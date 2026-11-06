EIN PARTNERDIALOG, DER IN ERINNERUNG BLEIBT: HORNETSECURITY BY PROOFPOINT BRINGT PLATINUM PARTNER AUF MALLORCA ZUSAMMEN

HANNOVER, DEUTSCHLAND ?? 04. November 2026 ?? Managed Service Provider sind ein zentraler Baustein für die sichere Digitalisierung des Mittelstands: Sie verbinden technologische Möglichkeiten mit den konkreten Anforderungen von Unternehmen und übersetzen wachsende Komplexität in standardisierte, skalierbare und verlässlich betriebene Security-Dienste. Vor diesem Hintergrund hat Hornetsecurity by Proofpoint auch in diesem Jahr seine Platinum Partner zum Partnerdialog 2026 eingeladen. Zwei Tage auf Mallorca boten Raum für strategischen Austausch, richtungsweisende Impulse und gemeinsame Erlebnisse.

Im Mittelpunkt standen die Platinum Partner, die den Erfolg von Hornetsecurity seit Jahren mitgestalten. Ihre besondere Nähe zu Kunden und Markt macht sichtbar, welche Fragen die Praxis aktuell bestimmen: Welche Sicherheitsanforderungen beschäftigen den Mittelstand? Wie lassen sich Managed Security Services effizient skalieren? Und welche Rolle übernehmen MSPs künftig, wenn KI, Governance und Cyberresilienz stärker im laufenden Sicherheits-Betrieb zusammenspielen? Die Erfahrungen der Partner helfen Hornetsecurity dabei, das gemeinsame Angebot bedarfsgerecht weiterzuentwickeln und konsequent an den Anforderungen des Marktes auszurichten.

Der diesjährige Platinum Partnerdialog verband fachliche Diskussionen mit persönlichen Begegnungen und rückte damit genau das in den Fokus, was langfristig starke Partnerschaften ausmacht: Vertrauen, gemeinsames Lernen und ein klarer Blick auf die nächsten Entwicklungen im Markt.

Mit Blick auf die Themen von morgen

??Der kontinuierliche Austausch mit unseren Platinum Partnern hilft uns, technologische Entwicklungen frühzeitig einzuordnen und ihre Relevanz für MSPs und Unternehmen zu bewerten??, erklärt Daniel Hofmann, CEO von Hornetsecurity by Proofpoint. ??Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Frage, wie wir den Einsatz künstlicher Intelligenz in unserem gesamten Portfolio weiterentwickeln und ausbauen, damit MSPs und ihre Kunden angesichts einer sich stetig wandelnden Bedrohungslandschaft gleichermaßen davon profitieren. Auch 2026 bot uns der Platinum Partnerdialog die Gelegenheit, unterschiedliche Marktperspektiven zusammenzuführen und darüber zu diskutieren, was Partner und Kunden im kommenden Jahr benötigen werden.??

Zum Auftakt des zweitägigen Programms kamen die Partner bei einer ersten Tagung mit dem Hornetsecurity-Team rund um CEO Daniel Hofmann, COO Daniel Blank und CTO Dr. Yvonne Bernard zusammen. Auf der Agenda standen zentrale Themen für die kommenden Monate: von neuen Anforderungen im Cybersecurity-Umfeld bis hin zu strategischen Prioritäten und zukünftigen Plänen für 365 Total Protection. Am Abend wurde der Austausch in der historischen Finca Son Togores fortgesetzt. Umgeben von Olivenhainen und mit Blick auf die mallorquinische Landschaft bot das gemeinsame Dinner einen außergewöhnlichen Rahmen, um die Themen aus den Sessions des ersten Tages in kleinerer Runde zu vertiefen.

Business im Mittelpunkt, Mallorca als besondere Bühne

Auch Tag 2 setzte auf intensiven Dialog. Fachvorträge und Diskussionsrunden ermöglichten es, unterschiedliche Erfahrungswerte zusammenzubringen, Fragestellungen gemeinsam weiterzudenken und konkrete Erkenntnisse für die Zusammenarbeit mitzunehmen. Bei einer anschließenden Katamaranfahrt vor der Küste Mallorcas wurde der fachliche Austausch durch ein abwechslungsreiches Aktivprogramm ergänzt. Schwimmen, Schnorcheln und Stand-up-Paddling boten Gelegenheit für gemeinsame Erlebnisse auf dem Wasser. Zum Abschluss ging es in den Purobeach Palma. Mit Aperitif direkt am Meer, gemeinsamem BBQ und Musik klang der Platinum Partnerdialog 2026 mit Blick über die Bucht aus.

??Eine gute Partnerschaft zeigt sich nicht nur in den gemeinsamen Projekten, sondern vor allem in der Offenheit, mit der Erfahrungen, Erwartungen und auch unterschiedliche Ansichten miteinander geteilt werden??, resümiert Alexander Spaller, Head of Sales DACH bei Hornetsecurity by Proofpoint. ??Genau das ist das Ziel des jährlichen Platinum Partnerdialogs. Die Gespräche vor Ort helfen uns, die Realität unserer Partner und ihrer Kunden noch besser zu verstehen und daraus konkrete Ansatzpunkte für die gemeinsame Arbeit abzuleiten.??

Zu den Platinum Partnern zählten in diesem Jahr: Alphasolid IT GmbH, Conova Communications GmbH, IOK GmbH & Co. KG, IT-FORMATION GmbH, Kutzschbach Electronic GmbH & Co. KG, Medialine EuroTrade AG, NetPlans IT-Systeme GmbH, neumeier AG, PCO GmbH & Co. KG, PORTFORMANCE GmbH, SIEVERS-GROUP und QualityHosting AG. Im Rahmen des Platinum Partnerdialogs wurde zudem die MR Datentechnik Vertriebs- und Service GmbH als neuer Platinum Partner ausgezeichnet. Damit wird MR Datentechnik zum 1. Januar 2027 in die höchste Partnerstufe aufgenommen.

Vierstufiges Partnerprogramm als Basis für gemeinsames Wachstum

Das internationale Partnerprogramm von Hornetsecurity by Proofpoint umfasst die vier Stufen Bronze, Silber, Gold und Platinum. Die Partnerlevel machen die erfolgreiche Entwicklung innerhalb der Partnerschaft sichtbar und würdigen den Ausbau technischer und vertrieblicher Kompetenzen sowie die kontinuierliche gemeinsame Geschäftsentwicklung.

Mit seinem Security-Portfolio für Microsoft 365 unterstützt Hornetsecurity Partner dabei, die Sicherheits- und Compliance-Anforderungen ihrer Kunden zu adressieren und ihr Microsoft-365-Geschäft um zusätzliche Services zu erweitern.