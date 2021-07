EASYFITNESS goes EMS – Die grüne Welt wächst

Hannover – Am 01.07.2021 hat EASYFITNESS das erste eigene EMS Studio in Hannover-Südstadt eröffnet und damit einen weiteren Meilenstein in der Firmengeschichte gesetzt. „Neben unseren Lifestyle-Clubs und unserem personallosem Konzept The Smart Gym haben wir mit EMS nun eine weitere Sparte, in der sich EASYFITNESS beweisen kann. Auch hier trifft modernste Ausstattung auf ein exklusives und hochwertiges Ambiente und kombiniert so den Sport- und Leistungsgedanken mit Lifestyle.“, sagt Jens Tappe, CEO der EASYFITNESS Management GmbH.?

Das EMS Konzept besticht dabei mit einer zeitlosen, modernen Optik und möchte den Mitgliedern mehr als nur zeitsparenden Sport bieten. Das Design der Lounge und der Kaffeebar lädt zu einem gemütlichen Heißgetränk nach dem Sport ein und sorgt dafür, dass sich die Mitglieder während und auch nach dem Training im EMS Club wohlfühlen und umfassend betreut werden.?

Das ist EMS Training

Der Muskelaufbau beim EMS-Training entsteht durch eine permanente Kontraktion der Muskulatur. Durch Elektro-Impulse über angeschlossene Elektroden wird die Muskulatur angeregt, die Satellitenzellen vermehren sich und neue Zellkerne werden ausgeprägt. Das Ergebnis: ein wachsender Muskel. Typisch für das Training mit EMS ist die Übung des Haltens. Man begibt sich in bestimmte Körperpositionen, die man halten muss, während der Strom über die Elektroden die Muskulatur aktiviert. Beim Training geht es darum, dass man so effizient und effektiv wie möglich trainieren kann – und zwar unter dem Einsatz modernster Technik. Mehr dazu unter https://easyfitness.club/ems-studio/ .

EMS Südstadt als Pilotprojekt

Das Pilotprojekt in Hannover-Südstadt zeigt dabei eindrucksvoll, wieviel Potenzial in der Sparte EMS steckt und wie gefragt das schnelle und effektive Training in der heutigen Zeit ist. „Wir haben hier vor Ort eine sehr hohe Nachfrage und ein reges Interesse erfahren und konnten durch unser gutes Marketing schon zur Eröffnung 140 Neumitglieder begrüßen“ berichten Sascha Barowsky und Tim Müller, Franchisenehmer und Betreiber des Pilotprojektes. Im Durchschnitt werden diese Zahlen bei einem EMS Studio erst innerhalb der ersten 18 Monate nach Eröffnung erreicht. Auf diesen Erfolg soll aufgebaut werden und die Erfahrungswerte aus dieser Eröffnung werden für zukünftige EMS Clubs eine große Rolle spielen. Denn auch im EMS Segment strebt EASYFITNESS langfristig die Marktführerschaft an und will sich als Anbieter für das effektive und zeitsparende Modell etablieren. Franchisepartner kann man bei EASYFITNESS mit einem eigenen EMS Studio schon mit einem Eigenkapital von 10.000 ? werden. „Das Marketing und die Marke sind natürlich vorteilhaft und bringen einen absoluten Mehrwert für eine solche Neueröffnung“ sagt Tim Müller und fügt augenzwinkernd an „aber ohne die nötige Motivation und Fleiß funktioniert das natürlich auch nicht!“.?

