Domain-Marktplätze weltweit: Wo sich Domains verkaufen, versteigern und vermarkten lassen

1. Woher bekomme ich die Domains, die ich verkaufen möchte?

Wer mit Domains Geld verdienen möchte, muss zunächst attraktive Domainnamen finden und möglichst günstig erwerben. Dabei muss man sich keineswegs auf Domains beschränken, die noch nie registriert wurden. Eine besonders interessante Möglichkeit bieten sogenannte Expired Domains, also Domains, deren bisherige Inhaber ihre Registrierung nicht verlängert haben oder die aus anderen Gründen zur Löschung vorgesehen sind.

Eine wichtige Recherchequelle ist die Website ExpiredDomains.net. Sie ermöglicht es, große Mengen auslaufender, bereits gelöschter und auf Domain-Marktplätzen angebotener Domains systematisch zu durchsuchen. Die Datenbank umfasst Hunderte von Domainendungen, darunter com-Domains, net-Domains, org-Domains ,De-Domains und zahlreiche weitere länderspezifische und neue Top-Level-Domains.

Mithilfe verschiedener Such- und Filterfunktionen können Interessenten gezielt nach Domains suchen, die für einen späteren Weiterverkauf attraktiv erscheinen. Dabei lassen sich beispielsweise die Länge des Domainnamens, bestimmte Schlüsselwörter, die Domainendung oder auch Informationen über die bisherige Nutzung berücksichtigen. Zusätzlich stehen Daten über Backlinks, frühere Website-Inhalte und andere Merkmale zur Verfügung, die bei der Bewertung einer Domain hilfreich sein können.

Allerdings ist eine auslaufende Domain nicht automatisch frei registrierbar. Viele Registrierungsstellen sehen nach dem Ablauf einer Registrierung zunächst Fristen vor, innerhalb derer der bisherige Inhaber die Domain noch verlängern oder wiederherstellen kann. Erst wenn diese Fristen abgelaufen sind und die Domain tatsächlich gelöscht wird, besteht die Möglichkeit einer Neuregistrierung.

Wer bei ExpiredDomains.net eine interessante Domain entdeckt, kann die Secura GmbH beauftragen, diese Domain zu überwachen und nach ihrer Freigabe möglichst schnell zu registrieren.

Dieses Verfahren wird als Domain-Catching oder Drop-Catching bezeichnet.

Die Secura GmbH (secura@domainregistry.de) gehört zu den frühen ICANN-akkreditierten Registraren, die sich auf die Registrierung gelöschter Domains spezialisiert haben. Ihr Monitoring-Service beobachtet die gewünschten Domainnamen und versucht, diese unmittelbar nach ihrer Freigabe automatisiert zu registrieren. Die Registrierung kann dabei innerhalb von Sekundenbruchteilen erfolgen.

Der Service steht für zahlreiche Domainendungen zur Verfügung, darunter .com, .de, .at, .ch, .li, .eu, .it, .es, .be, .ca, .se, .dk, .ie, .pl, .co, .tv, .cc, .me und .in sowie weitere Endungen und neue generische Top-Level-Domains.

Ein wesentlicher Vorteil des Angebots besteht darin, dass die Vergütung nur im Erfolgsfall anfällt. Gelingt es der Secura GmbH nicht, die gewünschte Domain zu registrieren, wird für den erfolglosen Catching-Versuch keine entsprechende Erfolgsgebühr berechnet.

Auf der Website wird für das erfolgreiche Catching ein Preis von 120 Euro je Domain angegeben.

Eine Erfolgsgarantie kann allerdings auch Secura GmbH nicht geben. Besonders attraktive Domains werden häufig gleichzeitig von mehreren spezialisierten Anbietern registriert. Deshalb kann es vorkommen, dass ein Wettbewerber schneller ist.

Wer eine Domain erfolgreich catchen lässt, kann sie anschließend selbst nutzen oder auf einem der Domain-Marktplätze zum Verkauf anbieten. Besonders interessant sind dabei kurze, einprägsame und allgemein verständliche Begriffe, Domains mit kommerziell attraktiven Schlüsselwörtern sowie Namen, die für bestimmte Branchen oder Geschäftsmodelle geeignet sind.

