Dauerhaft auditbereit und digital souverän: Sightadel bündelt Cybersicherheit und Compliance für KMU in einer zentralen Plattform

Mit Sightadel bringt die neonotu GmbH aus München eine zentrale Plattform für Compliance und Cybersicherheit auf den Markt, die insbesondere auf die Anforderungen kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) zugeschnitten ist. Die in der EU entwickelte und ausschließlich in Deutschland betriebene Lösung verbindet digitale Souveränität mit effizientem Compliance-Management. Unternehmen können regulatorische Anforderungen und Standards wie ISO 27001, ISO 9001, NIS2, DORA, DSGVO, C5, NIST CSF 2.0 und SOC 2 kontinuierlich steuern, statt ihre Umsetzung erst kurz vor einem Audit als isoliertes Projekt anzugehen.

Unternehmen stehen zunehmend vor der Herausforderung, mehrere regulatorische Anforderungen und Standards parallel erfüllen zu müssen. DORA ist seit Januar 2025 für Finanzunternehmen und ihre IKT-Dienstleister verbindlich. Mit der nationalen Umsetzung von NIS2 wächst die Zahl der Unternehmen, die ihre Cybersicherheit systematisch steuern und nachweisen müssen. Gleichzeitig wird eine Zertifizierung nach ISO 27001 im B2B-Geschäft und bei Ausschreibungen zunehmend zur Voraussetzung.

Gerade für KMU stellt diese Entwicklung eine besondere Herausforderung dar. Ihnen fehlen häufig die personellen Ressourcen, um Compliance-Anforderungen kontinuierlich zu überwachen und Nachweise aktuell zu halten. Gleichzeitig sind die dafür benötigten Informationen oft über verschiedene Systeme verteilt: Richtlinien liegen in Word-Dokumenten, Risiken in Excel-Tabellen und Nachweise in E-Mails. Dadurch steigen Aufwand und Kosten der Auditvorbereitung – nicht zuletzt, weil häufig externe Beratung erforderlich ist.

Sightadel ersetzt diese fragmentierten Prozesse durch eine zentrale Plattform, die Unternehmen jederzeit einen Überblick über ihren Compliance- und Sicherheitsstatus gibt. Maßnahmen, Nachweise und Verantwortlichkeiten lassen sich zentral verwalten. Die Plattform weist frühzeitig darauf hin, wenn Nachweise aktualisiert werden müssen oder Kontrollen von den definierten Vorgaben abweichen. So unterstützt Sightadel insbesondere KMU dabei, Compliance-Prozesse auch mit begrenzten Ressourcen effizient und kontinuierlich zu steuern, und liefert Auditoren alle benötigten Daten und Informationen.

„Die meisten Unternehmen scheitern nicht an einzelnen regulatorischen Anforderungen, sondern daran, dauerhaft den Überblick zu behalten. Genau hier setzt Sightadel an“, sagt Armin Haller, CEO von neonotu. „Die Plattform bündelt Compliance- und Sicherheitsprozesse an einem zentralen Ort und unterstützt Unternehmen dabei, Compliance kontinuierlich und mit vertretbarem Aufwand zu steuern. Gleichzeitig behalten sie jederzeit die Kontrolle über ihre Daten.“

Mehrere Anforderungen. Eine Plattform.

Ein wesentlicher Vorteil von Sightadel ist das Framework-übergreifende Compliance-Mapping. Viele Anforderungen verschiedener Regelwerke überschneiden sich. Eine Maßnahme wie die Multi-Faktor-Authentifizierung erfüllt beispielsweise gleichzeitig Vorgaben aus ISO 27001, NIS2, SOC 2 und DSGVO. Sie wird in Sightadel einmal angelegt und automatisch den relevanten Frameworks zugeordnet.

