“Die Angst vor rechtem Terror wächst” / Das Reporterteam des NSU-Prozesses zur Entwicklung des politischen Klimas (FOTO)

Ein Team der Süddeutschen Zeitung wurde zu Chronistendes NSU-Prozesses – und beobachtet mit Sorge das politische Klima inDeutschland. “Die Verunsicherung ist spürbar”, schreibt Wiebke Ramm, dieinzwischen für Spiegel Online arbeitet. “Die Angst vor rechtem Terror wächst.”Sie war Teil eines vierköpfigen Teams, das die NSU-Protokolle verfasste unddafür 2018 zum Team des Jahres bei den Journalistinnen und Journalisten desJahres gewählt wurde. medium magazin hat sie ein Jahr später um einen Blick aufdie heutige Lage gebeten.

Gerichtsreporterin Annette Ramelsberger schreibt: “Seitdem in Kassel Walter

Lübcke erschossen und in Halle versucht wurde, die Synagoge zu stürmen, nehmen

die Menschen den NSU plötzlich viel klarer wahr: als Menetekel an der Wand, als

Zeichen für das, was noch kommen könnte.”

Ihr Kollege Tanjev Schultz, inzwischen Professor an der Uni Mainz, ergänzt:

“Dass der NSU-Fall nach dem Urteil keineswegs erledigt sein würde, war klar.

Dass es so schlimm weitergeht, war nicht klar, aber leider zu befürchten.” Und

Rainer Stadler vom SZ-Magazin meint: “Wir haben also geahnt, dass der Prozess

die rechte Szene eher ermutigt als abgeschreckt hat – aber richtig klar geworden

ist uns das erst ein Jahr später.”

Die Stimmen der SZ-Reporter erscheinen in medium magazin 06 / 2019, Seiten 48

bis 50.

Weitere Themen in dieser Ausgabe: Die “Journalistinnen und Journalisten des

Jahres 2019″, Interview mit Juan Moreno über die Folgen des Fälschungsskandals

Relotius, Christoph Amend (Zeit Magazin) über die Sehnsucht nach Gesprächen,

Katja Bauer über ihr Erlebnisse als Reporterin, Anne Haeming über die

ostdeutschen Medien Super-Illu und Neuen Deutschland, Jakob Vicari über die

Agenda 2020 mit Spaß am Experimentieren, Astrid Csuraji über journalistische

Live-Formate, Florian Sturm über Methoden zur Verifikation von Fotos und

Nachrichten, plus 16 Seiten Werkstatt “Titeln für Online” von Anne-Kathrin

Gerstlauer.

Medium Magazin 6-2019 ist gedruckt und als E-Paper erhältlich über

https://www.mediummagazin.de/medium-magazin-06-2019/ oder im iKiosk.

Pressekontakt:

Annette Milz, Chefredakteurin medium magazin,

redaktion@mediummagazin.de, Telefon 06995297944

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/66148/4487128

OTS: Medienfachverlag Oberauer GmbH

Original-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuell