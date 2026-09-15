Ein Jahrzehnt an der Spitze: Azubiyo ist zum 10. Mal in Folge bestes Jobportal für Schüler und Azubis

Zehn Jahre, zehn Siege: Azubiyo erreicht bei „Deutschlands Beste Jobportale“ erneut den ersten Platz in der Kategorie „Schüler und Auszubildende“. Damit ist das Spezial-Jobportal für Ausbildung und Duales Studium zum zehnten Mal in Folge Testsieger. Die Auszeichnung basiert auf unabhängigen Bewertungen von Jobsuchenden und Unternehmen. Azubiyo belegte sowohl im Urteil der Bewerber:innen als auch der Arbeitgeber den ersten Platz.

Doppelte Auszeichnung unterstreicht Stärke im Ausbildungsmarkt

Auch Azubi.de zählt zu den diesjährigen Preisträgern und erreicht in der Kategorie „Schüler und Auszubildende“ den dritten Platz. Damit landen gleich zwei Portale der FUNKE Works GmbH auf dem Siegertreppchen. Die Platzierungen von Azubiyo und Azubi.de unterstreichen die starke Position des Unternehmens im Ausbildungsmarkt und die umfassende Expertise bei der Berufsorientierung und Nachwuchsgewinnung. Mit unterschiedlichen Plattformkonzepten unterstützt FUNKE Works junge Menschen beim Einstieg ins Berufsleben und bietet Ausbildungsbetrieben vielfältige Möglichkeiten, relevante Zielgruppen zu erreichen.

Langfristig bewährte Qualität im Azubi-Recruiting

Der zehnte Sieg in Folge zeigt: Die Spitzenposition von Azubiyo ist keine Momentaufnahme. Seit einem Jahrzehnt überzeugt die Plattform Unternehmen bei der Gewinnung ihres Fachkräftenachwuchses ebenso wie junge Menschen bei der Suche nach Ausbildung und Dualem Studium.

Dabei begleitet Azubiyo Schüler:innen nicht erst bei der konkreten Stellensuche, sondern bereits in der Berufsorientierung. Informationen zu Berufsbildern, Berufswahl und Bewerbung helfen ihnen dabei, ihre Interessen einzuordnen, berufliche Möglichkeiten kennenzulernen und eine fundierte Entscheidung zu treffen. Darauf aufbauend finden sie passende Stellenangebote. Ausbildungsbetriebe können so in einem Umfeld sichtbar werden, das Jugendliche vom ersten Orientieren bis zur Bewerbung begleitet.

„Zehn Testsiege in Folge sind für uns eine besondere Auszeichnung, weil sie ein ganzes Jahrzehnt kontinuierlicher Qualität und Weiterentwicklung bestätigen“, sagt Tobias Heberlein, Geschäftsführer der FUNKE Works GmbH. „Besonders freut uns, dass sowohl junge Talente als auch Arbeitgeber Azubiyo auf Platz eins wählen. Unser Ziel ist klar: Wir bringen Ausbildungsbetriebe mit passenden Nachwuchstalenten zusammen und eröffnen jungen Menschen berufliche Perspektiven. Dafür verbinden wir hohe Reichweite und starke Schulpräsenz mit zielgerichtetem Matching auf einer konsequent nutzerorientierten Plattform.“

Unabhängiger Vertrauensbeleg für Ausbildungsbetriebe

Für Recruiter:innen und Ausbildungsbetriebe bietet die Auszeichnung eine wichtige Orientierung bei der Auswahl ihrer Recruiting-Kanäle. Statt eines reinen Anbieterversprechens erhalten sie bei Azubiyo einen unabhängigen Vertrauensbeleg, der auf den Erfahrungen beider Seiten des Ausbildungsmarktes beruht.

Azubiyo ist dabei nicht irgendeine Jobbörse, sondern konsequent auf Schüler:innen ausgerichtet, die eine Ausbildung oder ein Duales Studium suchen. Arbeitgeber können ihre Ausbildungsangebote dadurch in einem Umfeld präsentieren, das junge Menschen gezielt zur beruflichen Orientierung und Ausbildungssuche nutzen.

Über „Deutschlands Beste Jobportale“

Die Auszeichnung wurde im Rahmen der Fachmesse Zukunft Personal Europe verliehen – der Leitmesse im Recruiting- und HR-Bereich, die vom 15. bis 17. September in Köln stattfindet. „Deutschlands Beste Jobportale“ basiert auf Bewertungen von Jobsuchenden und Arbeitgebern. In die Auswertung fließen unter anderem Nutzung, Kundenzufriedenheit und Weiterempfehlungsbereitschaft ein. Die Ergebnisse werden vom Bewertungsportal Jobboersencheck.de in Zusammenarbeit mit dem Institute for Competitive Recruiting (ICR) erhoben.

Über FUNKE Works

Die FUNKE-Works-Gruppe gestaltet die digitale Zukunft der Jobsuche und bringt jedes Jahr tausende Menschen in ihren Traumjob. Durch einzigartige Matching-Technologien verbinden unsere Portale junge und erfahrene Talente mit den passenden Unternehmen. Zu unseren bekanntesten Spezialjobbörsen gehören Azubiyo, Azubi.de und Absolventa. Unsere preisgekrönte Job-App truffls hat mit der Job-Swipe-Funktion das Mobile Recruiting revolutioniert. Mit Schoolgames bringt FUNKE Works außerdem praxisnahe Berufsorientierung per Brettspiel direkt ins Klassenzimmer und macht Unternehmen sowie ihre Berufsbilder frühzeitig bei jungen Talenten sichtbar. Darüber hinaus bieten wir der jungen Zielgruppe mit Plattformen wie iamstudent qualitativ hochwertige Rabatte, die das Studierendenleben einfacher und abwechslungsreicher gestalten. FUNKE Works ist Teil der FUNKE Mediengruppe und beschäftigt an seinen Standorten in München, Berlin, Köln, Wien und Graz rund 200 Mitarbeitende.

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