DEKV: PPR 2.0 stellt die Weichen in die richtige Richtung

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG), der Deutsche

Pflegerat (DPR) und die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) haben

heute das neue Pflegepersonalbemessungsinstrument PPR 2.0 vorgestellt. Es

ermittelt den Pflegepersonalbedarf eines Krankenhauses für die unmittelbare

Versorgung der Patienten auf allen bettenführenden Stationen. Zudem definiert es

die notwendige Pflegepersonalausstattung für die Stationen des gesamten

Krankenhauses. “Mit der PPR 2.0 steht nun eine grundlegend überarbeitete und

modernisierte Fassung der seit langem bekannten und genutzten

Pflegepersonalregelung (PPR) zur Verfügung. Im Herbst 2019 wurde sie einem

Machbarkeitstest unterzogen, an dem sich auch evangelische Krankenhäuser

beteiligten. Dabei wurden mehr als 30.000 Datensätze aus 44 Krankenhäusern

analysiert. Wir begrüßen diese Interimslösung ausdrücklich. Besonders freut uns,

dass mit der Einbindung des Pflegekomplexmaßnahmen-Scores (PKMS) und des

Barthel-Index(1) auch besonders vulnerable Patientengruppen wie kognitiv oder

motorisch eingeschränkte Menschen bei der Bestimmung des Pflegebedarfs

berücksichtigt werden. Mit dem neuen Pflegepersonalbemessungsinstrument werden

die Weichen in die richtige Richtung gestellt, um Patienten qualifiziert zu

versorgen und ihnen die benötigte Zuwendung entgegenzubringen, die den

Heilungsprozess unterstützt. Zugleich werden die Arbeitsbedingungen für unsere

Mitarbeitenden in der Pflege verbessert. Dadurch können Pflegefachkräfte, die

aus dem Beruf ausgeschieden sind, zur Rückkehr motiviert werden. Das trägt

ebenso zu einer Verminderung des Fachkräftemangels bei wie ein Wegfall der

Pflegepersonaluntergrenzen durch die Einführung der PPR 2.0″, betont Christoph

Radbruch, Vorsitzender des Deutschen Evangelischen Krankenhausverbandes (DEKV).

Ansatzpunkte für die Weiterentwicklung

“In der Natur einer Interimslösung liegt es, dass sie zu einer endgültigen

Version weiterentwickelt werden muss. Das ist auch bei der PPR 2.0 der Fall und

wir freuen uns darauf, die Expertise des DEKV in diesen Prozess einzubringen.

Dabei gehen wir davon aus, dass ein zukünftiges

Pflegepersonalbemessungsinstrument Lösungen für die Nachtschicht und die

Intensivstation umfasst und Zuwendung als ein wesentlicher Faktor zur

Unterstützung der Gesundung künftig noch stärker Berücksichtigung findet.

Darüber hinaus ist es uns wichtig, die PPR 2.0 weiter auszudifferenzieren, indem

auch der Skill-Mix einbezogen wird: Es muss festgelegt werden, welche

Qualifikation Pflegekräfte für die jeweilige Aufgabe benötigen: Das Spektrum

reicht von der Pflegehilfskraft über die Pflegefachkraft bis zu akademisch

ausgebildeten Mitarbeitenden. Erst auf dieser Basis können Krankenhäuser ihren

Pflegepersonalbedarf vor dem Hintergrund der beruflichen Vielfalt der Pflege

differenziert planen”, so Radbruch weiter.

(1) Verfahren zur Erfassung und Bewertung grundlegender Alltagsfunktionen.

