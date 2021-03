CleverMatch: Eine Plattform für jeden Personalbedarf

Digitales Recruiting so effizient und einfach wie möglich zu gestalten: Dieses Ziel verfolgen die Frankfurter Startup-Gründer Gabriela Jaecker und Reiner Schramm mit ihrer neuen Plattform CleverMatch. Arbeitgeber können dort den gesamten Prozess der Personalbeschaffung digital abwickeln und haben nur noch einen einzigen Ansprechpartner für eine Vielzahl von Recruiting-Services. ?Das spart den Unternehmen viel Arbeit und Zeit, denn sie müssen nicht mehr mit unterschiedlichen Dienstleistern verhandeln, um ihren Personalbedarf zu decken?, erklärt Geschäftsführerin Jaecker.

Zudem bietet das Onlineshop-Prinzip Recruitern genau die Flexibilität, die sie in der Corona-Pandemie brauchen. Wie jeder Onlineshop ist CleverMatch rund um die Uhr erreichbar. Wer einen Service kauft, kann diesen umgehend nutzen ? zum Beispiel eine Stellenanzeige gestalten und sie sofort in mehreren Jobbörsen parallel veröffentlichen. Das Bewerbermanagementsystem, mit dem Kunden die gekauften Services und eingegangene Bewerbungen verwalten, arbeitet cloudbasiert. Personalbeschaffer können also von überall auf sämtliche Informationen zugreifen ? optimale Voraussetzungen für das Recruiting aus dem Homeoffice. Der Shop und das Bewerbermanagementsystem sind zudem nutzerfreundlich und selbsterklärend aufgebaut. Die Kunden brauchen keine zeitintensive Schulung, sondern können nach der Registrierung direkt loslegen. Da der Onlineshop zu 100 Prozent browserbasiert arbeitet, müssen Anwender keine zusätzliche Software installieren.

Größtmögliche Flexibilität bieten auch die Zahlungskonditionen. Es gibt keine Mindestlaufzeiten oder -abnahmemengen. In der gegenwärtigen unsicheren Wirtschaftslage heißt das für die Kunden: keine langfristigen finanziellen Verpflichtungen. Zusätzlich wartet CleverMatch mit attraktiven Preismodellen auf: ?Als großer Abnehmer bekommen wir bei Stellenbörsen und Recruiting-Dienstleistern sehr gute Konditionen. Diese Preise geben wir natürlich an unsere Kunden weiter?, erklärt Jaecker. ?Außerdem erhält jeder, der einen Recruiting-Service kauft, ein vollwertiges und leistungsfähiges Bewerbermanagementsystem kostenlos on top. Mit diesem Angebot setzen wir uns deutlich von der Konkurrenz ab.?

Wer auf CleverMatch Recruiting-Services einkauft, kann in den Kategorien Personalsuche und -auswahl, Beratung sowie Bewerbermanagement unter vielen verschiedenen Angeboten wählen. Neben hauseigenen Leistungen stehen Services anderer Recruiting-Dienstleister, von Stepstone, LinkedIn oder Google bis hin zu zahlreichen spezialisierteren Anbietern, zur Verfügung. Bei der Auswahl der passenden Services unterstützt der Shop Kunden mit einer intuitiven Filterfunktion. Nutzer können einstellen, in welchem Land, welcher Branche und für welches Management-Level sie passendes Personal suchen. Dann erhalten sie eine Empfehlung, welcher der vielen Recruiting-Kanäle am besten zu ihrem individuellen Bedarf passt. Gerade für kleine und mittlere Unternehmer ist das eine große Hilfe. Da ihnen meist weit weniger Ressourcen für das Recruiting zur Verfügung stehen als den Big-Playern, schafft die digitale Personalbeschaffung für sie enorme Effizienzgewinne.

Die Gründer Jaecker und Schramm treffen mit ihrem Recruiting-Onlineshop den Nerv der Zeit. So hat eine Studie im Auftrag des Digitalverbands Bitkom gezeigt, dass fast alle Arbeitgeber in der Corona-Pandemie digitale Bewerbungsverfahren eingeführt haben. Demnach arbeiten 98 Prozent der Unternehmen mit digitalen Bewerbungsunterlagen. 72 Prozent führen Bewerbungsgespräche als Videokonferenz durch. 55 Prozent nutzen Online-Assessments oder digitale Testverfahren. Bei CleverMatch bekommen Personalbeschaffer all diese und viele weitere Services als Komplettdienstleistung aus einer Hand.

Die CleverMatch GmbH ist für Jaecker und Schramm nicht die erste Unternehmensgründung. IT-Profi Schramm hat schon einmal einen globalen Onlineshop erfolgreich ins Leben gerufen. Auch Jaecker ist seit Jahren mit ihrer eigenen Personalberatung im Markt aktiv und kennt das Recruiting-Geschäft wie kaum eine andere. Gemeinsam entwickeln sie CleverMatch nach den Wünschen ihrer Kunden und den Anforderungen des Marktes permanent weiter.