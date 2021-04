Die Hundedienstleistung – Ein anregender Ratgeber für Startuppers

So mancher Tierliebhaber denkt sich, dass es doch toll wäre, wenn man mit seiner Liebe zu Tieren Geld verdienen könnte. Dass die Arbeit mit Tieren jedoch viel Aufwand bedeutet, ist vielen dieser Menschen nicht bewusst. Dieses neue Buch will den Lesern einen ehrlichen Einblick in die Arbeit als Hundedienstleister bieten. Der Autor Christoph T. M. Krause lebt in Köln und gründete 1998 sein eigenes Hundedienstleistungsunternehmen aus eigener Betroffenheit: Nachdem er eine tödliche Krankheit knapp überlebt hatte, hatte er sich die Frage gestellt, was Hundebesitzer in einer solchen Lage tun können, um ihren Liebling versorgt zu wissen. Er bot fortan erfolgreich mit seinem neu gegründeten Kleinunternehmen einen GassiService und eine HundeHerberge mit Familienanschluss an.

Nun gibt Christoph T. M. Krause mit seinem Ratgeber „Die Hundedienstleistung“ seine über zwanzig Jahre Erfahrung und sein Erfolgsrezept an diejenigen weiter, die mit ihrer eigenen Leidenschaft, mit Hunden zu arbeiten, ein eigenes erfolgreiches Unternehmen gründen möchten. Er erklärt, worauf es beim Betreiben eines solchen Unternehmens ankommt – und dass man mehr als nur ein Tierliebhaber sein muss, um damit Erfolg zu haben. Sein Ratgeber ist verständlich geschrieben und motiviert diejenigen, die ein realistisches Interesse daran haben, selbst zu einem Hundedienstleister zu werden.

„Die Hundedienstleistung“ von Christoph T. M. Krause ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-24499-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de