Die moderne Hausbank 2027 (2/10)

Warum gute Finanzberatung heute mehr leisten muss als Wissen zu vermitteln

Künstliche Intelligenz macht Finanzinformationen jederzeit verfügbar. Doch aus Wissen entsteht noch keine gute Entscheidung. Warum die persönliche Beratung für Regionalbanken gerade deshalb zu einem entscheidenden Qualitätsmerkmal wird.

Von Kai Fürderer, Mitglied der Geschäftsleitung der Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH

Noch nie war es für Verbraucher so einfach, sich über finanzielle Fragen zu informieren. Innerhalb weniger Sekunden erklären Suchmaschinen und KI-gestützte Anwendungen die Funktionsweise von ETFs, berechnen beispielhafte Finanzierungsszenarien oder erläutern die Unterschiede verschiedener Altersvorsorgeprodukte.

Was früher ein wesentlicher Bestandteil eines Bankberatungsgesprächs war, ist heute vielfach bereits vor dem ersten persönlichen Kontakt verfügbar. Für Regionalbanken entsteht daraus eine grundlegende Veränderung: Wer lediglich Informationen vermittelt, die Verbraucher bereits selbst recherchieren können, schafft immer seltener einen erkennbaren Mehrwert. Gleichzeitig werden finanzielle Entscheidungen keineswegs einfacher. Vermögensaufbau, Altersvorsorge, Immobilienfinanzierung und finanzielle Absicherung müssen auf individuelle Lebenssituationen abgestimmt und langfristig miteinander verbunden werden. Darin liegt eine große Zukunftschance für qualifizierte persönliche Beratung. Denn die entscheidende Beratungsleistung besteht immer weniger darin, Informationen bereitzustellen und immer stärker darin, Menschen zu helfen, diese Informationen richtig einzuordnen.

These 2: Gute Beratung beginnt einer umfassenden Analyse und persönlicher Orientierung

Traditionell waren Bankberater für viele Verbraucher eine wichtige Quelle finanziellen Wissens. Sie erläuterten Produkte, erklärten Konditionen und informierten über unterschiedliche Möglichkeiten der Geldanlage oder Finanzierung. Diese Aufgaben bleiben relevant, verlieren aber einen Teil ihres bisherigen Alleinstellungsmerkmals.

Heute können sich Kunden bereits vor einem Termin umfassend informieren. Sie kennen unterschiedliche Anlageformen, haben Konditionen verglichen und möglicherweise mithilfe künstlicher Intelligenz erste Strategien entwickelt. Allerdings bedeutet die Verfügbarkeit von Informationen noch nicht, dass daraus automatisch eine passende persönliche Entscheidung entsteht. Ein ETF-Sparplan kann grundsätzlich sinnvoll sein. Ob er zur finanziellen Situation eines konkreten Menschen passt, hängt jedoch unter anderem vom Anlagehorizont, der Liquidität, den bestehenden Verpflichtungen und der individuellen Risikotragfähigkeit ab. Ähnliches gilt für die Immobilienfinanzierung. Eine attraktive monatliche Rate allein sagt noch wenig darüber aus, ob die Finanzierung auch bei veränderten Lebensumständen langfristig tragfähig bleibt. Und bei der Altersvorsorge genügt es nicht, verschiedene Produkte hinsichtlich ihrer Kosten oder Renditeerwartungen zu vergleichen. Zunächst müssen bestehende Ansprüche, Versorgungslücken, finanzielle Ziele und die persönliche Ausgangssituation verstanden werden.

Gute Beratung beginnt deshalb mit einer strukturierten Diagnose. Sie klärt zunächst, welches Ziel erreicht werden soll, welche Rahmenbedingungen bestehen und welche Risiken berücksichtigt werden müssen. Erst danach folgt die Diskussion über geeignete Lösungen. Eine Empfehlung ist nicht deshalb gut, weil sie fachlich plausibel klingt. Sie ist dann gut, wenn nachvollziehbar wird, warum sie zur persönlichen Situation des Kunden passt.