Die Kombination aus der Recherche bei ExpiredDomains.net, dem Domain-Catching durch Secura GmbH und dem anschließenden Verkauf über Sedo, Afternic, eBay, NamePros oder DNForum eröffnet somit die Möglichkeit, systematisch ein eigenes Domainportfolio aufzubauen und gewinnbringend zu vermarkten.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Beauftragung bietet die Secura GmbH unter:

https://www.domainregistry.de/monitor.html

Der Handel mit Internetdomains hat sich zu einem internationalen Markt entwickelt, auf dem spezialisierte Domainbörsen, Auktionsplattformen, Onlineforen und professionelle Domainbroker miteinander konkurrieren. Wer eine Domain verkaufen möchte, kann heute zwischen zahlreichen Vertriebskanälen wählen. Neben bekannten Domain-Marktplätzen wie Sedo, Afternic und GoDaddy spielen auch allgemeine Handelsplattformen wie eBay sowie spezialisierte Communities wie NamePros, DNForum, Consultdomain und Domainfragen eine wichtige Rolle.

Allerdings unterscheiden sich die Plattformen erheblich hinsichtlich ihrer Zielgruppen, Geschäftsmodelle und Verkaufsbedingungen. Während einige Marktplätze den automatisierten Verkauf bereits registrierter Domains ermöglichen, konzentrieren sich andere auf Premiumdomains, auslaufende Registrierungen oder die direkte Vermittlung zwischen Domaininvestoren. Wieder andere eignen sich vor allem dazu, neue Domainendungen bekannt zu machen oder potenzielle Käufer unmittelbar anzusprechen.

2. Internationale Domain-Marktplätze: Sedo, Afternic und ihre Wettbewerber

Zu den bekanntesten Domain-Handelsplattformen gehört Sedo. Das ursprünglich in Deutschland gegründete Unternehmen zählt zu den etablierten internationalen Anbietern im Domain-Sekundärmarkt. Domaininhaber können ihre Domains mit einem festen Verkaufspreis anbieten, Kaufangebote entgegennehmen oder unter bestimmten Voraussetzungen an Auktionen teilnehmen. Sedo ist besonders für den europäischen Markt interessant, erreicht aber auch Käufer in Nordamerika und anderen Regionen.

Ein wichtiger Wettbewerber ist Afternic, das zum GoDaddy-Konzern gehört. Die besondere Stärke von Afternic liegt in seinem internationalen Vertriebsnetz. Domains können über angeschlossene Registrare und deren Suchsysteme potenziellen Käufern angezeigt werden. Dadurch erreichen Verkäufer nicht nur Besucher des eigentlichen Marktplatzes, sondern auch Interessenten, die bei einem Registrar nach einer bestimmten Domain suchen.

Auch GoDaddy selbst ist im Domainhandel aktiv. Der weltweit bekannte Registrar bietet verschiedene Möglichkeiten, Premiumdomains zu erwerben und Domains über sein Vertriebsökosystem zu vermarkten.

Eine andere Ausrichtung verfolgt Atom, das früher unter dem Namen Squadhelp bekannt war. Atom konzentriert sich besonders auf markenfähige Domains, die sich als Unternehmensnamen, Produktbezeichnungen oder Start-up-Marken eignen. Neben dem allgemeinen Domainangebot existieren kuratierte Premiumbereiche, für die Domains bestimmte Qualitätsanforderungen erfüllen müssen.

Flippa geht über den klassischen Domainhandel hinaus. Auf dieser Plattform werden nicht nur Domains, sondern auch bestehende Websites, Onlineshops und andere digitale Unternehmen verkauft. Flippa eignet sich deshalb besonders für Domains, die bereits mit einem Internetprojekt, Besucherverkehr oder Einnahmen verbunden sind.

