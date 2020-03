dbb zu Bericht der FAS Beamtenversorgung: Systemwechsel ist sinnlos

Laut einem Medienbericht will die Rentenkommission der Bundesregierung empfehlen, neue Beamtinnen und Beamte in die Gesetzliche Rentenversicherung einzubeziehen. Friedhelm Schäfer, dbb Fachvorstand für Beamtenpolitik, bezeichnete die Pläne als “sinn- und verantwortungslos”.

Die “Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung” (FAS) berichtete in ihrer Ausgabe vom 22. März 2020 über das Vorhaben. “Das funktionierende System zu zerschlagen, um eine gefühlte Ungerechtigkeit zu beseitigen, ist wirklich hanebüchen”, sagte Schäfer. “Die FAS weist ja zu Recht darauf hin, dass sich damit praktisch nicht viel ändern würde, wenn man gleichzeitig eine entsprechende Zusatzversorgung in Form einer betrieblichen Altersvorsorge für die Beamtinnen und Beamten aufbauen würde – was schon mit Blick auf die notwendige Attraktivität des öffentlichen Dienstes zur Fachkräftegewinnung zweifellos unumgänglich wäre.”

Die FAS weise zudem ebenfalls auf die Tatsache hin, dass ein solcher Systemwechsel langfristig für die Gesetzliche Rentenkasse sogar teurer würde. “Doch immerhin würden sich die Wähler dann nicht mehr so oft darüber aufregen”, heißt es dazu in der Zeitung. Für Schäfer zeigt sich darin die ganze Absurdität der Vorschläge: “In letzter Konsequenz würde damit das für diesen Staat so elementare, im Grundgesetz verankerte Berufsbeamtentum leichtfertig in Frage gestellt, um billige politische Punkte zu machen. Das wäre ebenso sinn- und verantwortungslos.”

Pressekontakt:

dbb – beamtenbund und tarifunion

Dr. Frank Zitka

Telefon: 030.4081-5510

Fax: 030.4081-5599

Email: zitka@dbb.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7034/4553969

OTS: dbb beamtenbund und tarifunion

Original-Content von: dbb beamtenbund und tarifunion, übermittelt durch news aktuell