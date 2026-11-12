Die größten Chancen scheitern an einem einzigen Wort: Nein!

Bonifacio, Korsika, 12. November 2026. Wie viele Chancen gehen verloren, weil Menschen reflexartig Nein sagen? Weil sie glauben, etwas funktioniere nicht, gehöre sich nicht oder sei schlicht unmöglich? In der neuen Folge seines Podcasts ??Ergebnisorientiert?? rechnet Ernst Crameri mit einer Haltung ab, die seiner Überzeugung nach unzählige Menschen daran hindert, ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten. Die Folge ist für Donnerstag, 12. November 2026, um 16:00 Uhr vorgesehen.

Vor der eindrucksvollen Kulisse von Bonifacio auf Korsika spricht Crameri darüber, wie wichtig Offenheit, Neugier und unternehmerisches Denken sind. Er beobachtet immer wieder, dass Menschen neue Ideen ablehnen, bevor sie sich überhaupt damit beschäftigt haben. Aus seiner Sicht ist genau dieses vorschnelle Nein einer der größten Verhinderer persönlicher Entwicklung. Wer jede unbekannte Möglichkeit sofort ausschließt, kann auch die Chancen nicht erkennen, die sich dahinter verbergen.

Dabei geht es Crameri keineswegs darum, jede Idee bedenkenlos umzusetzen. Vielmehr fordert er, zunächst hinzuschauen, Fragen zu stellen und sich mit neuen Perspektiven auseinanderzusetzen. Selbst aus scheinbar gewöhnlichen Situationen oder ungenutzten Gebäuden könnten außergewöhnliche Geschäftsideen entstehen. Entscheidend sei nicht allein das, was ein Mensch vorfindet, sondern vor allem, was er bereit ist, daraus zu machen.

Besonders deutlich wird Crameri beim Thema Lebenszeit. Er berichtet von Menschen, die er sterben oder verunglücken sah, auch während seiner Tätigkeit als Skilehrer. Diese Erfahrungen hätten seine Einstellung zum Leben nachhaltig geprägt. Niemand wisse, wie lange ihm noch bleibe. Deshalb halte er nichts davon, wichtige Entscheidungen immer wieder auf später zu verschieben. Statt auf den perfekten Zeitpunkt zu warten, müsse man die vorhandene Zeit nutzen und ins Handeln kommen.

Mit Podcast 3317 verbindet Crameri damit zwei zentrale Botschaften: Neue Chancen verdienen zunächst eine ehrliche Prüfung, und das eigene Leben darf nicht auf unbestimmte Zeit vertagt werden. Wer ständig ablehnt und abwartet, riskiert, seine Möglichkeiten ungenutzt verstreichen zu lassen. Sein Appell lautet, neugierig zu bleiben, Entscheidungen bewusst zu treffen und aus dem eigenen Leben etwas Außergewöhnliches zu machen.

Podcastseite: Podcast ergebnisorientiert