Die Aachener Rangee GmbH, Spezialist für sichere Endpoint- und VDI-Lösungen, bietet den kompakten, lüfterlosen Thin Client RT-603 für den professionellen Einsatz in Büros sowie in anspruchsvollen Produktions- und Logistikumgebungen an.

Kompromisslose Sicherheit ab dem Systemstart

Der Rangee RT-603 wurde gezielt für den geschützten Zugriff auf virtuelle Desktop-Infrastrukturen (VDI) und Cloud-Arbeitsplätze entwickelt. Um Manipulationen auszuschließen, startet das System per Secure Boot ausschließlich mit einem signierten Betriebssystem. Durch konsequenten Schreibschutz und verschlüsselte Firmware-Pakete stellt der Thin Client das Betriebssystem bei jedem Neustart sauber und identisch wieder her.

Leistungsstarke Hardware ohne Verschleißteile

Im Inneren des robusten Metallgehäuses arbeitet ein energieeffizienter Intel N150 Quad-Core-Prozessor mit bis zu 3,6 GHz, unterstützt von 8 GB DDR5-Arbeitsspeicher und 120 GB Flash-Speicher. Da das System komplett ohne Lüfter und bewegliche Teile auskommt, arbeitet es absolut geräuschlos und wartungsarm. Damit eignet sich der RT-603 sowohl für ruhige Büroarbeitsplätze als auch für staubige oder temperaturintensive Umgebungen in Fertigung und Lagerhaltung.

Flexibilität für moderne Arbeitsplätze

Für produktives Multitasking unterstützt der RT-603 bis zu drei 4K-Monitore gleichzeitig (über zwei HDMI-Anschlüsse und einen USB-C-Port mit DisplayPort-Funktion). Zahlreiche USB-Schnittstellen auf der Vorder- und Rückseite ermöglichen den unkomplizierten Anschluss von Peripheriegeräten. Je nach IT-Strategie ist der Thin Client in verschiedenen Varianten erhältlich – darunter mit dem hauseigenen, zentral verwaltbaren Betriebssystem RangeeOS (RT-603-L) sowie für Windows- oder eLux-Umgebungen.

Die Highlights des Rangee RT-603 im Überblick:

Gehärtete Architektur: Secure Boot, Schreibschutz und verschlüsselte Firmware für maximale Manipulationssicherheit

Wartungsfreies Design: Lüfterloses Metallgehäuse ohne bewegliche Teile für Büro und Industrie

Multi-Monitor-Support: Anschluss von bis zu drei Displays mit 4K-Auflösung (4096 × 2160 Pixel bei 60 Hz)

Effiziente Performance: Intel N150 Quad-Core-Prozessor (bis 3,6 GHz), 8 GB DDR5 RAM und 120 GB Flash-Speicher

Flexible Betriebssystemwahl: Verfügbar mit RangeeOS, Windows oder als Hardware-Basis ohne vorinstalliertes OS

Verfügbarkeit

Der Rangee RT-603 ist sofort ab Lager über den Rangee Onlineshop sowie autorisierte Fachhandelspartner erhältlich. Eine unverbindliche, kostenlose Teststellung hilft Unternehmen und deren IT-Abteilung Risiken zu minimieren und die passende Lösung zu finden. Weitere technische Details finden Interessierte im offiziellen RT-603 Datenblatt.