Künstliche Intelligenz verändert die Erwartungen an Bankberater

Mit der zunehmenden Nutzung künstlicher Intelligenz verändert sich nicht nur das Informationsverhalten, sondern auch die Erwartung an das anschließende Beratungsgespräch. Verbraucher können heute unterschiedliche Lösungsansätze vorab recherchieren, Fragen strukturieren und mögliche Alternativen miteinander vergleichen. Damit begegnen Bankberater zunehmend Menschen, die bereits über ein gewisses Vorwissen verfügen. Diese Entwicklung muss kein Nachteil für Regionalbanken sein.

Im Gegenteil: Wenn allgemeine Informationen bereits verfügbar sind, kann das persönliche Gespräch stärker auf jene Aspekte konzentriert werden, die sich nicht ohne Weiteres standardisieren lassen. Dazu gehören insbesondere die individuelle Zielklärung, die Einordnung unterschiedlicher Risiken und die Bewertung von Entscheidungen im Zusammenhang mit der gesamten Lebensplanung.

Ein Kunde kann beispielsweise mithilfe eines KI-Systems berechnen, wie sich unterschiedliche monatliche Sparraten langfristig entwickeln könnten. Die entscheidenden Fragen bleiben jedoch: Welche Sparrate ist unter Berücksichtigung aller anderen finanziellen Verpflichtungen tatsächlich tragfähig? Wie hoch sollte die Liquiditätsreserve sein? Welche Schwankungen kann der Kunde finanziell und emotional verkraften?

Hier wird persönliche Beratung zur Orientierungs- und Entscheidungsleistung. Eine moderne Hausbank sollte künstliche Intelligenz deshalb nicht als grundsätzlichen Wettbewerber betrachten, sondern als Technologie, die sowohl Verbraucher als auch Berater unterstützen kann. Digitale Systeme können Informationen vorbereiten, Berechnungen erleichtern und Szenarien verständlicher darstellen. Die Verantwortung für eine individuelle Empfehlung und deren nachvollziehbare Begründung bleibt jedoch eine zentrale Aufgabe qualifizierter Beratung.

Die NextGen Studie 2026 zeigt eine bemerkenswerte Beratungslücke

Dass persönliche Beratung trotz zunehmender Digitalisierung einen hohen Stellenwert besitzt, verdeutlichen die Ergebnisse der NextGen Studie 2026 der Gesellschaft für Qualitätsprüfung. 78 Prozent der befragten 18- bis 30-Jährigen bewerten persönliche Beratung als wichtig oder sehr wichtig. Gleichzeitig sehen nur rund 53 Prozent diesen Anspruch bei ihrer Hausbank erfüllt. Diese Differenz von rund 25 Prozentpunkten weist auf eine erhebliche Lücke zwischen Kundenerwartung und wahrgenommener Leistung hin.

Die Ergebnisse widersprechen damit der verbreiteten Vorstellung, junge Erwachsene würden grundsätzlich auf persönliche Finanzberatung verzichten wollen. Vielmehr erwarten sie eine überzeugende Verbindung digitaler und persönlicher Leistungen. Eine Kombination aus persönlicher Beratung, Finanzplanung, Chat und digitalen Investment-Funktionen erreicht in der Studie bis zu 67 Prozent der Zielgruppe.

Für Regionalbanken ist das ein wichtiges Signal. Die Zukunft gehört nicht zwangsläufig dem Institut mit der größten Anzahl digitaler Funktionen. Ebenso wenig genügt es, auf die traditionelle Stärke persönlicher Gespräche zu verweisen. Entscheidend wird, wie gut beide Welten miteinander verbunden werden. Gerade dort, wo Kunden mit digitalen Informationen und bereits formulierten Fragen in ein Gespräch kommen, muss persönliche Beratung ihren zusätzlichen Nutzen unter Beweis stellen.

Zuhören wird zur fachlichen Kernkompetenz

Eine der größten Herausforderungen hochwertiger Finanzberatung besteht darin, die tatsächlichen Bedürfnisse eines Kunden zu erkennen. Häufig nennen Verbraucher zunächst ein konkretes Produkt oder einen bestimmten Finanzwunsch. Ein Kunde fragt nach einer Geldanlage. Eine Familie interessiert sich für eine Baufinanzierung. Ein junger Erwachsener möchte einen ETF-Sparplan abschließen. Doch hinter diesen Anliegen stehen häufig deutlich umfassendere Fragestellungen. Wird das Kapital in wenigen Jahren für eine Immobilie benötigt? Ist bereits eine ausreichende finanzielle Reserve vorhanden? Welche Auswirkungen hat eine geplante Finanzierung auf die Altersvorsorge? Welche Absicherung benötigt eine Familie, um ihre langfristigen Verpflichtungen erfüllen zu können?