Weitere internationale Marktplätze werden unmittelbar von Registraren betrieben. Dazu gehören Dynadot Marketplace, Namecheap, Spaceship mit seinem SellerHub, Sav und NameSilo. Diese Anbieter verbinden die Domainregistrierung mit verschiedenen Formen des Sekundärmarkthandels. Je nach Plattform können Domains mit Festpreis, über Gebote oder in Auktionen angeboten werden. Teilweise ist der Verkauf allerdings an eine Registrierung beim jeweiligen Anbieter oder an bestimmte technische Voraussetzungen gebunden.

Zu den weiteren spezialisierten Angeboten gehören DaaZ, DomainAgents, Efty, DomainEasy, Aftermarket.com und DNWE.

Dabei unterscheiden sich die Geschäftsmodelle. DomainAgents konzentriert sich auf die Vermittlung zwischen Kaufinteressenten und Domaininhabern. Efty ermöglicht es Verkäufern insbesondere, eigene Verkaufsseiten für ihre Domains einzurichten und den Verkauf stärker unter eigener Marke abzuwickeln. DNWE richtet sich vor allem an professionelle Domaininvestoren, die Domains untereinander handeln.

DomainMarket ist dagegen in erster Linie ein Anbieter hochwertiger Domains aus einem eigenen beziehungsweise kontrollierten Portfolio und kein beliebig zugänglicher Marktplatz für jeden externen Verkäufer.

Auch der asiatische Markt verfügt über eigene Handelsplattformen. In China gehören 4.cn, 22.cn und DN.com zu den bekannten Namen im Domainhandel. Sie bedienen einen Markt, dessen Nachfrage, Preisbildung und bevorzugte Domainkategorien sich teilweise deutlich von den europäischen und nordamerikanischen Märkten unterscheiden.

3. Domainauktionen: Von eBay bis DropCatch

Neben dem Verkauf zu Festpreisen spielen Auktionen im Domainhandel eine bedeutende Rolle. Sie ermöglichen es, Domains innerhalb eines bestimmten Zeitraums mehreren Interessenten anzubieten und den Verkaufspreis durch konkurrierende Gebote bestimmen zu lassen.

Eine der bekanntesten allgemeinen Auktionsplattformen ist eBay. Domains können dort grundsätzlich als digitale Vermögenswerte angeboten werden, soweit die jeweils geltenden Plattformregeln und Angebotsbedingungen dies zulassen. Über eBay.com lassen sich außerdem internationale Interessenten erreichen.

Der Vorteil von eBay liegt darin, dass die Plattform nicht ausschließlich von professionellen Domainhändlern genutzt wird. Dadurch können Domains auch Unternehmern, Selbstständigen oder Privatpersonen begegnen, die ansonsten keine spezialisierten Domainbörsen besuchen würden. Allerdings bietet eBay nicht dieselben auf Domaintransaktionen zugeschnittenen technischen Verfahren wie spezialisierte Anbieter. Insbesondere die sichere Abwicklung der Domainübertragung muss sorgfältig organisiert werden.

Im spezialisierten Auktionsgeschäft ist GoDaddy Auctions ein bekannter Anbieter. Das Angebot umfasst insbesondere auslaufende Domains und andere über das GoDaddy-Ökosystem gehandelte Domainnamen.

Auch Sedo und Dynadot verfügen über Auktionsmöglichkeiten. Sie ermöglichen unter bestimmten Bedingungen die Versteigerung von Domains, wobei die konkreten Zulassungsvoraussetzungen und Verkaufsmodelle unterschiedlich ausfallen.

Auch RightOfTheDot ist im Premiumdomain-Segment tätig und organisiert beziehungsweise vermittelt hochwertige Domainverkäufe, unter anderem durch besondere Auktionsformate.

4. Domain-Foren: NamePros, DNForum und spezialisierte Communities

Eine wichtige Ergänzung zu den kommerziellen Marktplätzen bilden Domain-Foren. In ihnen treffen sich Domaininvestoren, Registrare, Broker, Entwickler und andere Teilnehmer der Domainbranche. Neben Diskussionen über Domainbewertungen, neue Top-Level-Domains und technische Fragen verfügen viele dieser Communities über eigene Verkaufsbereiche.

