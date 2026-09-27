Dongi.de startet durch: Präzise Suchmaschine mit günstiger Besucherwerbung nach 21 Jahren Entwicklungszeit

Dongi.de: Die präzise, internationale und günstige Suchmaschine startet durch

21 Jahre nach der ersten Idee nimmt Dongi.de konkrete Formen an und bringt eine neue Suchmaschine mit einem besonderen Fokus auf präzise Ergebnisse, günstige Besucherangebote und kontinuierliche Weiterentwicklung an den Start.

[Ort], September 2026 – Die Idee hinter Dongi.de entstand bereits im Jahr 2005. Nach mehr als zwei Jahrzehnten Entwicklungszeit ist nun eine Plattform entstanden, die Suchanfragen schnell verarbeiten, aus der Nutzung kontinuierlich lernen und insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen neue Möglichkeiten bieten soll, online sichtbarer zu werden.

Präzise Suchergebnisse und internationale Ausrichtung

Dongi.de versteht sich als internationale Suchmaschine, die verschiedene Suchquellen miteinander verbindet und den Nutzern möglichst präzise Ergebnisse liefern möchte. Der zugrunde liegende Algorithmus 2 soll dabei insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen helfen, bei relevanten Suchanfragen besser gefunden zu werden.

Die Suchtechnologie wird kontinuierlich weiterentwickelt. Das Ziel: eine schnelle Suche, relevante Ergebnisse und eine Plattform, die täglich dazulernt.

Besucher bereits ab 0,1 Cent

Neben der klassischen Suche bietet Dongi.de Unternehmen auch Möglichkeiten zur Besuchergewinnung. Angebote starten nach Angaben des Betreibers bereits bei 0,1 Cent pro optimiertem Besucher.

Für Unternehmen steht außerdem ein Jahresmodell zur Verfügung: Ab 50 Euro kann ein Jahr lang eine unbegrenzte Anzahl an Besuchern gebucht werden. Zusätzlich können verschiedene Werbemöglichkeiten miteinander kombiniert und gegen einen Aufpreis ergänzt werden.

Damit möchte Dongi.de insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen einen einfachen und kostengünstigen Zugang zu zusätzlicher Online-Reichweite ermöglichen.

DongiMail: Kostenlose E-Mail-Adresse mit 2 GB Speicher

Zum Dongi-Angebot gehört auch DongiMail. Der kostenlose E-Mail-Dienst bietet zunächst 2 GB Speicherplatz. Durch eine Werbebuchung kann der verfügbare Speicher nach Angaben des Betreibers auf 50 GB pro Jahr erweitert werden.

Drei Projekte, drei Apps

Parallel zur Suchmaschine wurden weitere Plattformen entwickelt. Zum Start gehören die Projekte Dongi.de, Liebekaufen.de und Inserates.de.

Auch die dazugehörigen Apps für Apple und Google Play sind nach Angaben des Teams bereits fertiggestellt und warten derzeit auf die Freischaltung in den jeweiligen App-Stores.

Liebekaufen.de startet ebenfalls

Pünktlich zum Start von Dongi.de ist auch Liebekaufen.de fertiggestellt. Die Plattform verbindet Gemeinschaft, Unterhaltung und verschiedene Verdienstmöglichkeiten. Nach Angaben des Betreibers stehen Nutzern insgesamt sechs Verdienstmöglichkeiten sowie zehn Live-Cams zur Verfügung.

Dabei soll vor allem die Interaktion innerhalb der Gemeinschaft und der Spaß an gemeinsamen Aktivitäten im Vordergrund stehen.

Kleines Team mit großen Plänen

Hinter den Projekten steht derzeit ein Team aus drei Personen. Obwohl die Plattformen noch nicht über die Funktionsvielfalt großer etablierter Anbieter verfügen, wird täglich an neuen Funktionen und Verbesserungen gearbeitet.

„Nach 21 Jahren ist aus einer Idee ein echtes Projekt geworden. Was heute sichtbar ist, ist erst der Anfang“, so das Team hinter Dongi.de.

Mit Dongi.de, DongiMail, Liebekaufen.de und Inserates.de soll schrittweise ein eigenes digitales Ökosystem entstehen, das Suchtechnologie, Online-Werbung, Kommunikation, Anzeigen und Community-Angebote miteinander verbindet.

Über Dongi.de

Dongi.de ist eine internationale Suchmaschine mit Fokus auf schnelle und präzise Suchergebnisse sowie günstige Möglichkeiten zur Besuchergewinnung. Die Plattform wurde auf Basis einer bereits 2005 entstandenen Idee entwickelt und wird von einem dreiköpfigen Team kontinuierlich weiterentwickelt.

Weitere Projekte:

Dongi.de – Suchmaschine

DongiMail.com – E-Mail-Dienst

Liebekaufen.de – Community- und Unterhaltungsplattform

Inserates.de – Anzeigenplattform

Pressekontakt:

Michael Nagorski

Dongi.de

E-Mail: nagorski.dongi@gmail.com

Web: www.dongi.de