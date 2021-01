Coaching Anlässe – Boxenstopp: Rückblick und Ausblick in der Mitte des Arbeitslebens

Welche Richtung könnte das dann sein und was wäre nötig um die Richtung zu wechseln bzw. einschlagen zu können?

Hier einige Anregungen für Sie:

 Machen Sie zuerst eine Bestandsaufnahme und reflektieren Sie Ihre berufliche Biografie, erworbene Kompetenzen und Erfahrungen mit Blick auf mögliche weitere Karriereschritte. (Wo kommen Sie beruflich her und wo wollen Sie hin?)

 Werden Sie sich der ?Grundbedingungen? bewusst, die für Sie erfüllt sein müssen, um in Ihrer Arbeit so richtig aufzugehen, um gerne und motiviert zu arbeiten. Was sind diese ?Grundbedingungen??

Fragen Sie sich:

 Was sind die Dinge, die Sie gerne tun, die Ihnen Spaß machen?

 Was sind Dinge, die Sie inspirieren oder motivieren?

 Welche inneren Widerstände hindern Sie an der optimalen Entfaltung Ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten?

Nehmen Sie eine Standortbestimmung vor um klar zu sehen wie viele der für Sie wichtigen Aspekte die derzeitige Tätigkeit beinhaltet (und Sie vielleicht doch an der richtigen ?Stelle? sind?) und was eine mögliche neue Tätigkeit beinhalten sollte damit Sie sich ?auf dem richtigen Weg? fühlen.

Kennen Sie das von Mihály Csíkszentmihályi in seinem Buch ?Flow?* beschriebene Gefühl sich in der Arbeit ?zu verlieren?? Zumindest hin und wieder?

Ok, das Leben ist kein Ponyhof ? aber wenn ich gerne mit Pferden arbeite sollte das zumindest hin- und wieder Bestandteil meiner Arbeit sein?.

Ein Coaching kann Sie dabei unterstützen, sich der eigenen Werte und Ziele klar(er) zu werden. Hier können Sie inne halten, sich der Dinge bewusst(er) werden, die sie brauchen um täglich engagiert und motiviert zur Arbeit zu gehen. Sie haben die Möglichkeit die Herausforderungen der ?Lebensmitte? aus anderen Blickwinkeln kennen zu lernen, Fragen zu Ihrer Zukunft zu stellen und neue Impulse für Entwicklungsoptionen zu bekommen.

Ihnen gehen Fragen hierzu durch den Kopf? Gerne berate ich Sie und freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme.

Ihre,

Ingrid Gartner-Steffen

*Flow (englisch ?Fließen, Rinnen, Strömen?) bezeichnet das als beglückend erlebte Gefühl eines mentalen Zustandes völliger Vertiefung (Konzentration) und restlosen Aufgehens in einer Tätigkeit (?Absorption?), die wie von selbst vor sich geht ? auf Deutsch in etwa Schaffens- bzw. Tätigkeitsrausch oder auch Funktionslust.

