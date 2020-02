Easyfairs Northeralübernimmt Hotel- u. Restaurantmesse

Weiterer Ausbau in Algerien dank boomendem

Tourismussektor

Easyfairs Northeral, der nordafrikanische Geschäftszweig von Easyfairs, hat die

Übernahme von SIEL bekanntgegeben – der “International Exhibition for Hotel &

Restaurant Equipment and Services” (internationale Messe der Hotel- und

Gaststättenausstattungs- und -servicebranche). Diese bereits seit 14 Jahren

jährlich stattfindende Veranstaltung wird von mehr als 7000 Besuchern aus der

Hotel-, Gaststätten- und Cateringbranche (HoReCa) frequentiert und kann nun in

dieser Sparte auf die Erfahrungen der Easyfairs Gruppe vertrauen, da sie bereits

sieben weitere Messen zum selben Thema in Skandinavien, den Niederlanden und

Belgien veranstaltet.

Die nächste Tagung (https://www.siel-dz.com/) wird vom 8. bis 10. Dezember 2020

unter dem neuen Namen SIEL HORECA Expo im Centre International de Conferences

d–Alger in Algiers stattfinden.

Bereits 2.393 Tourismusprojekte genehmigt

Easyfairs Northerals Geschäftsführer Olivier-Hicham Allard erklärt: “Wir

verfolgen die Initiativen der algerischen Regierung genau, mit denen eine

erstklassige Tourismus- und Hotelbranche entwickelt wird. Im Dezember 2019 gab

das algerische Tourismusministerium einen Zuwachs von mindestens 310.274 neuen

Betten in mehr als 2.393 neuen Tourismusprojekten bekannt. Das steht für eine

beeindruckende Dynamik, deren Entwicklung gerade erst angelaufen ist, da die

1200 km lange Mittelmeerküste des Landes kaum touristische Infrastruktur

aufweist.

“Des Weiteren folgt auf die Öffnung des Landes gegenüber Investitionen aus dem

Ausland eine Welle aus internationalen Franchise-Betrieben und Marken, darunter

Cafés, Teestuben und Restaurantketten. Zu unserer Horeca Expo in Belgien kommen

auf 50.000 m² vergleichsweise mehr als 650 Aussteller zusammen, und das für nur

11 Millionen Einwohner. Das Potenzial ist also immens für ein Land mit 44

Millionen Einwohnern, das ein globales Reiseziel werden möchte und nur zwei

Flugstunden von den meisten europäischen Hauptstädten entfernt liegt.”

Informationen zu Easyfairs

Easyfairs organisiert und veranstaltet Live-Events, bei denen Gemeinden für

einen Blick in die Zukunft zusammenkommen.

Das Unternehmen organisiert derzeit 200 Veranstaltungen in 14 Ländern und

verwaltet 10 Veranstaltungsorte in Belgien, den Niederlanden und Schweden.

Easyfairs beschäftigt über 750 Mitarbeiter und verzeichnete im Geschäftsjahr

2018-19 einen Umsatz von über 166 Millionen Euro.

Easyfairs möchte in der Veranstaltungsbranche der flexibelste, vielseitigste und

effektivste Mitstreiter sein. Zu diesem Zweck beschäftigt das Unternehmen stark

engagierte Mitarbeiter, die die besten Marketing- und Technologie-Tools

einsetzen und aussagestarke Marken entwickeln.

Easyfairs wurde 2018 zum “Entrepreneur of the Year®” Belgiens ernannt und von

Deloitte als “Best Managed Company” und als “Great Place to Work” (Bester

Arbeitgeber) ausgezeichnet.

Werfen Sie mit Easyfairs einen Blick in die Zukunft: www.easyfairsgroup.com.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1095732/Easyfairs_Northeral_Logo.jpg

Kontaktieren Sie für weitere Informationen: Olivier-Hicham Allard

Managing Director Easyfairs Northeral

info.algeria@easyfairs.com

Tel: +213-21-94-60-58

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/133344/4531632

OTS: EASYFAIRS NORTHERAL

Original-Content von: EASYFAIRS NORTHERAL, übermittelt durch news aktuell