen immer dieselben Namen auf. Bei Software oder Agenturen ist das Feld offen. Dort entscheiden Erwähnungen in Medien, Vergleichen und Verzeichnissen, wer empfohlen wird.“

Die vollständige Studie: https://ki-sichtbarkeit.info/ratgeber/studie-ki-empfehlungen-2026/