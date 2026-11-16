Künzell/Fulda, November 2026. Unternehmer investieren immer mehr Zeit und Geld in Algorithmen, Hooks und Reichweite. Die Unternehmerwelt GmbH setzt auf das Gegenteil: auf persönliche Begegnung. Ihr Konzept Unternehmerwelt ?? Social Human Networking bringt Unternehmer kostenlos zusammen, zunächst online und später auch vor Ort. Das Netzwerk wächst derzeit in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Leitidee lautet: Social Media verbindet Profile. Social Human Networking verbindet Menschen.

Persönliche Kontakte statt Algorithmus

Wer auf LinkedIn oder Instagram sichtbar sein will, braucht regelmäßig neue Inhalte, starke Hooks und oft zusätzliches Werbebudget. Ein Algorithmus entscheidet mit, wer einen Beitrag sieht. Zugleich verändert Künstliche Intelligenz, wie Menschen Informationen finden und Unternehmen wahrnehmen. Die Zahl digitaler Kontakte steigt, echte Geschäftsbeziehungen wachsen jedoch nicht automatisch mit.

??Wir Unternehmer müssen wieder stärker zusammenhalten und uns vernetzen??, sagt Mathias Wald, Unternehmer, KI-Stratege sowie Gründer und Geschäftsführer der Unternehmerwelt GmbH. ??Wir müssen Wissen teilen, uns gegenseitig empfehlen und dafür sorgen, dass gute Unternehmen auch in einer von KI geprägten Zukunft sichtbar bleiben.??

Persönliche Begegnungen schaffen Vertrauen. Daraus entstehen Empfehlungen, Kooperationen und neue Aufträge, unabhängig von Klickpreisen oder Plattformregeln.

Vier kostenlose Wege zum Kontakt

Das Konzept besteht aus mehreren Bausteinen, die Teilnehmer nichts kosten:

– Easy-Networking: Statt einer klassischen Videokonferenz betreten Teilnehmer kreative digitale Räume mit unterschiedlichen Gesprächsthemen und wechseln jederzeit den Raum.

– Branchenforen: Unternehmer aus ähnlichen Geschäftsfeldern tauschen sich in Gruppen von maximal acht Personen aus, jeden Dienstag und Donnerstag ab 17:00 Uhr.

– Business Lounges: Digitale Städteräume verbinden Unternehmer aus derselben Region, ob im Büro, im Homeoffice oder auf Geschäftsreise.

– Local Guides: Sie organisieren persönliche Treffen vor Ort und bauen lokale Communities auf.

Bei Veranstaltungen setzt die Unternehmerwelt zusätzlich auf Gamification. Kreative Fragen, kurze Elevator Pitches und der ??Hot Seat?? binden Teilnehmer aktiv ein. Beim Hot Seat stellt ein Unternehmer sein Geschäftsmodell zur Diskussion und erhält direkte Impulse, Ideen und mögliche Kontakte.

Ausbau im deutschsprachigen Raum

Nach Angaben der Unternehmerwelt GmbH gehören der Community bereits mehr als 9.600 Unternehmer an. Sie sind über eine LinkedIn-Gruppe, persönliche Kontakte und den Informationskanal ??Unternehmens Vorsprung?? vernetzt. Für den weiteren Ausbau sucht das Unternehmen Guides und Local Guides in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In der Schweiz führt ein Head of Schweiz die Local Guides. Internationale Market Guides sollen zudem Kontakte zu Geschäftspartnern in weiteren Ländern herstellen.

Das Unternehmerwelt Magazin erscheint digital und im Zeitschriftenhandel und ergänzt das Angebot um mediale Sichtbarkeit. Mit ??Unternehmerwelt SOS?? will das Netzwerk Unternehmer in dringenden Situationen schnell mit passenden Experten verbinden.