Die Qualität persönlicher Beratung zeigt sich deshalb insbesondere in der Fähigkeit, die richtigen Fragen zu stellen. Dazu gehört auch, unausgesprochene Prioritäten oder mögliche Zielkonflikte zu erkennen. Ein Kunde kann beispielsweise eine hohe Rendite anstreben, gleichzeitig aber große Unsicherheit gegenüber zwischenzeitlichen Wertverlusten empfinden. Die Aufgabe des Beraters besteht dann nicht darin, möglichst schnell ein renditeorientiertes Produkt vorzustellen. Vielmehr muss zunächst geklärt werden, welche Anlagestrategie unter Berücksichtigung der finanziellen und persönlichen Risikobereitschaft tatsächlich geeignet ist. Zuhören ist in diesem Zusammenhang keine bloße kommunikative Tugend. Es ist eine fachliche Methode zur Verbesserung der Bedarfsermittlung und damit der gesamten Beratungsqualität. Oder kurz gesagt: „Fragen hilft.“

Ganzheitlichkeit bedeutet nicht, möglichst viele Produkte anzusprechen

Gerade Regionalbanken betonen häufig ihren Anspruch einer ganzheitlichen Beratung. Doch was bedeutet Ganzheitlichkeit tatsächlich? Aus Kundensicht sollte sie nicht darin bestehen, innerhalb eines einzigen Gesprächs möglichst viele unterschiedliche Finanzprodukte zu thematisieren. Eine solche Vorgehensweise kann schnell zu Überforderung führen und den eigentlichen Beratungsanlass in den Hintergrund drängen. Ganzheitliche Beratung bedeutet vielmehr, relevante Zusammenhänge zu erkennen und finanzielle Themen sinnvoll zu priorisieren. Wer über eine Immobilienfinanzierung spricht, sollte auch die langfristige Liquidität und die Auswirkungen auf den weiteren Vermögensaufbau berücksichtigen.

Wer sich mit Altersvorsorge beschäftigt, benötigt zunächst eine Bestandsaufnahme seiner bestehenden Ansprüche und Vermögenswerte. Und wer erstmals langfristig investieren möchte, sollte verstehen, welche Rolle kurzfristige Rücklagen, Risikostreuung und der persönliche Zeithorizont spielen. Das neue Grundlagenwerk „Qualitätsmodell der modernen Hausbank“ beschreibt deshalb eine Beratungslogik, bei der die persönliche Lebenssituation vor der Auswahl einzelner Lösungen steht. Dabei kann ein klar strukturierter Finanzfahrplan wertvoller sein als ein Beratungsgespräch, das möglichst viele unterschiedliche Themen gleichzeitig behandelt. Nicht jedes Anliegen muss sofort abschließend gelöst werden. Eine gute Beratung macht vielmehr deutlich, welche Fragen bereits geklärt sind, wo Handlungsbedarf besteht und welche Themen zu einem späteren Zeitpunkt vertieft werden sollten.

Altersvorsorge zeigt den besonderen Wert persönlicher Beratung

Besonders deutlich werden diese Qualitätsanforderungen bei der langfristigen Altersvorsorge. Die Entscheidung über den finanziellen Ruhestand betrifft häufig mehrere Jahrzehnte und muss unterschiedliche Unsicherheiten berücksichtigen. Dazu gehören unter anderem die Entwicklung des Einkommens, bestehende Rentenansprüche, private und betriebliche Vorsorgelösungen, Vermögenswerte, Inflation und die persönliche Risikobereitschaft. Digitale Rechner können helfen, mögliche Versorgungslücken sichtbar zu machen oder verschiedene Szenarien darzustellen. Doch sie ersetzen nicht automatisch die persönliche Einordnung.