Zu den bedeutendsten internationalen Foren gehört NamePros. Die englischsprachige Community bietet zahlreiche Diskussionen über Domainhandel, Domaininvestitionen, neue Domainendungen und die Entwicklung des Domainmarktes. Darüber hinaus existieren Verkaufs- und Auktionsbereiche, in denen Mitglieder Domains unmittelbar anderen Interessenten anbieten können.

NamePros ist insbesondere für Verkäufer interessant, die professionelle Domaininvestoren erreichen möchten. Gleichzeitig können dort neue Domainendungen, Registrierungsangebote und Entwicklungen der Domainbranche diskutiert werden. Für kommerzielle Werbung gelten allerdings eigene Regeln, die von den Vorgaben für private Domainverkäufe abweichen können.

Ein weiterer traditionsreicher Name ist DNForum. Auch dieses internationale Domainforum verfügt über einen eigenen Marktplatz mit unterschiedlichen Kategorien. Dazu gehören Verkaufsangebote für generische Top-Level-Domains und länderspezifische Domains. Die Plattform ermöglicht den direkten Kontakt zwischen Verkäufern und potenziellen Käufern.

Für den deutschsprachigen Raum sind insbesondere Consultdomain und Domainfragen interessant.

Consultdomain richtet sich an Domaininhaber, Investoren und andere Marktteilnehmer, die sich über Domainhandel und Domainverwaltung austauschen. Das Forum verfügt über Bereiche für Verkaufsangebote und Diskussionen rund um den Domainmarkt.

Domainfragen bietet ebenfalls eine deutschsprachige Community mit Möglichkeiten zum Domainverkauf und zu Domainauktionen. Für Verkäufer deutscher Domains oder für die Vermarktung an deutschsprachige Interessenten können solche spezialisierten Foren eine sinnvolle Ergänzung zu internationalen Plattformen darstellen.

Auch außerhalb Deutschlands existieren regionale Domain-Communities. Acorn Domains konzentriert sich insbesondere auf britische Domains und den Handel mit .uk-Domainnamen. In Indien ist INForum bekannt, während DNC.ca eine auf kanadische Domains ausgerichtete Community darstellt.

Für den türkischen Markt ist DomainForumlari ein weiterer Anlaufpunkt.

Daneben gibt es allgemeinere Webmaster- und Hostingforen, in denen ebenfalls Domains angeboten oder entsprechende Kontakte geknüpft werden können. Hierzu zählen Digital Point und WebHostingTalk.

Weitere Namen aus der internationalen Forenlandschaft sind DN Talks, TLDForum und V7N. Bei diesen Angeboten sollte vor einer Verkaufsaktivität allerdings geprüft werden, wie aktiv die Community noch ist und ob tatsächlich nutzbare Marktplatzbereiche bestehen.

Der wesentliche Unterschied zwischen Domain-Foren und klassischen Domainbörsen liegt im Geschäftsmodell. Während ein Marktplatz häufig die Präsentation, Zahlungsabwicklung und Übertragung technisch unterstützt, dienen Foren zunächst der Kontaktaufnahme zwischen Verkäufer und Käufer. Die eigentliche Transaktion muss gegebenenfalls außerhalb des Forums abgewickelt werden.

5. Premiumdomains und Markendomains: Spezialisierte Anbieter und Broker

Für besonders hochwertige Domains existiert ein eigener Markt, in dem individuelle Verhandlungen und professionelle Vermittlungsleistungen eine größere Rolle spielen als standardisierte Verkaufsangebote.

Zu den bekannten Anbietern markenfähiger Domains gehören BrandBucket und Brandpa. Beide konzentrieren sich auf Domainnamen, die sich als Marken oder Unternehmensbezeichnungen eignen. Solche Plattformen richten sich vor allem an Start-ups, neue Unternehmen und Käufer, die nach einem prägnanten Namen für ein Produkt oder eine Dienstleistung suchen.

