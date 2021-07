CSS präsentiert kaufmännische Branchenlösung auf der Leitmesse „Altenpflege 2021“

Künzell, 05.07.20210 – Die CSS AG ist mit ihrer Branchenlösung „eGECKO Sozial und Gesundheit“ auf der „Altenpflege 2021“ vertreten. Auf der etablierten Leitmesse der nationalen Pflegebranche, die in diesem Jahr aufgrund der Corona-Situation als virtuelle Veranstaltung stattfindet, präsentiert CSS im Messeforum IT & Management seine bewährte ERP-Software für das Sozial- und Gesundheitswesen, in der alle kaufmännischen Anforderungen der Branche in einer integrierten Komplettlösung abgedeckt sind.

Neben den integrierten betriebswirtschaftlichen Funktionen wie Rechnungswesen, Controlling, Personalwirtschaft und CRM punktet die maßgeschneiderte Branchenlösung mit speziellen Anforderungen und branchentypischen Ablaufprozessen. Dazu gehören beispielsweise die Buchhaltung nach der Pflegebuch-Führungsverordnung (PBV), eine organisationskonforme Adress- und Mitgliederverwaltung, das Thema „Fördermittelverwaltung & Spendenmanagement“ oder die Gehaltsabrechnung nach branchenspezifischen Tarifarten inklusive integrierter Plausibilitätsprüfung und jederzeit abrufbaren Auswertungen, Nachweisen und Bescheinigungen.

Durchgängiges Konzept mit Tiefenwirkung

Dreh- und Angelpunkt der innovativen Softwarelösung ist die einheitliche technologische Basis von eGECKO. Dieses durchgängige Konzept bietet dem Anwender Nutzen und Bedienkomfort gleichermaßen, beispielsweise durch einmalige Stammdatenpflege, der Verfügbarkeit produktübergreifender Daten in Echtzeit oder dem anwendungsübergreifenden Navigieren bis zum Urbeleg mittels Drill-Down-Technologie. Hinzu kommen intelligente Suchfunktionen auf Feldebene mit frei definierbaren Suchabfragen, einfach erstellbare Analysen, individuelle Dashboards sowie unternehmensweites Reporting auf Knopfdruck. Die Softwarelösung entlastet somit von Routinearbeiten und schenkt Zeit für wichtige soziale, kreative oder beratende Arbeiten.

Problemlos ist zudem die Integration und Anbindung der im operativen Geschäft gängigen Branchensoftware für Pflegeheime, Essen auf Rädern, Hausnotrufe, Krankentransporte oder Rettungsdienste. Branchenpartner sind hier beispielsweise Apetito, MediFox, Inter-Bos, COPpro, ISE, EMC oder CareMan.

Zu den Anwendern, die ihre Prozesse bereits mit eGECKO optimieren, zählen namhafte Organisationen wie Amnesty International, Deutsches Rotes Kreuz, AWO, Diakonien, Caritas, Lebenshilfen, u.v.m.

Interessenten erfahren am 07.07.2021 in einem CSS-Webcast, wie sie die Vorteile der integrierten Komplettlösung eGECKO für die Digitalisierung ihrer Unternehmensprozesse nutzen können (Forum It & Management | 11:30 – 11:55 Uhr).

Kostenfreie Tickets zu unserem Vortrag stehen per E-Mail-Anfrage an „kontakt@css.de“ zur Verfügung.

Die Highlights von eGECKO Sozial & Gesundheit

– Tariftreue, branchenspezifische Abrechnung

– Buchführung nach PBV

– Gesetzeskonformität

– Digitale Personalakte

– Übersichtliche Fördermittelverwaltung

– Detailliertes Spendenmanagement

– Anbindung von Branchenpartnern

– Branchenspezifische Kommunikation

Mittelstandslösung eGECKO

Die branchenübergreifend einsetzbare Software eGECKO integriert und vernetzt auf effiziente, ganzheitliche Weise sämtliche Abläufe eines Unternehmens. Das Produktportfolio umfasst Lösungen für das Rechnungswesen (Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Konzernmanagement, Vertragsmanagement, Dokumentenarchiv), Controlling (Kostenrechnung, strategische Unternehmensplanung, Budgetierung, Kennzahlensystem, Rating), Personalwesen (Lohn- und Gehaltsabrechnung, Reisemanagement, Personalmanagement, Personalzeiterfassung), CRM sowie spezielle ERP-Komplettlösungen für ausgewählte Branchen.