Die entscheidende Beratungsleistung entsteht dort, wo ein Institut gemeinsam mit dem Kunden seine finanzielle Ausgangssituation analysiert, Zielkonflikte erkennt und daraus eine langfristig tragfähige Strategie entwickelt. Dieser Anspruch ist auch ein wesentlicher Bestandteil der Weiterentwicklung des Bankentests „BESTE BANK vor Ort 2027“.

Mit dem verstärkten Schwerpunkt Altersvorsorge und dem überarbeiteten Digital-Check untersucht die Gesellschaft für Qualitätsprüfung intensiver, wie verständlich Banken bereits vor einem Beratungsgespräch über Vorsorgethemen informieren und wie überzeugend sie anschließend die individuelle Kundenberatung gestalten. Dabei stehen nicht nur Fachwissen und Produkterklärungen im Mittelpunkt, sondern insbesondere Bedarfsermittlung, Kundenorientierung, Ganzheitlichkeit und Verständlichkeit.

Der Leitgedanke lautet: „Heute gut beraten. Morgen gut vorgesorgt.“

Fünf Handlungsfelder für Regionalbanken

Welche strategischen Konsequenzen ergeben sich aus dieser veränderten Rolle persönlicher Finanzberatung?

1. Bedarfsermittlung konsequent vor die Produktauswahl stellen

Qualifizierte Beratung beginnt mit einer strukturierten Analyse von Zielen, Vermögen, Verpflichtungen, Zeithorizonten und Risiken. Banken sollten diese Vorgehensweise als verbindlichen Qualitätsstandard in ihren Beratungsprozessen verankern.

2. Beratungskompetenz stärker an Verständlichkeit messen

Fachwissen allein garantiert noch keine gute Beratung. Kunden sollten nach einem Gespräch nachvollziehen können, warum eine Empfehlung zu ihrer Situation passt, welche Alternativen bestehen und welche Risiken berücksichtigt wurden.

3. Digitale Vorbereitung und persönliche Beratung miteinander verbinden

Informationen, die Kunden bereits online eingegeben oder in digitalen Finanzchecks erarbeitet haben, sollten nach Möglichkeit in das persönliche Gespräch übernommen werden können. Dadurch entsteht mehr Raum für die individuelle Einordnung statt für wiederholte Datenerfassung.

4. Ganzheitlichkeit durch Priorisierung erlebbar machen

Nicht jedes Finanzthema muss sofort behandelt werden. Eine strukturierte Übersicht über bestehende Stärken, mögliche Versorgungslücken und offene Fragen hilft, die wichtigsten Handlungsfelder in eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen.

5. Beratungsergebnisse und nächste Schritte verbindlich dokumentieren

Eine hochwertige Beratung sollte nicht mit dem Ende des Gesprächs abgeschlossen sein. Verständliche Zusammenfassungen, vereinbarte Maßnahmen und eine zuverlässige Nachbetreuung erhöhen die langfristige Qualität der Kundenbeziehung.

Diese Handlungsfelder machen deutlich, dass die Weiterentwicklung persönlicher Beratung weit über einzelne Schulungsmaßnahmen hinausgeht. Sie betrifft die gesamte Organisation; von der digitalen Vorbereitung über die Gesprächsführung bis zur langfristigen Kundenbetreuung.

Was das Qualitätsmodell der modernen Hausbank dazu beiträgt

Im zweiten Kapitel des Grundlagenwerks „Qualitätsmodell der modernen Hausbank – Erweiterte Ausgabe 2027“ beschäftigt sich die Gesellschaft für Qualitätsprüfung mit der Frage, wie aus allgemeiner Information eine individuell tragfähige Finanzentscheidung entsteht. Das Kapitel trägt den Titel „Beratung, die trägt: Von der Information zur Entscheidung“. Im Mittelpunkt steht die Überzeugung, dass hochwertige Finanzberatung nicht allein an Produktkenntnissen oder der fachlichen Richtigkeit einzelner Aussagen gemessen werden sollte. Entscheidend ist der gesamte Beratungsprozess. Dazu gehören die strukturierte Bedarfsermittlung, das Erkennen persönlicher Zielkonflikte, die verständliche Darstellung unterschiedlicher Handlungsalternativen und eine nachvollziehbare Empfehlung.