Auch Atom verfügt über ein Premiumsegment für ausgewählte Markendomains.

Daneben existieren professionelle Domainbroker, die sich auf hochwertige Einzeltransaktionen spezialisiert haben. Zu ihnen gehören Saw.com, MediaOptions, Grit Brokerage, VPN.com, Domain Holdings und DomainBooth.

Solche Vermittler unterstützen Domaininhaber bei der Preisfindung, der Identifizierung geeigneter Käufer, der Verhandlungsführung und der Durchführung einer Transaktion.

Allerdings sind diese Anbieter nicht mit offenen Domain-Marktplätzen gleichzusetzen. Häufig werden nur Domains angenommen, für die ein entsprechend hoher Marktwert oder eine realistische Verkaufsperspektive besteht. Bei manchen Anbietern ist eine individuelle Vereinbarung erforderlich.

Für den Verkauf größerer Bestände durchschnittlicher Domains sind solche Broker daher meist weniger geeignet als für einzelne besonders wertvolle Namen.

6. Allgemeine Online-Marktplätze und soziale Netzwerke

Nicht jeder potenzielle Domainkäufer besucht spezialisierte Domainbörsen. Deshalb können auch allgemeine Handelsplattformen und soziale Netzwerke als zusätzliche Vertriebskanäle genutzt werden.

Neben eBay ist in Deutschland insbesondere Kleinanzeigen bekannt. Ob und in welcher Kategorie reine Domainnamen angeboten werden dürfen, hängt von den jeweils geltenden Nutzungsbedingungen ab. Vor einer Veröffentlichung sollte daher geprüft werden, ob das konkrete Angebot zulässig ist.

Für digitale Projekte und bestehende Internetunternehmen kommen außerdem DealStream und Acquire.com in Betracht.

DealStream dient unter anderem der Vermittlung von Unternehmen und digitalen Vermögenswerten. Acquire.com konzentriert sich stärker auf den Kauf und Verkauf bestehender Onlineunternehmen. Reine Domains ohne dahinterstehendes Geschäftsmodell passen daher nicht immer zum Schwerpunkt dieser Plattformen.

Eine weitere Möglichkeit besteht in der direkten Ansprache potenzieller Käufer über LinkedIn. Gerade bei branchenspezifischen Domains kann es sinnvoll sein, Unternehmen anzusprechen, für die ein bestimmter Domainname geschäftlich interessant sein könnte.

Auch Facebook verfügt über Gruppen, in denen Domaininvestoren miteinander kommunizieren und Domains anbieten. Dabei ist zwischen dem allgemeinen Facebook Marketplace und spezialisierten Gruppen zu unterscheiden.

Auf Reddit existieren ebenfalls Communities, die sich mit Domaininvestitionen und Domainhandel beschäftigen. Allerdings gestatten nicht alle Gruppen kommerzielle Verkaufsangebote. Die jeweiligen Community-Regeln müssen deshalb berücksichtigt werden.

7. Regionale Märkte und länderspezifische Verkaufsstrategien

Der internationale Domainhandel ist keineswegs ein einheitlicher Markt. Je nach Land unterscheiden sich die bevorzugten Domainendungen, die Bedeutung nationaler Registrare und die Gewohnheiten der Käufer.

Für Deutschland und den deutschsprachigen Raum sind Sedo, Consultdomain und Domainfragen besonders naheliegende Anlaufstellen. Hinzu kommen eBay.de und gegebenenfalls allgemeine Verkaufsplattformen.

Im Vereinigten Königreich bieten Acorn Domains und DomainLore spezialisierte Zugänge zum Markt für britische Domains.

In Nordamerika spielen neben Sedo und Afternic insbesondere GoDaddy, NamePros, DNForum und die verschiedenen Registrar-Marktplätze eine Rolle.

Der chinesische Markt verfügt mit 4.cn, 22.cn und DN.com über eigene Handelsplattformen, während in Indien INForum und in Kanada DNC.ca regionale Anlaufstellen darstellen.

