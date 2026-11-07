Druckhaus interactive GmbH sucht fünf Testfirmen für PrintDesk

Die Druckhaus interactive GmbH aus Krefeld sucht fünf Unternehmen, die ihre Software PrintDesk in einer begleiteten Testphase erproben möchten. Das Angebot richtet sich an Druckereien, Agenturen sowie Unternehmen, die Drucksachen für mehrere Standorte organisieren. Bewerbungen sind bis einschließlich 30. November 2026 über comtempora.com möglich. Die Auswahl und Zusage erfolgen persönlich. Sind alle fünf Plätze vergeben, endet die Bewerbung vorzeitig.

PrintDesk wird für Druckverwaltung und Web-to-Print entwickelt. Im Mittelpunkt stehen die Abläufe zwischen Druckauftrag, Verwaltung und Online-Bestellung. Bei Web-to-Print werden Drucksachen über einen webbasierten Bestellweg angefragt oder bestellt. Welche Bereiche ein Unternehmen erprobt, wird vor der Freischaltung gemeinsam vereinbart.

Gesucht werden Firmen, die die vereinbarten Abläufe regelmäßig im Arbeitsalltag nutzen und konkrete Rückmeldungen geben. Dazu gehören Erfahrungen aus der Auftragsbearbeitung, der Betreuung von Agenturkunden oder der Organisation von Drucksachen für mehrere Standorte. Diese Rückmeldungen sollen in die weitere Entwicklung von PrintDesk einfließen.

Für die ausgewählten Testfirmen entfallen die PrintDesk-Softwaregebühren für sechs Monate ab persönlicher Freischaltung. Druckprodukte, Versand, eigene Drittanbieter-Abonnements sowie gesondert beauftragte individuelle Einrichtung sind nicht automatisch enthalten. Eine spätere Weiterführung wird gesondert abgestimmt.

Die Bewerbung allein aktiviert weder einen Zugang noch einen kostenpflichtigen Tarif. Interessierte Unternehmen können ihren Bedarf zunächst schildern und den möglichen Teststart persönlich besprechen. Eine reguläre Online-Buchung mit automatischer Freischaltung ist derzeit nicht geöffnet.