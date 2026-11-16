Wenn am 9. Januar 2027 die 59. Auflage des Neubrandenburger Fußball-Knabenturniers beginnt, ist CITY-CAR erneut als Mobilitätspartner dabei. Für die in Neubrandenburg gegründete Autovermietung ist es bereits die dritte Zusammenarbeit mit dem traditionsreichen Nachwuchsturnier im Jahnsportforum.

Für besondere Aufmerksamkeit sorgt in diesem Jahr die jüngst bekanntgegebene Rückkehr von Toni Kroos. Der Weltmeister von 2014 hat angekündigt, mit einer Auswahl seiner Toni Kroos Academy nach Neubrandenburg zu kommen. Dabei wechselt er die Perspektive: 2003 gewann Kroos das Turnier selbst im Trikot des FC Hansa Rostock und wurde Torschützenkönig. Nun kehrt er erstmals als Trainer zurück.

Das Knabenturnier wird seit 1966 ausgetragen und ist seit 1970 in Neubrandenburg zu Hause. Heute gilt es als Deutschlands größtes Hallenturnier für D-Junioren. Mannschaften aus Deutschland und dem Ausland treffen dort regelmäßig aufeinander und machen das Jahnsportforum zum Treffpunkt für Nachwuchsfußball und Fußballfans aus der Region.

Wie groß die Resonanz ist, zeigte die vergangene Ausgabe. Im Januar 2026 war die Halle mit 3.200 Zuschauern ausverkauft. Den Turniersieg sicherte sich damals der Nachwuchs von RB Leipzig.

Die Partnerschaft hat für CITY-CAR einen unmittelbaren regionalen Bezug: Neubrandenburg ist Gründungsort und Hauptsitz des Unternehmens. Als Mobilitätspartner unterstützt CITY-CAR eine Veranstaltung, die seit Jahrzehnten zum Sportleben der Stadt gehört und jungen Fußballern eine besondere Bühne bietet.

Mit der dritten Zusammenarbeit setzt CITY-CAR dieses Engagement fort und verbindet das eigene Kerngeschäft mit einem der traditionsreichsten Sporttermine der Region.

Weitere Informationen zum Turnier unter www.fussball-knabenturnier.de sowie zu CITY-CAR unter www.city-car-autovermietung.de.

Die CITY-CAR Autovermietung wurde 2002 von Thomas Leuckfeld in Neubrandenburg gegründet und ist heute mit 29 Stationen bundesweit vertreten. Das inhabergeführte Unternehmen bietet Tages- und Langzeitmieten, Transporter und Nutzfahrzeuge, das Auto-Abo CITY CHOICE sowie Mobilitätslösungen für Firmenkunden. Weitere Informationen unter www.city-car-autovermietung.de.