Deutschlandticket – Diese Preiserhöhung ist trotz allem fair

Das Problem ist, dass viele Menschen mit ihren Steuern das Deutschlandticket subventionieren, die schon froh wären, wenn bei ihnen überhaupt Busse und Bahnen regelmäßig führen. Gerade auf dem Land müsste viel Geld für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs in die Hand genommen werden. Doch das fehlt auch deshalb, weil es für die Entlastung der Bus- und Bahnfahrer in Ballungsräumen ausgegeben wird. Ziel muss es sein, dass mehr Menschen von einem attraktiven Nahverkehr profitieren können, der gerne genutzt wird. Deshalb ist es letztlich fair, die Kunden für die gestiegenen Kosten des Deutschlandtickets zur Kasse zu bitten.

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