Dadurch lassen sich mehrere Standards und regulatorische Anforderungen parallel verwalten. Befunde, Maßnahmen und Nachweise werden zentral verknüpft. Die Plattform weist automatisch auf veraltete Nachweise oder Abweichungen hin und reduziert so den manuellen Aufwand – insbesondere für kleine Compliance- und IT-Teams.

Neben dem Compliance-Management unterstützt Sightadel Unternehmen auch beim Risikomanagement und der kontinuierlichen Analyse ihrer IT-Sicherheitslage. Die Plattform überwacht rund um die Uhr Domains, Infrastruktur, exponierte Dienste und Schwachstellen – sowohl in der eigenen Organisation als auch bei externen Anbietern. Auch das Management von Lieferantenrisiken ist integriert: Vom Onboarding über Nachweisanfragen bis zum kontinuierlichen Monitoring laufen alle Prozesse in einem durchgängigen Workflow.

Unternehmen erkennen auf einen Blick, welche Maßnahmen die größte Wirkung entfalten und welche Sicherheitslücken zuerst geschlossen werden sollten. Ein Sicherheits-Score in Echtzeit sowie managementgerechte Berichte zeigen nicht nur den aktuellen Status, sondern auch die Entwicklung der Sicherheitslage im Zeitverlauf, eventuelle Vulnerabilities und Lösungsempfehlungen. So lassen sich fundierte Entscheidungen treffen. Über ein Trust Center lassen sich Assessments, Zertifikate und weitere Dokumentationen kontrolliert mit Kunden, Partnern und Auditoren teilen.

Volle Transparenz dank ISMS

Im Mittelpunkt von Sightadel steht das Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS) nach ISO 27001. Die Plattform bildet die zentralen Elemente eines ISMS ab und verknüpft Risiken mit den passenden Maßnahmen, den zugehörigen Annex-A-Kontrollen und den erforderlichen Nachweisen. Auch das Statement of Applicability (SoA) wird zentral gepflegt. Da viele Anforderungen aus NIS2, DORA, DSGVO und ISO 27001 auf denselben organisatorischen und technischen Grundlagen beruhen, bildet das ISMS die gemeinsame Basis für ihre Umsetzung.

Jede Aufgabe erhält eine verantwortliche Person und eine Frist. Offene Maßnahmen, überfällige Reviews und anstehende Schulungen bleiben damit jederzeit sichtbar. Der Sicherheits-Score und die Abdeckung einzelner Kontrollbereiche zeigen, wie weit die Umsetzung fortgeschritten ist, und unterstützen Managementbewertungen sowie Berichte an die Geschäftsleitung.

Digitale Souveränität: entwickelt in der EU, betrieben in Deutschland

Sightadel verbindet effizientes Compliance-Management mit digitaler Souveränität: Die Plattform wird in der EU entwickelt und ausschließlich in Deutschland betrieben. Unternehmen behalten jederzeit die Kontrolle über ihre sensiblen Compliance- und Sicherheitsdaten. Die Plattform erfüllt die Anforderungen der DSGVO.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Vereinbarung einer Demo finden Interessierte unter www.sightadel.com

Kurzprofil neonotu GmbH

Die neonotu GmbH mit Sitz in München ist ein Anbieter von Cybersecurity-Dienstleistungen und Sicherheitssoftware. Das Unternehmen prüft, härtet und überwacht die IT von Organisationen jeder Größe – von Penetrationstests und Red Teaming über Notfallreaktion und digitale Forensik bis zum virtuellen CISO. Dazu kommt eine eigene Cybersecurity-Suite: Sightadel führt Informationssicherheit und Compliance nach ISO 27001, ISO 9001, NIS2, DSGVO und weiteren Standards in einem System zusammen; Talion, Strider und Valar decken Überwachung, Erkennung und Reaktion ab. neonotu beschäftigt 25 Mitarbeitende an den Standorten München, Tarifa und Tallinn und betreibt seine Dienste in Rechenzentren in Deutschland und der EU.

Pressekontakt:

berg & boje Kommunikation

Florian Gersbach

florian@bergundboje.de

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