Eine Digistore24 Abbuchung auf dem Kontoauszug, an die man sich nicht erinnert, lässt viele Verbraucher sofort an eine Abofalle denken. Bei genauerem Hinsehen waren Laufzeit, Preis und Widerrufsrecht beim Kauf aber meist transparent angegeben, und die Plattform hält sich an die gesetzlichen Vorgaben. Das eigentliche Problem: Die Angaben werden beim Kauf übersehen, oder die Widerrufsfrist verstreicht ungenutzt.

In diesem Ratgeber erfährst du, wie Digistore24 als Reseller und Zahlungsabwickler funktioniert, was auf der Bestellseite steht, wie das Widerrufsrecht im Fernabsatz geregelt ist und wie du ein Abo über das Digistore24 Kundenportal verwaltest oder kündigst. Außerdem klären wir, warum Verbraucherzentrale und Anwalt einen wirksamen Vertrag im Nachhinein nur begrenzt ändern können.

Was ist Digistore24 und wie funktioniert der Verkauf?

Digistore24 ist eine Verkaufsplattform für digitale Produkte, Onlinekurse und Coachings, teilweise auch für physische Waren. Rechtlich tritt Digistore24 bei vielen Bestellungen als Reseller (Zwischenhändler) auf und schließt den Kaufvertrag im eigenen Namen mit dem Kunden. Das Produkt selbst erstellt und liefert ein separater Anbieter. Deshalb steht auf der Rechnung oft Digistore24 als Vertragspartner, obwohl der Inhalt von Dritten stammt.

Die Plattform übernimmt die Zahlungsabwicklung, verschickt die Bestellbestätigung und stellt Informationen zu Widerruf, Rückgabe und Kündigung bereit. Produktanbieter erhalten technische Funktionen, um Abonnements einzurichten, Kündigungslinks in Mitgliederbereiche einzubauen und Rückgabefristen festzulegen. Die gesetzlichen Mindeststandards zur Widerrufsbelehrung gelten für jedes Produkt.

Warum eine Digistore24 Abbuchung schnell nach Abofalle aussieht

Viele bemerken die Abbuchung erst Wochen oder Monate nach dem Kauf und wissen nicht mehr, dass sie ein Abo mit wiederkehrender Zahlung gewählt haben, etwa den monatlichen Zugang zu einem Kurs oder Coaching. Auf der Bestellseite ist das als Abo oder wiederkehrende Zahlung gekennzeichnet. Im Alltagstrubel wird aber oft nur der Bestellbutton geklickt, ohne Laufzeit und automatische Verlängerung zu lesen.

Dazu kommt: Digitale Produkte werden häufig mit emotionalen Verkaufsseiten, Bonusangeboten und Zeitdruck beworben. Die Aufmerksamkeit liegt auf dem versprochenen Nutzen, nicht auf den rechtlichen Details. Preis, Abrechnungsintervall und Widerrufsrecht sind zwar vorhanden, werden aber nicht bewusst wahrgenommen. Bei der nächsten Abbuchung entsteht dann der Eindruck, in eine Falle geraten zu sein, obwohl alle Konditionen einsehbar waren.

Widerrufsrecht im Fernabsatz: 14 Tage Widerruf bei Online-Verträgen

Das Widerrufsrecht ist im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt und gilt für Fernabsatzverträge, also Verträge, die online, telefonisch oder per E-Mail geschlossen werden. Verbraucher können ihre Vertragserklärung grundsätzlich innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen widerrufen. Laut Industrie- und Handelskammern müssen Unternehmer klar und verständlich über Bestehen, Bedingungen und Frist informieren, etwa durch eine Widerrufsbelehrung und ein Muster-Widerrufsformular.

Digistore24 stellt diese Informationen vor und unmittelbar nach der Bestellung bereit. Direkt nach dem Kauf geht automatisch eine E-Mail mit der vollständigen Widerrufsbelehrung an den Kunden, und der Versand wird technisch nachvollziehbar dokumentiert.

Wann beginnt die Widerrufsfrist?

Die Frist läuft in der Regel erst an, wenn der Verbraucher ordnungsgemäß belehrt wurde und die Informationen in Textform (zum Beispiel per E-Mail) erhalten hat. Bei fehlender oder fehlerhafter Belehrung kann sich die Frist verlängern oder im Einzelfall deutlich später beginnen. Verbraucherzentralen empfehlen deshalb, unklare Fälle prüfen zu lassen. Wurde korrekt belehrt und ist die Frist abgelaufen, ist der Vertrag wirksam. Nachträgliche Unzufriedenheit oder Vergesslichkeit genügen nicht, um ihn aufzuheben.

Digistore24 Widerruf, Rückgabe und Geld-zurück-Garantie

Digistore24 unterscheidet zwischen dem gesetzlichen Widerrufsrecht und vertraglichen Rückgaberegelungen, die Anbieter zusätzlich einräumen können. Private Verbraucher haben bei Fernabsatzverträgen in der Regel mindestens 14 Tage Widerrufsrecht, sofern keine gesetzliche Ausnahme greift. Anbieter können längere Fristen anbieten, zum Beispiel eine 30- oder 60-Tage-Geld-zurück-Garantie.