Diese regionalen Unterschiede sind vor allem dann wichtig, wenn Domains unter länderspezifischen Top-Level-Domains verkauft werden sollen. Eine .de-Domain erreicht auf einer deutschsprachigen Plattform möglicherweise passendere Interessenten als auf einem internationalen Forum, das sich überwiegend mit .com-Domains beschäftigt.

Umgekehrt können international verständliche Domains unter generischen Endungen von einer weltweiten Vermarktung profitieren.

8. Welche Plattformen eignen sich für welche Domains?

Für Domains, die sich vor allem an professionelle Investoren richten, kommen NamePros, DNForum und DNWE in Betracht. Hier stehen weniger die Endnutzer als vielmehr andere Marktteilnehmer im Mittelpunkt, die Domains erwerben, halten und gegebenenfalls später weiterverkaufen.

Bei deutschen Domains können Consultdomain und Domainfragen zusätzliche Käuferkontakte ermöglichen.

Für besonders markenfähige Domains sind Atom, BrandBucket und Brandpa interessant. Hochwertige Premiumdomains können dagegen auch über spezialisierte Broker wie Saw.com, MediaOptions oder Grit Brokerage angeboten werden.

9. Die wichtigsten Plattformen im Überblick

Für eine internationale Vermarktungsstrategie bietet es sich an, zunächst die großen Domain-Marktplätze Sedo und Afternic zu berücksichtigen. Sie verfügen über etablierte Vertriebsstrukturen und sprechen sowohl professionelle Käufer als auch Endkunden an.

NamePros und DNForum ergänzen diese Marktplätze durch den direkten Zugang zu internationalen Domaininvestoren und zur Domainbranche.

Im deutschsprachigen Raum können Consultdomain und Domainfragen wichtige zusätzliche Kontaktmöglichkeiten bieten.

eBay.de und eBay.com ermöglichen die Ansprache einer breiteren Öffentlichkeit, während Dynadot Marketplace, Namecheap, Spaceship, Sav und NameSilo weitere registrarbasierte Verkaufsmöglichkeiten eröffnen.

Für markenfähige Domains kommen Atom, BrandBucket und Brandpa hinzu. Für hochwertige Einzeltransaktionen sind professionelle Domainbroker interessant.

Bei der Vermarktung neuer Top-Level-Domains sollten dagegen die Möglichkeiten zur Werbung in Domain-Communities, die Zusammenarbeit mit Registraren und Resellern sowie die direkte Ansprache geeigneter Branchen im Vordergrund stehen.

Der weltweite Domainhandel verteilt sich auf eine Vielzahl unterschiedlicher Plattformen. Neben den großen kommerziellen Domainbörsen Sedo und Afternic existieren spezialisierte Auktionshäuser, registrarbasierte Marktplätze, internationale Domain-Foren, regionale Communities und professionelle Vermittlungsunternehmen.

Besonders hervorzuheben sind NamePros und DNForum, weil sie nicht nur Verkaufsplattformen, sondern zugleich wichtige Treffpunkte der internationalen Domainbranche darstellen. Im deutschsprachigen Raum erfüllen Consultdomain und Domainfragen eine ähnliche Funktion.

Auch eBay sollte bei einer umfassenden Vermarktungsstrategie nicht übersehen werden. Die Plattform eröffnet einen zusätzlichen Zugang zu Käufern, die sich normalerweise nicht auf spezialisierten Domain-Marktplätzen bewegen.

Der größte Erfolg ist daher nicht unbedingt von der Präsenz auf möglichst vielen Plattformen zu erwarten, sondern von der gezielten Kombination aus internationalen Domainbörsen, spezialisierten Communities, allgemeinen Handelsplattformen und direkten Vertriebspartnerschaften.

Hans-Peter Oswald

https://www.domainregistry.de/monitor.html

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So verkaufen Sie erfolgreich Domains: Der ultimative Leitfaden für den erfolgreichen Domain-Verkauf und Domain-Handel