CORONA KRISENMANAGEMENT: AKTIV HANDELN UND NEUE IMPULSE SETZEN!

Die Corona-Restriktionen stellen tiefgreifende Einschnitte ins Geschäftsleben dar und noch ist völlig offen, wie lange die Beschränkungen anhalten und wirken werden. Die meisten kleinen und mittelständischen Unternehmen sind von Corona betroffen und werden es wohl auch noch eine Zeit lang bleiben.

An der Situation an sich kann keiner von uns etwas ändern, am Umgang damit allerdings schon. Manche warten ab, halten sich zurück und hoffen, dass alles schnell vorbei ist. Die bessere Reaktion auf die aktuelle Situation ist es aus meiner Sicht jedoch, aktiv zu bleiben und alle Möglichkeiten zur Verbesserung für das eigene Unternehmen zu nutzen.

Vielleicht scheinen im Moment alle Wege verbaut, doch gerade in einer so außergewöhnlichen Situation, kann es sinnvoll sein, alles auf den Prüfstand zu stellen und zu hinterfragen. Sind wir mit unserem Leistungsangebot noch richtig aufgestellt und bieten wir unseren Kunden den besten Nutzen? Gibt es Angebotsvarianten, Nischen oder gar komplett neue Geschäftsfelder?

Haben wir alle Marktsegmente und Zielgruppen im Focus und können wir alle Anforderungen uneingeschränkt erfüllen? Erreichen wir mit unseren Botschaften unsere Klientel? Wie verändern sich gerade die Informations- und Kommunikationsgewohnheiten und sind wir auf allen wichtigen Kanälen präsent?

Im Rahmen unseres Strategie-Entwicklungsprogramms analysieren wir, im Dialog mit unseren Kunden, immer auch die Marktentwicklungen und Wettbewerbssituation. Eine Definition der Stärken wird dabei ebenso vorgenommen, wie die Ausarbeitung eines mehrschichtigen Zielsystems.

Für betroffene Unternehmen hat das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle BAFA ein Beratungsprogramm mit einzigartigen Konditionen ausgestattet:

Förderquote: 100% (= vollständige Förderung, kein Eigenanteil erforderlich)

Fördersumme: max. 4000,- Euro (MwSt. ist nicht förderfähig)

WICHTIG: Corona Betroffenheit muss vorliegen und im Antrag begründet werden!

Das BAFA-Förderprogramm kann dazu genutzt werden, die Marktpositionierung zu überprüfen und Maßnahmen zu Verbesserung einzuleiten. Solche Verbesserungsmöglichkeiten können sein:

Ausarbeitung neuer Leistungsangebote

Ermittlung und Ansprache neuer Zielgruppen

Maßnahmen zur Digitalisierung im Verkauf

Aufbau und Nutzung von Social Sales

v.a.m.

Welche Möglichkeiten sich generell sowie im Rahmen der BAFA Corona Beratung für Ihr Marketing bieten, bespreche ich gerne ausführlich in einem kostenlosen Web-Meeting mit Ihnen.

Nennen Sie mir Ihre Terminwünsche, dann lade ich Sie gerne zu einem Cisco webex Meeting ein. Wenn Sie an Ihrem Arbeitsplatz über eine Webcam und ein Mikrophon verfügen können wir uns sehen, hören und sogar Dokumente gemeinsam betrachten.

Sprechen Sie uns an, wie stehen Ihnen jederzeit sehr gerne zur Verfügung!

Fon: 07808 9438200

Mail: mg@dasmarketingbuero.de