Diese Perspektive entspricht zugleich dem übergreifenden Qualitätsmodell der modernen Hausbank. Sichtbarkeit, Orientierung und Zugang schaffen die Voraussetzungen für eine Kundenbeziehung. Die persönliche Beratung muss anschließend zeigen, ob aus diesen Voraussetzungen eine hochwertige Entscheidung entstehen kann. Erst die langfristige Begleitung macht daraus eine dauerhaft relevante Hausbankbeziehung. Damit bildet Beratungsqualität einen zentralen Bestandteil der gesamten Qualitätskette.

Fazit: Informationen beantworten allgemeine Fragen und Beratung beantwortet persönliche Fragen

Die zunehmende Verfügbarkeit finanzieller Informationen verändert die Rolle persönlicher Beratung grundlegend. Wer lediglich vorhandenes Wissen wiederholt oder standardisierte Produkte erklärt, wird es künftig schwerer haben, einen überzeugenden Mehrwert zu vermitteln. Gute Regionalbanken besitzen dagegen die Chance, sich durch eine qualitativ hochwertige Beratungsleistung zu differenzieren. Sie können persönliche Lebenssituationen verstehen, finanzielle Zusammenhänge nachvollziehbar erklären und Menschen dabei unterstützen, langfristig tragfähige Entscheidungen zu treffen. Künstliche Intelligenz und digitale Werkzeuge werden diesen Prozess zunehmend begleiten. Sie können Informationen strukturieren, Berechnungen beschleunigen und den Zugang zu Beratung erleichtern. Die besondere Aufgabe qualifizierter Finanzberatung bleibt jedoch, allgemeine Informationen in eine individuell passende Entscheidung zu übersetzen.

Je leichter Wissen verfügbar wird, desto wichtiger wird die Fähigkeit, daraus Orientierung und verantwortungsvolle Entscheidungen entstehen zu lassen. Genau darin liegt eine wesentliche Zukunftschance der modernen Hausbank.

Über diese Fachserie

DIE MODERNE HAUSBANK 2027 – Zehn Thesen für eine neue Qualität im Banking

Dieser Beitrag ist Teil einer zehnteiligen Fachserie der Gesellschaft für Qualitätsprüfung zum Grundlagenwerk „Qualitätsmodell der modernen Hausbank – Erweiterte Ausgabe 2027“.

Die Serie beleuchtet zentrale Zukunftsfragen der Finanzbranche; von persönlicher Beratungsqualität und digitaler Sichtbarkeit über künstliche Intelligenz, Finanzbildung und Altersvorsorge bis zur langfristigen Kundenorientierung. Das Grundlagenwerk verbindet Erkenntnisse aus Kundenstudien, systematischen Qualitätsanalysen und praktischen Bankentests zu einem Modell mit fünf Qualitätsebenen: Sichtbarkeit, Orientierung, Zugang, Entscheidung und Begleitung.

Ausblick auf den Beitrag 03/10:

Qualität braucht Beweise: Warum transparente Bankentests wichtiger werden.

Woran können Verbraucher eine tatsächlich gute Bank erkennen? Und welche Informationen muss ein Qualitätssiegel liefern, damit aus einer Auszeichnung eine nachvollziehbare Entscheidungshilfe wird?

Zum Grundlagenwerk „Qualitätsmodell der modernen Hausbank“

Der Beitrag ist Teil einer zehnteiligen Fachserie der Gesellschaft für Qualitätsprüfung. Das Grundlagenwerk „Qualitätsmodell der modernen Hausbank – Ausgabe 2027“ verbindet Erkenntnisse aus Kundenstudien, systematischen Qualitätsanalysen und aktuellen Entwicklungen im Banking. Es beschreibt, wie Sichtbarkeit, Orientierung, Zugang, Entscheidung und langfristige Begleitung zu einem zeitgemäßen Verständnis von Hausbankqualität zusammenwirken.

Herausgeber: Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH, Herrsching am Ammersee.

Hier geht´s zur Landingpage „Qualitätsmodell der modernen Hausbank“.