Digicust baut internationales Partnergeschäft aus

Alexander Miklautz übernimmt mit 1. November 2026 als Head of Global Partnerships & Events den Ausbau strategischer Allianzen und internationaler Marktinitiativen.

Digicust verstärkt sein internationales Partnergeschäft (https://digicust.com/de/partner/) und holt Alexander Miklautz als Head of Global Partnerships & Events an Bord. Der bisherige Head of Marketing von PwC Österreich verantwortet künftig die Weiterentwicklung des Partnernetzwerks sowie gemeinsamer Markteintritts- und Vertriebsinitiativen. Damit verankert das österreichische KI-Unternehmen strategische Partnerschaften als eigenständigen Wachstumskanal neben dem direkten Enterprise-Vertrieb.

Im Mittelpunkt steht die Zusammenarbeit mit Zollsoftwareanbietern, Beratungs- und Implementierungspartnern, Technologieunternehmen sowie Branchenorganisationen. Digicust will seine Plattform gemeinsam mit diesen Partnern stärker in bestehende Systemlandschaften integrieren und neue Märkte erschließen.

„Die internationale Logistikbranche braucht intelligente Lösungen für zunehmend komplexe Zollprozesse. Starke Partnerschaften sind entscheidend, um diese Lösungen in den jeweiligen Märkten verfügbar zu machen. Unsere Partner kennen die lokalen Märkte, die bestehenden Systeme und die Anforderungen ihrer Kunden. Gemeinsam können wir unsere Technologie schneller in die Praxis bringen. Mit Alexander gewinnen wir einen erfahrenen Experten, der strategisches Marketing, Geschäftsentwicklung und Netzwerkaufbau verbindet und diesen Bereich gezielt voranbringen wird“, sagt Matthias Pfeiler, CEO von Digicust.

Miklautz bringt langjährige Erfahrung im B2B-Marketing, im Vertrieb und in der Geschäftsentwicklung mit. Vor seiner Tätigkeit als Head of Marketing bei PwC Österreich war er unter anderem bei Wolf Theiss, dem Wirtschaftsmagazin Forbes, XING und Mediaplanet tätig. Bei Digicust wird er bestehende Partnerschaften weiterentwickeln, neue Kooperationen aufbauen und gemeinsame Marketing-, Veranstaltungs- und Vertriebsaktivitäten vorantreiben.

Partnerschaften als Grundlage internationaler Marktentwicklung

Die KI-Plattform von Digicust ergänzt bestehende Zoll- und Unternehmenssoftware um eine vorgelagerte Automatisierungsebene. Sie verarbeitet Dokumente und E-Mails, strukturiert Zolldaten, unterstützt die Klassifizierung von Waren und bereitet Compliance-Prüfungen vor. Die Ergebnisse werden anschließend an die bestehenden Systeme der Unternehmen übergeben.

Dieser Ansatz schafft unterschiedliche Möglichkeiten der Zusammenarbeit: Zollsoftwareanbieter können ihre Lösungen um KI-Funktionen erweitern, Beratungs- und Implementierungspartner die Plattform in Kundenprojekte einbinden. Vertriebs- und Länderpartner bringen ihre lokale Expertise und ihre Kundenbeziehungen ein, um Digicust in weiteren Märkten zu etablieren.

Dafür wird Miklautz ein strukturiertes Partnerprogramm mit klaren Kooperationsmodellen, gemeinsamen Plänen zur Marktbearbeitung sowie Schulungs- und Marketingangeboten für Partner weiterentwickeln. Fachveranstaltungen und Branchenformate sollen den persönlichen Austausch stärken und neue Kooperationen ermöglichen.

„Zollprozesse verbinden Märkte weltweit, ihre praktische Umsetzung erfordert jedoch ein tiefes Verständnis lokaler Abläufe und Anforderungen. Genau hier liegt die Stärke eines guten Partnernetzwerks. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team und unseren Partnern tragfähige Kooperationen aufzubauen und die internationale Entwicklung von Digicust mitzugestalten“, sagt Alexander Miklautz, Head of Global Partnerships & Events bei Digicust.

Mit dem Ausbau des Partnergeschäfts schafft Digicust die Grundlage, um seine Technologie breiter in Zoll-, ERP-, Transportmanagement- und Trade-Compliance-Systeme einzubinden. Die Zusammenarbeit reicht dabei von gemeinsamen Vertriebsaktivitäten über die Umsetzung von Kundenprojekten bis zur Entwicklung integrierter Lösungen.

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Digicust FlexCo

Bernhard Klug, MSc

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