CIO-Lehrgang von pörtner consulting verbindet IT-Strategie, KI-Management und Führung

Wie lässt sich die IT-Strategie an den Geschäftszielen ausrichten? Wie bewerten Unternehmen IT-Investitionen und organisieren den sicheren Einsatz von KI? Diesen Fragen widmet sich der Lehrgang zum Chief Information Officer (CIO) von pörtner consulting. Die Weiterbildung richtet sich an IT-Führungskräfte, die sich auf die CIO-Rolle vorbereiten oder ihre Kenntnisse vertiefen möchten. Sie steht auch Geschäftsführenden, IT-Projektleitenden und Verantwortlichen für Informationssicherheit offen.

Von der IT-Roadmap bis zur Steuerung von Veränderungsprojekten

In elf Modulen lernen die Teilnehmenden, wie sie eine IT-Roadmap entwickeln, Cloud- und Hybridinfrastrukturen planen und Projekte nach Budget und Risiken steuern. Weitere Themen sind IT-Sicherheit, KI-Management sowie Governance und Compliance. Der Lehrgang behandelt außerdem die Auswahl und Steuerung von IT-Dienstleistern, die Verbesserung von IT-Services und den Einsatz von Kennzahlen zur Bewertung der IT-Leistung. Ein eigener Schwerpunkt widmet sich der Frage, wie Führungskräfte ihre Teams durch Veränderungen begleiten.

Webinare und interaktive Workshops verbinden die fachlichen Grundlagen mit Übungen und Fallstudien. Die Teilnehmenden arbeiten beispielsweise an einer Softwareauswahl oder entwerfen ein Dashboard für IT-Kennzahlen. Für die praktische Arbeit kommt die Plattform DIGITAL BUSINESS NAVIGATOR zum Einsatz. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten die Teilnehmenden ein CIO-Zertifikat der DIGITAL BUSINESS ACADEMY (DBA).

Termin und Anmeldung

Der Online-Lehrgang beginnt am Dienstag, 1. Dezember 2026, um 8:30 Uhr. Anmeldungen und Anfragen nimmt das Weiterbildungsteam unter seminare@poertner-consulting.de entgegen. Informationen zum CIO-Lehrgang