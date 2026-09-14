Die Textagentur veebis setzt wieder stärker auf Texte ohne KI

KI ist im Bereich der Texterstellung in vielen Branchen ein fester Bestandteil geworden. Inhalte lassen sich inzwischen viel schneller recherchieren, strukturieren und vermeintlich auch produzieren als noch vor wenigen Jahren. Die Textagentur Veebis nutzt diese Möglichkeiten selbst und arbeitet unter anderem mit der intern entwickelten VeebisAI. Gleichzeitig geht das Unternehmen bei einem Teil seines Angebots inzwischen wieder bewusst einen Schritt zurück: Texte, die vollständig von Menschen geschrieben werden, werden künftig wieder eine übergeordnete Rolle spielen.

Dahinter steht keine grundsätzliche Ablehnung von künstlicher Intelligenz, ganz im Gegenteil: Veebis setzt KI dort ein, wo sie die eigenen Abläufe sinnvoll unterstützt und die Textarbeit effizienter macht. Nach mehr als zehn Jahren Erfahrung mit professionellen Online-Inhalten sieht die Agentur jedoch zunehmend eine Grenze zwischen effizienter Produktion und austauschbarem Content.

„Wir arbeiten selbst intensiv mit KI und haben mit VeebisAI sogar ein eigenes internes System aufgebaut. Trotzdem sehen wir jeden Tag, wo die Technologie an ihre Grenzen kommt. Wenn zehn Unternehmen zum gleichen Thema mit ähnlichen Modellen arbeiten, entstehen zwangsläufig viele Inhalte, die sich in Aufbau, Argumentation und Sprache immer stärker ähneln. Für langfristige Sichtbarkeit und eine starke Marke ist das aus unserer Sicht der falsche Weg“, sagt Eric Wittig, Geschäftsführer von Veebis. https://veebis.com/

Gute Inhalte müssen wieder etwas Eigenes enthalten

Das Problem liegt dabei weniger in einzelnen falschen Formulierungen oder offensichtlichen Fehlern. Claude, ChatGPT & Co. können sprachlich gute Texte erstellen. Schwieriger wird es bei dem, was einen Inhalt tatsächlich von bereits vorhandenen Informationen unterscheidet.

Erfahrungen aus Kundenprojekten, eigene Einschätzungen, ungewöhnliche Beispiele, Branchenwissen oder eine klare Position entstehen nicht automatisch dadurch, dass ein Sprachmodell vorhandenes Wissen neu kombiniert. Genau diese Elemente werden aber wichtiger, je mehr generische Inhalte im Internet verfügbar sind.

Veebis möchte deshalb wieder stärker dort ansetzen, wo professionelle Texterstellung ursprünglich ihren Wert hatte: bei Autoren, die sich mit einem Thema beschäftigen, Informationen einordnen, Rückfragen stellen und entscheiden, welcher Aspekt für den Leser tatsächlich relevant ist.

Das gilt sowohl für klassische SEO-Texte als auch für Inhalte, die in generativen Suchsystemen sichtbar werden sollen.

SEO und GEO brauchen keinen möglichst großen Textoutput

Lange Zeit ließ sich Content-Marketing vergleichsweise einfach skalieren. Zusätzliche Keywords bedeuteten zusätzliche Landingpages, Ratgeber oder Blogartikel. Generative KI hat die Kosten für diese Art der Produktion vermeintlich noch einmal deutlich gesenkt.

Damit steigt allerdings auch die Menge an Inhalten, die bereits Bekanntes lediglich neu formulieren.

Für Veebis liegt genau darin eine der zentralen Veränderungen für SEO und GEO, also die Optimierung für generative Such- und Antwortsysteme. Es reicht langfristig nicht, Informationen bereitzustellen, die an vielen anderen Stellen bereits in ähnlicher Form vorhanden sind. Ein Inhalt braucht einen Grund, weshalb gerade er gefunden, gelesen, verlinkt oder als Quelle herangezogen werden sollte.

Das kann beispielsweise eigene Erfahrung sein. Es können konkrete Daten aus einem Unternehmen, Expertenwissen, ein ungewöhnlicher Vergleich oder eine fundierte Meinung sein. Auch eine besonders verständliche Erklärung kann einen echten Unterschied machen.

„Die entscheidende Frage lautet für uns inzwischen nicht mehr: Können wir diesen Text mit KI erstellen? Natürlich können wir das. Die wichtigere Frage ist: Warum sollte jemand ausgerechnet diesen Text lesen oder als Quelle verwenden? Wenn darauf keine gute Antwort existiert, hilft auch perfekte technische Optimierung nur begrenzt“, erklärt Wittig.

VeebisAI bleibt Bestandteil der Agentur

Der stärkere Fokus auf menschlich geschriebene Texte bedeutet bei Veebis daher keinen Rückzug aus der KI-Entwicklung.

Die interne VeebisAI bleibt ein Bestandteil der Arbeitsprozesse und wird weiterhin dort genutzt, wo die Technologie einen konkreten Vorteil bietet. Entscheidend ist für die Agentur jedoch die Trennung zwischen KI als Werkzeug und KI als Ersatz für redaktionelle Arbeit.

Je nach Projekt können Kunden deshalb weiterhin unterschiedliche Produktionsmodelle nutzen. Bei Inhalten, bei denen Originalität, Expertise, Markenstimme und langfristige Sichtbarkeit im Vordergrund stehen, möchte Veebis künftig noch konsequenter auf echte Autoren setzen.

„KI wird bleiben und sie wird vermutlich noch „besser“ werden. Deshalb wäre es unsinnig, sie gänzlich zu ignorieren. Aber gerade weil jeder Zugriff auf dieselben Werkzeuge bekommt, wird der menschliche Anteil wieder wertvoller. Eigene Erfahrungen, echte Expertise und eine erkennbare Stimme lassen sich nicht beliebig skalieren. Genau darin sehen wir die Zukunft von hochwertigem Content“, so Eric Wittig.